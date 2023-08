Cómo ahorrar en el seguro de una casa prefabricada

Puede costar el doble asegurar una casa prefabricada que una tradicional. Aquí te mostramos cómo obtener una prima más baja.

By Lisa L. Gill

El año pasado, cuando mi amiga Tami Crandall de Spearfish, Dakota del Sur, renovó su seguro del hogar en su casa de campo de dos pisos del año 1913 y 2,400 pies cuadrados con un garaje separado, el precio era más o menos lo que ella esperaba: $1,800 por año. Pero la hija y el yerno de Tami, que viven a solo 30 pies de distancia en una casa prefabricada de 1,500 pies cuadrados, una estructura construida en fábrica que descansa sobre un chasis de metal permanente como base, tuvo que pagar más del doble de esa cantidad, casi $4,000, por una cobertura similar.

Las casas prefabricadas, construidas en unas pocas instalaciones en todo el país y luego enviadas a un parque de casas prefabricadas o a un terreno de tu propiedad, son cada vez más comunes. Más de 22 millones de personas en los EE.UU., 1 de cada 15, vive en una, según el Instituto de Vivienda Manufacturada. De hecho, desde 2014, la cantidad de envíos de casas prefabricadas nuevas a propietarios casi se duplicó. (Ten en cuenta que las “casas móviles” son similares a las casas prefabricadas, pero se construyeron antes de 1976, cuando se introdujeron los nuevos estándares de construcción. Ambas son diferentes de las “casas modulares”, que son más como casas tradicionales pero construidas en una fábrica y enviadas a tu propiedad para ser colocadas sobre una base.)

Uno de los atractivos de las casas prefabricadas son su costo relativamente bajo. Las más sencillas cuestan un promedio de $86,400 por 1,064 pies cuadrados de espacio, mientras que las dobles cuestan alrededor de $158,600 por 1,757 pies cuadrados, según la Oficina del Censo de EE.UU. Las comodidades pueden incluir configuraciones abiertas, como encimeras de cocina de cuarzo, molduras de techo, dormitorios y baños de invitados, terrazas adjuntas, porches envolventes, chimeneas, techos abovedados, duchas de spa y vestidores.

Pero donde las matemáticas no siempre funcionan es cuando se refieren a cuánto podría costar asegurar una casa prefabricada: aunque este tipo de hogar tiene en promedio de casi la mitad del tamaño de una casa tradicional, su seguro de propietario puede ser el doble de caro. Tami, que ha sido agente de seguros durante 17 años, no se sorprendió por las altas tarifas que pagaba su hija.

Por ejemplo, en Houston cuesta un promedio de $2,474 obtener $100,000 de cobertura en una casa prefabricada, según cifras de Value Penguin, un sitio web de seguros. Pero obtener $250,000 de cobertura para una casa tradicional en Texas cuesta en promedio solo $1,967, según Bankrate. Cifras similares se aplican a los propietarios de viviendas tradicionales en Florida, que gastan un promedio de $1,981 en sus pólizas, mientras que los propietarios de viviendas prefabricadas pagan hasta $2,400.

Entonces, ¿qué pasa?

La industria de los seguros apunta a una mayor susceptibilidad de una casa prefabricada al viento, daños por granizo, tornados, incendios, robos y vandalismo en comparación con una casa tradicional.

Pero Douglas Heller, director de seguros de Federación de Consumidores de América, una organización sin fines de lucro que aboga por los problemas de los consumidores, dice que es más probable que las aseguradoras se aprovechen de los segmentos “financieramente vulnerables” de la población, cobrándoles primas más altas por pólizas con menos beneficios y menos cobertura en comparación con una casa más grande que está asegurada al lado.

Los defensores de los consumidores también declaran que puede haber una discriminación obsoleta de los días en que los parques de casas móviles estaban ubicados principalmente en códigos postales pobres y plagados de delitos.

Por qué los propietarios de casas prefabricadas podrían pagar más por el seguro

El Instituto de Vivienda Manufacturada (MHI, por sus siglas en inglés) una organización comercial para la industria, dice que muchas casas prefabricadas hoy en día están ubicadas en comunidades tipo centro turístico con características como piscinas y canchas de tenis, y que las casas son tan seguras como las tradicionales. Por ejemplo, MHI señala un informe de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de 2013 que muestra que las casas prefabricadas experimentan hasta un 44% menos de incendios que las casas tradicionales “construidas en el sitio”. Además, los códigos federales, según los cuales se deben construir casas prefabricadas, exigen materiales retardadores de fuego y al menos dos puertas exteriores para una salida de emergencia.

