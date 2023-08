Actriz de contenido para adultos asegura ser la amante de Ozuna: “Me siento bastante engañada”

Ozuna está en el ojo del huracán luego de que el periodista Jordi Martin, destapara en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ que el cantante le habría sido infiel a su esposa con una exactriz de contenido para adultos.

El periodista español identificó a la supuesta amante del artista como Claudia Bavel, una joven catalana de 27 años que crea contenido para adultos y lo vende en la famosa página azul.

Según el paparazzi, la modelo estaría “dolida y resentida” con el intérprete de ‘Se Preparó’ y por eso decidió contactarlo para hacer pública la supuesta relación que tendrían desde hace unos ocho meses.

La chica que también aseguró haber tenido un romance “breve” con Bad Bunny, habló ante las cámaras del reconocido programa de entretenimiento en español.

“La verdad es que ha sido una relación basada en las mentiras, desde el primer día, casi todo lo que ha dicho es mentira”, comenzó diciendo sobre la supuesta historia con Ozuna.

Al ser consultada por qué quiso hacerlo público ahora, dijo: “Porque me siento bastante engañada. O sea, realmente nosotros teníamos unos planes de futuro. Yo… me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte”.

Ella “creía” que era un hombre separado

La cereza a las declaraciones la puso Claudia cuando aseguró que ella pensó que él era un hombre separado y compromisos con alguna mujer porque supuestamente le dijo que la madre de sus hijos era una de sus empleadas.

“Me dijo que era una trabajadora de él, que no era su pareja, que simplemente trabajaba para él y era la madre de sus hijos”, comentó.

Intimando en el mismo hotel donde estaba la esposa

Según el reportero, la mujer le comentó que le disgustó que el cantante la hubiera invitado a tener relaciones íntimas en el mismo hotel en el que supuestamente estaban su esposa y su suegra hospedadas, pero en un piso más arriba.

“Siempre ha querido grabar nuestros encuentros, entonces yo creo que sí, que quizás era más fan él mío que yo de él. Yo creo que él es consciente de con quien estaba y no creo que le importe mucho porque él mismo me decía de hacer contenido para páginas”, dijo Bavel.

Ante la respuesta de la modelo, Martin le consultó si Ozuna quería hacer videos sexuales y ella reiteró: “Sí, sí… en plan disfrazado, pero sí”.

La actriz mostró sus “pruebas”

Aunque Claudia Bavel cree que Ozuna borró todas sus fotos juntos, ella asegura tener mensajes y hasta videollamadas guardadas en su celular que serían presuntamente del artista.

Para sustentar sus declaraciones mostró a ‘El Gordo y La Flaca’ algunas capturas de pantalla de presuntas conversaciones con el cantante en Instagram.

Asimismo, dijo que se vio hace pocos días en Alicante, España, con el cantante puertorriqueño. Ella cree que el artista va a negar todo.

“Lo va a negar, pero obviamente tengo videollamadas… y tengo… toda nuestra relación en el móvil”, sentenció.

Además, la española le envió un mensaje al cantante que supuestamente la engañó y le hizo daño sentimentalmente: “Principalmente que la canción del farsante te queda fenomenal”.

Por su parte, los presentadores de ‘El Gordo y La Flaca’, Lili Estefan y Raúl de Molina, dejaron claro que las acusaciones solo son la versión de la chica y que habrá que esperar a ver si el cantante dice algo públicamente.

Hasta el momento de la publicación de esta noticia el cantante Ozuna, ni su pareja y madre de sus hijos, se han pronunciado para confirmar o desmentir lo que está diciendo la mujer que por un tiempo se dedicó a vender contenido para adultos.

