Poncho de Nigris responde a los rumores de infidelidad a Marcela Mistral

Tras una exitosa participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’, el actor Poncho de Nigris se empapa poco a poco de lo ocurrido en el exterior durante su ausencia. Todo parece indicar que una de sus prioridades ha sido dar respuesta a los rumores que se generaron mientras estaba encerrado dentro de la casa más famosa de México, como por ejemplo, la presunta infidelidad a su esposa Marcela Mistral.

Y es que no podemos olvidar que el famoso protagonizó una polémica gracias a las declaraciones emitidas por la influencer Serrath en las que aseguraba tener pruebas de su “comportamiento indebido”; sin embargo, informó que no las mostraría por respeto a su familia.

“¡Qué mal te ves hablando de las mujeres! Di que soy buena persona y no subo los audios que me mandaste por respeto a Marcela”, escribió la ex integrante de Enamorándonos a través de su cuenta de Twitter en su momento.

Es ahora que Poncho de Nigris finalmente salió del popular reality que decidió dar respuesta a estas acusaciones de una manera sutil, pero contundente muy a su manera.

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que el integrante del ‘Team Infierno’ compartió una serie de stories en donde demostró que entre su esposa y él no hay problema alguno, por el contrario, ambos se encuentran felices de volver a estar juntos y disfrutar de su compañía.

“Miren con quién andamos aquí, con la buena, con la única. Ahí me estuvo apoyando todo el tiempo, mi esposa”, expresó el famoso que en el audiovisual recibía un abrazo y beso por parte de su esposa, Marcela Mistral.

Con dicha publicación, Poncho de Nigris pone un alto a las especulaciones sobre un posible divorcio con la madre de sus tres hijos -Ponchito, Isabella y Toñito.

Seguir leyendo:

• Poncho de Nigris estalla contra Sergio Mayer y lo llama “viejo mugroso” | VIDEO

• Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, incendió Instagram con una foto en ropa interior

• Conoce la mansión de Poncho de Nigris, uno de los líderes del Team Infierno de ‘LCDLFM’