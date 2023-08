Obtén el seguro que necesitas a un precio excelente

¿Tienes suficiente cobertura para tu hogar? ¿Todavía necesitas cobertura de colisión en ese auto viejo? ¿Y qué pasa con el cuidado a largo plazo? Aquí respuestas a tus preguntas más comunes sobre seguros.

By Scott Medintz

¿Cuándo fue la última vez que le diste un buen vistazo a tu seguro de auto? ¿O consideraste si tu póliza de propietario de vivienda te brinda suficiente cobertura? Si no tienes idea, o han pasado más de un par de años, ahora es un excelente momento para revisarlo.

Los expertos recomiendan que todos hagan un chequeo del seguro una vez al año o dos. Pero si te jubilaste recientemente o tu estilo de vida está cambiando, por ejemplo, tus hijos se graduaron de la universidad, estás lanzando un negocio en casa o planeas viajar más, es especialmente importante asegurarte de que tu cobertura se adapte a tus nuevas necesidades.

“Los momentos importantes en la vida son recordatorios útiles de que tus necesidades en el seguro pueden estar cambiando”, dice Doug Heller, director de seguros de la Federación de Consumidores de América. “Las personas que están pensando en jubilarse deberían preguntarse si el conjunto de productos de seguros que tienen se ajusta a sus circunstancias actuales y si el mercado puede ofrecer mejores alternativas”, añade.

Este también podría ser un buen momento para agregar algo de cobertura: tal vez hayas acumulado un ahorro considerable para la jubilación, por ejemplo, y quieras que esté protegido en caso de ser demandado por más de los límites de responsabilidad actuales de tus pólizas de seguro de hogar o automóvil. Por otro lado, es posible que descubras que puedes reducir tu cobertura y ahorrar algo de dinero, si, por ejemplo, manejas menos o ya no necesitas cubrir a tus hijos en tu póliza del coche.

Aquí, te guiaremos a través de las razones más comunes para reevaluar las pólizas de seguro que probablemente ya tengas, y otros tipos de cobertura que pueden valer la pena considerar, además de algunas que probablemente no lo sean.

Revisa las pólizas que ya tienes

Seguro de auto

Revísalo si:

• Conduces menos que antes.

• Tu coche está pagado o se está haciendo viejo.

• Tus hijos ya no viven en casa ni conducen tu auto.

• Tus activos han crecido y necesitan protección.

Ten en cuenta estos cambios: debido a que los conductores mayores tienden a conducir menos y de manera más segura, muchas aseguradoras de automóviles ofrecen descuentos a personas de 50 y 60 años. Unos años más tarde, sin embargo, las tablas actuariales comienzan a inclinarse hacia el otro lado: incluso para aquellos con buenos antecedentes de manejo, las tasas generalmente aumentan alrededor de los 65 años y saltan dramáticamente alrededor de los 80.

Dondequiera que estés en cuanto a la edad, pide descuentos a tu proveedor, especialmente si no viajas al trabajo con tanta frecuencia o si dejaste de conducir para ir a trabajar por completo. Menos conducción debería traducirse en primas más bajas.

También puede ser rentable simplemente mirar otras opciones: la recompensa por ser un cliente leal a menudo no es suficiente para competir con otras ofertas en el mercado, y algunas aseguradoras incluso cobran tarifas más altas a los clientes antiguos porque la compañía no espera que comparen precios.

Piensa además si necesitas seguir cubriendo a tus hijos. Puedes obtener un descuento si están en la universidad sin usar el automóvil, y ahorrarás más si los eliminas de tu póliza totalmente.

Si tu coche está envejeciendo, ahorrarías eliminando la cobertura de colisión, que paga las reparaciones de tu vehículo relacionadas con choques. A medida que disminuye el valor de tu coche, podrías terminar gastando más en primas de lo que costaría restaurar el coche después de un accidente. Una buena pauta, según comenta Heller: Piensa en cancelar la cobertura de colisión si la prima anual supera el 10% del valor del automóvil.

Otra estrategia para ahorrar costos es aumentar el deducible de los componentes integrales y/o de colisión. Pasar de $200 a $500 reduce entre un 15 y un 30% de las primas, y hasta un 40% si aumentas el deducible a $1,000, según el Instituto de Información de Seguros. Solo comprueba que tienes suficiente efectivo de emergencia a mano para que los deducibles más altos no perjudiquen a tu presupuesto.

