Neurocientíficos reconstruyen canción de Pink Floyd escuchando ondas cerebrales de oyentes

Investigadores lograron emplear inteligencia artificial (IA) para recrear una versión reconocible de la icónica canción “Another Brick in the Wall” de Pink Floyd, a partir del análisis de las ondas cerebrales de pacientes sometidos a cirugías de epilepsia mientras escuchaban la canción original de 1979.

Esta innovadora hazaña marca la primera vez en la que se ha decodificado una melodía reconocible a partir de registros de actividad eléctrica cerebral. Además, estos resultados prometen arrojar luz sobre la manera en que percibimos el sonido y pueden tener implicaciones valiosas para la mejora de dispositivos destinados a personas con trastornos neurológicos que afectan el habla, como el ictus o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que afectó al ilustre científico Stephen Hawking.

Para alcanzar este hito científico, Robert Knight y su equipo en la Universidad de California en Berkeley estudiaron las grabaciones de electrodos implantados en el cerebro de 29 personas como parte de tratamientos para la epilepsia. Con un total de 2.668 electrodos para registrar la actividad cerebral, se identificaron 347 de ellos como relevantes para la música en cuestión.

La meta de los investigadores era establecer conexiones entre los patrones cerebrales y los elementos musicales clave como tono, armonía y ritmo. Para ello, utilizaron técnicas de aprendizaje automático para analizar los datos y descubrir las correlaciones entre la actividad cerebral y los componentes musicales, excluyendo de los datos de entrenamiento un segmento de 15 segundos de la canción.

