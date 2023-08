La película “Barbie” rompe otro récord, y ahora supera a “Batman: The Dark Knight”

Foto: Stuart C. Wilson for Warner Bros. / Getty Images

La película “Barbie”, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ocupa el número 1 en las taquillas de Estados Unidos por cuarta semana consecutiva, y con ello ha logrado romper otro récord: es la cinta con más ganancias en ese país en la historia de la compañía productora Warner Bros.

Dirigida por Greta Gerwig “Barbie” lleva hasta el momento $537.5 millones de dólares recaudados, superando -por millón y medio de dólares- a “Batman: The Dark Knight”, la película de 2008 que mantenía hasta ahora ese récord. El filme sobre la famosa muñeca obtuvo en su primer fin de semana en Estados Unidos $162 millones de dólares, opacando fácilmente a cintas de superhéroes producidas por Warner que se han estrenado este año, como “The Flash” y “Shazam! Fury of the gods”.

Pero “Barbie” aún podría romper otro récord y convertirse en la cinta más exitosa de 2023 en Estados Unidos; todo depende si supera a “The Super Mario Bros. Movie”, que lleva hasta el momento $574 millones de dólares. “Batman: The Dark Knight” es un trabajo de Christopher Nolan, quien casualmente es el director de “Oppenheimer”, película que se estrenó el mismo día que “Barbie” y que hizo que la gente se refiriera a la competencia de ambos filmes como Barbenheimer.