Finalmente, por lo general, puedes ahorrar al menos un 5% en tu póliza de coche combinando, es decir, contratando tu casa, automóvil y posiblemente otros tipos de seguros con la misma compañía. Solo ten en cuenta que un descuento en las tarifas de una empresa no necesariamente supera los precios de otra empresa, así que es importante que compares precios.

¿Hay algún caso para aumentar tu cobertura de coche en este momento de tu vida? Sí, si has acumulado ahorros sustanciales y no tienes suficiente cobertura de responsabilidad civil para protegerte en caso de que causes un accidente catastrófico y te demanden. Es probable que la cobertura de responsabilidad mínima requerida en muchos estados sea inadecuada. Dicho esto, la forma más rentable de asegurarte de que tus activos estén protegidos contra reclamos de responsabilidad a menudo será complementar las pólizas de automóviles (y viviendas) con el llamado seguro general. (Consulta “Nuevas políticas a considerar” a continuación).

Seguro para propietarios de casas

Revísalo si:

• Recientemente compraste una casa nueva o arreglaste la actual.

• Planeas estar fuera de casa por largos períodos.

• Comenzaste un negocio desde casa.

• Tienes un perro nuevo.

• Tu casa o pertenencias han aumentado de valor.

Considera estos cambios: Comencemos con lo que no debes hacer: debido a que los proveedores de hipotecas exigen que los prestatarios tengan un seguro de propietario de vivienda y, a menudo, incorporan las primas a los pagos mensuales, podrías pensar en dejarlo caducar una vez que pagues tu hipoteca.

Pero estás equivocado. De hecho, incluso si has pagado tu hipoteca, es posible que necesites más cobertura para el hogar que en el pasado. Por ejemplo, si has realizado mejoras en casa (renovaste la cocina, añadiste una habitación o instalaste elementos de accesibilidad como rampas), debes solicitar a tu proveedor una valoración posterior a la renovación para asegurarte de que todo será reemplazado si ocurre una catástrofe. Y al igual que con el seguro de automóvil, la protección de responsabilidad civil de tu póliza de vivienda debería ser suficiente para proteger tu patrimonio neto si alguien se lesiona dentro tu propiedad y te demanda; aunque, una vez más, complementar el seguro de propietario de vivienda con una póliza general puede ser la mejor opción.

El aumento del valor de la vivienda y la inflación también son razones para considerar aumentar tu cobertura, o al menos pedirle a tu proveedor que evalúe el valor de reemplazo actual. Con el tiempo, es posible que hayas coleccionado obras de arte, joyas o recuerdos que no necesariamente estarían cubiertos por la póliza de vivienda que estableciste décadas atrás. “Debes documentarlos y alertar a tu proveedor”, recomienda el planificador financiero certificado James Lee, presidente de la Asociación de Planificación Financiera. “Algunas compañías pueden requerir que se agreguen disposiciones especiales, o cláusulas adicionales, a la póliza”, puntualiza.

Otro tema es tu mascota. Si tu perro muerde a alguien, la mayoría de las pólizas para propietarios de viviendas lo cubren hasta el límite de responsabilidad, pero compruébalo dos veces: algunas compañías, en algunos estados, excluyen ciertas razas consideradas peligrosas.

Dicho todo esto, hay formas de reducir los costos de tu seguro de propietario de vivienda. Algunas empresas ofrecen descuentos si instalas sistemas de seguridad, detectores de humo y dispositivos de mitigación de pérdidas, como sensores de gas y fugas de agua.

Además, ten en cuenta que tu póliza de vivienda no necesita cubrir el valor total de mercado de tu propiedad, solo su valor de reemplazo, que generalmente es más bajo porque tu terreno conservaría su valor en caso de un incendio catastrófico, por ejemplo.

Finalmente, al igual que con el seguro de automóvil, puedes reducir tus primas aumentando tu deducible. Subirlo de $1,000 a $2,500 reducirá tu prima en un promedio del 11%, según el Instituto de Información de Seguros. Una vez más, asegúrate de que un deducible más alto no arruine tu presupuesto.

Seguro de vida

Revísalo si:

• Te has jubilado o estás ganando menos dinero que antes.

• La póliza de vida a término venció.