El MHI también establece que las casas prefabricadas funcionan tan bien como las tradicionales o “construidas en el sitio” durante una tormenta, aunque reconoce que se encuentran más comúnmente en áreas como el medio oeste o el sur, donde pueden ocurrir tornados y otras tormentas severas. Y señalan que la instalación y el anclaje adecuados de una casa prefabricada pueden mantenerla segura en condiciones climáticas adversas.

“Hay algunas diferencias entre los materiales de construcción de una casa prefabricada y una casa tradicional”, reconoce Dave Anderson, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Propietarios de Viviendas Prefabricadas.

Otra diferencia: algunas casas prefabricadas pueden estar ubicadas en áreas con mayores riesgos de robo y vandalismo. “¿Esas diferencias significan que los costos del seguro serían un poco más altos? Tal vez. ¿Pero casi el doble? No lo creo”, asegura Anderson.

“Un problema para los compradores de seguros de viviendas prefabricadas podría ser la falta de competencia entre las empresas”, comenta Joseph Sullivan, director ejecutivo de la Asociación de Propietarios de Viviendas Prefabricadas de Nueva Jersey, quien también forma parte de un comité asesor de viviendas prefabricadas en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Si bien hay más de una docena de compañías nacionales que venden pólizas de seguros para propietarios de viviendas (piensa en Allstate, Farmers, Liberty Mutual, State Farm, USAA, por ejemplo), Sullivan señala que solo hay unas pocas compañías que aseguran casas prefabricadas, incluida Allstate, American Modern, Assurant y Farmers/Foremost. “Menos competencia puede significar tarifas más altas para el consumidor”, añade Sullivan.

“Si vas, digamos, a Geico, obtendrás una póliza a través de una de estas compañías”, agrega Sullivan. De hecho, Geico se asocia con Assurant, American Modern y Foremost, entre otros.

En este caso por ejemplo: Tami Crandall, en Dakota del Sur, tenía docenas de compañías para elegir para su seguro de vivienda; La hija y el yerno sólo tenían tres.

Sugerencias de sentido común

Para empezar, sí, debes asegurar tu casa prefabricada, aunque la mayoría de los estados no lo exigen, comparte Anderson. Por un lado, tu banco o comunidad de casas prefabricadas probablemente lo requiera. Por otro, es una decisión inteligente proteger lo que probablemente sea tu activo más importante de circunstancias imprevistas. “El seguro del hogar también cubre tu responsabilidad si alguien más tiene un accidente en tu propiedad o en tu vivienda”, señala Anderson.

Cuando sea el momento de buscar una póliza, considera trabajar con un agente local independiente, que pueda ser más eficiente que encontrar a alguien en línea. ¿No estás seguro de si un agente es en realidad independiente o es realmente un corredor para solo una o dos empresas? Tan solo pregúntalo, como aconseja Crandall.

No importa en qué compañía contrates tu seguro, aquí hay algunas sugerencias probadas que te ayudarán a conseguir la mejor oferta.

Ten la puntuación de crédito más alta posible. “Para casi cualquier tipo de seguro, incluido el seguro de casas prefabricadas, tener el mejor puntaje posible te ayudará”, dice Chuck Bell, analista de pólizas de CR que trabaja en puntajes de crédito y problemas de seguros. Aunque los defensores de CR piensan que es injusto y potencialmente discriminatorio usar el historial de crédito para establecer las tasas de las primas, por ahora lo mejor que puedes hacer es revisar tu informe de crédito de forma gratuita en AnnualCreditReport.com, corregir cualquier error que encuentres con las agencias de crédito y lidiar con los avisos de cobro de deudas en tu informe, los cuales podrían aumentar fácilmente tu puntaje una vez que se resuelvan.

Pregunta por la agrupación. Siempre vale la pena pedir cotizaciones de las compañías de seguros donde ya tienes una póliza y averiguar si hay un descuento por contratar, por ejemplo, tus pólizas de seguro de automóvil y hogar de la misma compañía. Podrías ahorrar entre un 10 y un 15%, según Crandall. Un ejemplo: American Family comparte que combinar las pólizas de vivienda y automóvil podría ahorrarte hasta un 23%.

Considera un deducible más alto. Aumentar tu deducible, la cantidad que primero pagarás de tu bolsillo antes de tu seguro, de $500 a $1,000 o incluso $1,500 podría ahorrar varios cientos de dólares en tu prima.

Paga la prima en su totalidad. “Hacerlo te ahorraría entre un 5 y un 15%”, añade Crandall. Además, pregunta si el uso de una transferencia electrónica de fondos podría generarte ahorros adicionales. Pagar a través de una EFT (transferencia de fondos electrónica por sus siglas en inglés) podría ahorrarte alrededor del 3% de tu prima mensual o anual.

