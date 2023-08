Mujer viaja a Portugal y tras contagio de agresiva batería, le amputan brazos y piernas

Foto: Go Nakamura / AFP / Getty Images

Para Luz Marina Contreras Vargas la vida cambió de un momento a otro tras cumplir uno de sus sueños, salir de Colombia para emprender un viaje por Europa, sin saber que tal aventura le costó muy caro.

Resulta que el pasado 27 de junio, la mujer, en compañía de su familia, llegó a Lisboa, capital de Portugal, país que eligieron como destino de su primer viaje al exterior y con la ilusión de visitar a la Virgen de Fátima.

Sin embargo, según su hija, Lina Carrascal Contreras, “el 29 de junio íbamos para Fátima porque era la razón por la que vinimos a Portugal, sin embargo, no fuimos porque mi mamá se enfermó. Ella estuvo hospitalizada desde el 29 de junio hasta el 7 de julio. Durante ese tiempo le diagnosticaron un síndrome de choque séptico por una bacteria que se llama streptococcus pyogenes”.

Si bien esta bacteria es causante de enfermedades controlables por antibióticos, en infecciones más graves pueden causar un síndrome del shock tóxico estreptocócico, caracterizado por hipotensión y fallo multiorgánico, fascitis necrosante o gangrena estreptocócica hemolítica, infección profunda del tejido que se le conoce como “bacteria comedora de carne”, como sucedió en este caso.

Debido a las complicaciones, Luz Marina Contreras Vargas estuvo 6 días en coma inducido, sin embargo, para salvarle la vida, los médicos tuvieron que amputarle las piernas y luego las manos, como la paciente contó en redes.

“Soy Luz Marina Contreras, quiero enviarles un saludo muy especial y a todas las personas que han estado pidiendo por mi salud. Les cuento que todavía estoy hospitalizada, recuperándome de la amputación de las piernas. Mañana será la de las manos. No hubo manera de salvar algo, las tendrán que amputar completamente. Quiero pedirles oración, gracias, también, por sus ayudas económicas que hacen que mi familia pueda permanecer a mi lado. Que Dios me les bendiga y me les múltiple”, dijo.