Considera estos cambios: Es particularmente importante reevaluar tu seguro de vida a medida que te acercas o llegas a la jubilación. “Tus necesidades de seguro de vida probablemente sean diferentes de lo que eran cuando contrataste la póliza por primera vez”, dice Dan McDonald, quien asesora a planificadores financieros sobre seguros de vida para RIA Insurance Solutions.

El seguro de vida generalmente se contrata para reemplazar los ingresos si muere el sostén de una familia para que pueda continuar cubriendo los gastos principales como su hipoteca o la educación de un hijo. Si esos gastos ya han sido cubiertos, puede ser sensato considerar cancelar tu póliza de seguro de vida.

Por otro lado, si tienes un hijo con necesidades especiales que podría requerir apoyo financiero mucho después de que tú o tu cónyuge mueran, esa es una razón para mantener una póliza de seguro de vida.

Si decides que deseas cancelar o reducir tu cobertura de seguro de vida, la decisión depende del tipo de seguro de vida que tengas, a término o permanente. Con una póliza a término, que brinda un beneficio por muerte nivelado por una prima fija durante un período de tiempo limitado (generalmente de 10 a 20 años) pero que no acumula valor en efectivo con el tiempo, simplemente cancela la póliza.

El cálculo es más complicado si tienes un seguro de vida permanente, de por vida, universal o variable. Estas pólizas tienen un componente de inversión y, por lo general, tienen un valor en efectivo acumulado al que se puede acceder de varias maneras, incluso si quieres dejar de pagar la prima. Si necesitas los fondos para ayudar a financiar tu jubilación, puedes optar por cobrar la póliza. Si esperas reducir tus gastos mensuales, pero aún mantienes alguna cobertura de seguro de vida, existe la posibilidad de aceptar un beneficio por muerte reducido a cambio de primas más pequeñas o sin primas. (Esto normalmente elimina el valor en efectivo de tu póliza). Incluso puedes convertir una póliza de vida entera en una póliza de vida a término.

Todas estas opciones tienen costos significativos y, a veces, ocultos, así como beneficios potenciales. Las pólizas de seguro de vida permanente son notoriamente complejas y cargadas de tarifas, razón por la cual muchos defensores de los consumidores alejan a las personas de ellas y las orientan hacia pólizas de término simple. Y la industria de los seguros de vida está plagada de conflictos de interés. Por lo tanto, cualquier decisión debe tomarse con un asesor financiero que pueda ayudarte a entender todas tus opciones y cómo encajarían en tu plan financiero más amplio. Este asesor debe ser un fiduciario (alguien legalmente obligado a trabajar en tu mejor interés) y solo por honorarios (pagado directamente por ti por un asesoramiento objetivo, en lugar de una compañía de seguros para venderte los productos más rentables).

Nuevas pólizas de seguro a considerar

Seguro general

Por qué puedes necesitarlo:

• Posees más bienes de los que tu póliza de vivienda o automóvil pueden proteger.

• Eres dueño de una propiedad de alquiler o tienes una piscina o un bote.

Qué hacer: el seguro general te protege si te demandan y te declaran responsable por un monto mayor que los límites de responsabilidad de tus pólizas de vivienda o automóvil. Debido a que el seguro general se activa solo después de que esas pólizas se agoten, tiende a ser relativamente económico: $200 a $400 por año generalmente pueden conseguir $1 millón de cobertura.

La mayoría de las reclamaciones de seguros generales son el resultado de accidentes automovilísticos, pero debes considerar esta cobertura si estás muy expuesto a demandas, por ejemplo, si tienes una propiedad en alquiler, un bote o una piscina.

¿Cuánto necesitas? Generalmente, querrás proteger el valor total de todos tus activos que excedan los límites de responsabilidad de tus pólizas de vivienda y automóvil. Los activos de jubilación calificados, como los ahorros del plan 401 (k), están a salvo de juicios legales. Pero cuenta el valor acumulado de tu vivienda, que en algunos estados es accesible para los acreedores.

Seguro contra inundaciones

Por qué puedes necesitarlo:

• Las pólizas de propietario de vivienda no cubren el agua del exterior de tu hogar.

• El cambio climático está haciendo que las tormentas sean más frecuentes y destructivas, y el nuevo uso y desarrollo de la tierra está cambiando la forma en que fluye y drena el agua. (Consulta estos consejos sobre cómo presentar un reclamo de seguro de propietario de vivienda después de una tormenta).