7 preguntas para conseguir una prima más baja

Las casas prefabricadas tienen algunas características y están sujetas a varios requisitos que son exclusivos de la estructura en sí misma. Mientras buscas un seguro, hazte estas preguntas para ver si podrías recibir algún descuento, que variará según el estado en que te encuentres.

1) ¿Hay descuentos para funciones de seguridad u hogar inteligente? “Cualquier medida que tomes para evitar el vandalismo o el robo, como tener un sistema de seguridad o colocar cercas, podría ayudar a reducir tu prima”, aconseja Crandall. American Family Insurance ofrece rebajas para conexiones de hogares inteligentes que pueden alertarte sobre una emergencia. Tener una alarma de seguridad o una alarma central podría generarte un descuento en algunos estados.

“Cualquier cosa que vaya a aumentar tu seguridad, como alarmas o cercas, generalmente califica para algún tipo de descuento”, dice Scott Holeman, vocero del Instituto de Información de Seguros, un grupo de investigación de la industria.

2) ¿Qué pasa con las medidas de seguridad contra amenazas climáticas extremas o incendios? Crandall también aconseja que le menciones a tu corredor si instalaste alarmas contra incendios o de CO2 o extintores de incendios, si aseguraste la casa con amarres de anclaje o tomaste otras medidas, como instalar cinta térmica alrededor de las tuberías expuestas para evitar que exploten durante el clima frío. “Estos pasos pueden ser requeridos por la comunidad en la que vives y podrían ahorrarte dinero”, expresa Crandall.

3) ¿Qué pasa si agregas características resistentes al viento? Farmers Insurance dice que las contraventanas para tormentas y otros componentes resistentes a huracanes podrían generarte un descuento, que variaría según el estado. “No obstante, en algunos lugares como Florida, la comunidad de casas prefabricadas en la que vivas puede requerir invertir en tejas resistentes al viento y materiales para cocheras o puertas”, declara Russell Watson, vicepresidente para la región sureste de la Asociación Nacional de Propietarios de Casas Prefabricadas, y que dirige un programa de educación sobre viviendas industriales y forma parte de un comité asesor de HUD. Estos no solo protegen tu propiedad, sino que también ayudan a evitar que se dañe la casa de un vecino. Requerido o no, si has seguido estos pasos, menciónalo a tu agente de seguros en caso de que haya un descuento disponible.

4) ¿Qué pasa si la casa está situada en una comunidad “parque”? Estas son comunidades para casas prefabricadas que generalmente tienen administración en el lugar y brindan mantenimiento. Aunque la cantidad puede variar según el estado, las aseguradoras pueden ofrecerte descuentos para viviendas en dichos lugares. Si tu vivienda está ubicada en uno, podrías ahorrar alrededor del 5% en tu prima.

5) ¿Hay descuento por ser el propietario original o ser mayor de 55 años? Aunque no todas las aseguradoras ofrecerán estos descuentos, Allstate ofrece hasta un 5% de rebaja cada año en su prima si eres el titular original y hasta un 10% si tienes más de 55 años.

6) ¿Hay descuento por una casa prefabricada más nueva? American Family Insurance, por ejemplo, dice que ofrece descuentos a viviendas que tienen menos de cuatro años. Foremost tiene descuentos en la mayoría de los estados para viviendas más nuevas y, a veces, incluso para viviendas de más de cinco años.

7) ¿Hay descuentos en los precios por pasar varios años sin un reclamo? “Si no has hecho un reclamo sobre una póliza que has tenido durante varios años, pregunta si puedes conseguir un descuento. Pero si estás contratando una nueva póliza y has hecho reclamaciones en el pasado, no intentes ocultar esa información”, aconseja Crandall. Las aseguradoras utilizan una herramienta de búsqueda en la base de datos central que realiza un seguimiento de todas las reclamaciones de los consumidores durante un máximo de cinco años. Por lo tanto, sé honesto al completar tus formularios de solicitud o podrías parecer un cliente potencialmente poco confiable.

Bonus: ¿Tú, tu cónyuge o tus padres son veteranos? Únete a USAA (empresa de servicios financieros que ofrece seguros y productos bancarios exclusivos a miembros de las fuerzas armadas, veteranos y sus familias) para acceder al seguro de casas prefabricadas. Puedes estar divorciado de un miembro de USAA y aún no te has vuelto a casar, o enviudar, y aún ser elegible para todos los beneficios de USAA (no solo el seguro).

