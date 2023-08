Agenda de Eventos: Qué hacer en Los Angeles del 17 al 23 de agosto

Karol G en el Rose Bowl

La súper estrella de música urbana, Karol G, trae su gira “Mañana Será Bonito” al sur de California. La primera mujer en llegar al puesto de popularidad número uno en Billboard con un álbum en español, solo visitará seis ciudades del país, y Pasadena es una de ellas; actuará en el emblemático Rose Bowl (1001 Rose Bowl Dr., Pasadena), donde presentará sus grandes éxitos. Viernes y sábado 7 pm. Boletos desde $165. Informes ticketmaster.com. Foto: Getty Images

Concierto chapín

Sara Curruchicz es una cantautora indígena de Guatemala que interpreta sus canciones en kaqchikel, su idioma materno, y en español, además toca la marimba y otros instrumentos musicales. Su show es parte de la serie Free Summer Concerts del Levitt Pavilion de Los Ángeles, que se lleva a cabo en el MacArthur Park (2230 W. 6th St., Los Ángeles). También participan los Chapincitos Los Angeles, un grupo de niños que bailan danza folclórica de Guatemala. Amenizará DJ Boris. Domingo 5 a 8 pm. Evento gratuito. Informes levittlosangeles.org.

Muestra de elefantes

El Santa Monica Art Museum (1219 3rd St., Promenade, Santa Monica) está presentando Elephant Parade, una exhibición que incluye una selección de esculturas de elefantes de cinco pies de alto realizadas a mano. Fueron creadas por artistas como Katy Perry, Tiésto, Lily Tomlin, Khloé Kardashian, César Millán y Oliver Benjamin. Seis de ellos se muestran gratis en el Promenade de Santa Monica. Termina el 22 de septiembre. Entrada al museo $15; gratis menores de 12 años. Informes santamonicaartmuseum.com.

Nueva exhibición

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) inaugurará 18th and Grand: The Olympic Auditorium, una exhibición que relata los 80 años de historia del Auditorio Olímpico de Los Ángeles. El día de la apertura habrá conversaciones con leyendas del boxeo y la lucha libre. También habrá recorridos por la muestra, talleres de arte y un concierto con Jungle Fire y el DJ José Galván. Domingo 12 a 10 pm. Entrada gratuita; para todas las edades. La exhibición termina el 12 de mayo. Informes lapca.org.

Cortesía: LA Plaza

Celebración japonesa

En la última semana de la Nisei Week, festival que celebra a la cultura japonesa, habrá una reunión Taiko, en la que grupos de percusionistas del sur de California tocarán juntos en la plaza del Japanese American Cultural and Community Center (244 S. San Pedro St., Los Angeles). Domingo 11 am a 4 pm. Y también el domingo, de 5 a 8 pm, se efectuará el cierre de la semana con una fiesta con baile tradicional japonés en la calle. Con música y shows en vivo. En Little Tokyo. Informes niseiweek.org.

Show de música

Por segundo verano consecutivo, la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) ofrecerá un concierto gratuito como parte de la serie Live at the Music Center. En esta ocasión actuarán La Marisoul, del grupo chicano La Santa Cecilia, y Eliades Ochoa, cantautor cubano que cobrara fama a partir del documental Buena Vista Social Club. Sábado 8 pm. Entrada gratuita; para todas las edades. Se recomienda hacer reservación. Informes musiccenter.org.

Foto: Archivo

Danza latina

¡Azúcar! es el nuevo trabajo de la compañía de teatro y danza Contra-Tiempo, y lo presentará por primera vez en la costa Oeste en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles). La pieza trae a la vida las vibraciones de Celia Cruz, narrativas personales acerca del azúcar, danza música y prácticas comunitarias curativas. Viernes 8 pm. Boletos desde $20. Informes theford.com.

Conversación sobre arte

El artista cubano Enrique Martínez Celaya conversará con la curadora Dennis Carr en el Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino), acerca de su práctica artística, que mezcla elementos de arte, filosofía y poesía. Su instalación inmersiva “There-Bound” se puede ver actualmente en las galerías Erburu del museo. Miércoles 7 a 9 pm. Entrada gratis con reservación. Informes huntington.org.

Festival musical

Los artistas del KCRW Festival, que tiene lugar cada verano en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), serán My Morning Jacket y Fleet Foxes, dos de las bandas de música indie más emblemáticas de la escena. El DJ Raúl Campos, de esta estación, será el anfitrión del evento. Domingo 7 pm. Boletos desde $22. Informes hollywoodbowl.com.