Qué hacer: la mayoría de las pólizas para propietarios de viviendas cubren daños por agua causados por una tubería o sistema dentro de tu hogar. Pero para la protección contra el agua que viene del exterior, el seguro contra inundaciones es imprescindible.

Definitivamente lo necesitas si vives en un “área especial de riesgo de inundación”, según los mapas de inundación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. (Para saber si tú vives en estas zonas, visita el Centro de Servicio de Mapas de Inundaciones de FEMA). Pero considéralo incluso si ese no es el caso: alrededor del 40% de las reclamaciones en el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de FEMA provienen de áreas que están fuera de alto riesgo. La mayoría de las pólizas contra inundaciones en los EE. UU. están respaldadas por el NFIP (National Flood Insurance Program por sus siglas en inglés) y se pueden contratar a través de agencias de seguros privadas. El costo medio anual es de $865 para propietarios que se encuentran en áreas especiales de riesgo de inundación y de $689 para quienes no lo están. Las pólizas del NFIP cubren hasta $250,000 para la estructura de una casa y $100,000 para el contenido. El seguro privado contra inundaciones está disponible si necesitas más cobertura, pero puede ser costoso.

Hay formas de ahorrar dinero en el seguro contra inundaciones. Puedes obtener un descuento para la mitigación de riesgos, como elevar paneles eléctricos y servicios públicos, como sistemas de calefacción o refrigeración. También puedes obtener un descuento si tu comunidad ha tomado medidas para reducir el riesgo de inundaciones y te has inscrito en el Sistema de clasificación comunitaria del NFIP. Y, al igual que con otros tipos de seguros, puedes pagar primas más bajas si aumentas tu deducible.

Para obtener más información sobre el seguro contra inundaciones y averiguar cuánto costaría para tu casa, visita tussmart.gov.

Illustration: Chris Gash

Cobertura que quizás no necesites

Seguro de cuidado a largo plazo

El seguro tradicional de atención a largo plazo (LTC, long-term-care por sus siglas en inglés), que paga la atención en casa o en un centro de vida asistida o de enfermería, ha sido problemático en los últimos años. Los precios de las pólizas han aumentado drásticamente y muchas aseguradoras han abandonado la industria por completo.

Recientemente, una nueva forma de seguro LTC ha ganado popularidad. Conocido como híbrido porque combina los beneficios de atención a largo plazo con el seguro de vida permanente, este tipo de póliza te permite aprovechar parte del beneficio por fallecimiento por adelantado para pagar la atención si la necesitas, y tus beneficiarios la obtendrían si tú no lo haces.

Las pólizas híbridas abordan algunos de los problemas asociados con el seguro tradicional de LTC: si no se usan se pierden. “Pero tienen sus propios problemas, que incluyen tarifas ocultas, costos altos y una complejidad extrema”, dice Bonnie Burns, experta en seguros de LTC y representante del consumidor en la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

Su recomendación: plantéate un seguro en el contexto de unas necesidades más amplias de los miembros de la familia sobre la atención a largo plazo, incluido cómo pagarla, qué tipo de atención quieres y quién administrará la atención si tú no puedes hacerlo. Y si decides contratarlo, considera tus opciones con un asesor financiero, idealmente un fiduciario, que comprenda tu panorama financiero completo y los matices de las políticas.

Seguro de entierro

Este seguro está destinado a cubrir los gastos relacionados con el funeral y pagar un beneficio por muerte relativamente pequeño de entre $5,000 y $25,000.

Nadie quiere cargar a sus seres queridos con una gran factura funeraria. (En 2021, el costo promedio de un funeral fue de $7,848 con entierro y $6,971 con cremación, según la Asociación Nacional de Directores de Funerarias). Pero el seguro de entierro probablemente no sea la mejor manera de ayudar, porque las pólizas tienden a ser costosas en relación con el beneficio que ellos proveen. Un estudio reciente de Forbes encontró que el costo medio para que un hombre de 60 años obtenga $10,000 de cobertura fue de más de $750 al año.

También suelen tener beneficios escalonados, lo que significa que, si mueres en los primeros años, es posible que tus beneficiarios solo obtengan un reembolso de las primas que pagaste.

Mejor, si puedes permitírtelo, es reservar fondos por adelantado para tu funeral y dejar instrucciones para los miembros de la familia.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de septiembre de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.