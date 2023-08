Mantén a tu bebé o niño pequeño seguro y a salvo con puertas que sobresalieron en nuestras pruebas.

El ingeniero líder del proyecto, Bernie Deitrick, evaluó y aprobó 16 puertas para bebés en el marco de puerta de nuestros laboratorios.

La buena noticia: ¡Tu hijo ya camina o gatea! La advertencia: tienes que asegurarte que no encuentre riesgos cuando lo está haciendo. Es aquí donde las puertas de seguridad para bebés entran al rescate.

Las puertas de seguridad, o puertas para bebés, son una especie de barrera o barricada que se fija a la pared, y que delimita un área o habitación para mantener a tu hijo dentro de un espacio designado. Las puertas de seguridad también se pueden usar para contener a las mascotas de forma temporal, como algunos perros pequeños. Algunas puertas también se pueden utilizar en exteriores.

Si bien una puerta de seguridad no reemplaza la supervisión, puede brindarte tranquilidad al asegurar que tu hijo no tiene acceso a partes particularmente peligrosas de la casa, como habitaciones con objetos pesados o afilados, o las escaleras.

¿Qué hace que una puerta para bebés sea buena?

Una buena puerta para bebés es aquella que se puede instalar de forma segura, generalmente en el marco de una puerta o en un espacio abierto entre dos paredes, y puede asegurar que tu hijo permanezca en uno de los lados, mientras tu puedes abrirla y pasar de un lado al otro fácilmente.

Para encontrar las mejores puertas de seguridad para bebés, nos hemos enfocado en modelos que son fáciles de instalar y fáciles de abrir para los adultos. También buscamos puertas para bebés que no se abran accidentalmente y se queden abiertas, también que sean firmes y no se muevan de su lugar incluso si un niño las jala o las empuja. “Esas serán las que mejor resistirán a los niños que son curiosos”, dice Bernie Deitrick, el ingeniero líder de pruebas que realizó las evaluaciones de puertas de seguridad de CR.

Una de las características clave en las puertas de seguridad es el sistema de cierre o enganche, que normalmente requiere dos acciones para abrirse o cerrarse. Para abrir es posible que tengas que mover una pestaña para después presionar y desenganchar el pasador o presionar un botón y levantar al mismo tiempo. Lo ideal es que el sistema de cierre sea muy seguro pero fácil de abrir para un adulto; muchos se pueden abrir con una sola mano, incluso si tiene un mecanismo de dos pasos.

En cuanto a la instalación, las puertas para bebés se pueden fijar a la pared de tres maneras. Pueden montarse con tornillos, montarse a presión, o utilizar una combinación híbrida de ambas técnicas.

Las puertas para bebés que se instalan con tornillos se sujetan a la madera de la puerta o al marco de la pared con tornillos o cerrojos. Este tipo de puerta de seguridad es ideal en donde existe la posibilidad de que un niño pueda caerse, como en la parte de arriba de las escaleras. Las puertas para bebés que se instalan a presión simplemente se presionan entre dos paredes opuestas y sólo deben usarse en donde no hay ninguna posibilidad de una caída grave. “Las puertas montadas a presión no son lo suficientemente seguras para usarse en la parte de arriba de las escaleras, así que nunca las uses de esta manera, no importa cuando desees evitar taladrar o perforar hoyos en tus paredes”, dice Deitrick. Las puertas para bebés con combinación de montaje vienen con tornillos y soportes redondos opcionales (o “copas”) que mantienen la puerta instalada de forma firme. Sin los soportes, este tipo híbrido funciona de manera similar a las puertas montadas a presión.

En las pruebas de CR, las mejores puertas para bebés fueron aquellas que se podían instalar de forma permanente, ya sea que fueran montadas con tornillos o con una combinación de tornillos y a presión. Esto es importante, dado que la seguridad suele ser una de las principales consideraciones al comprar una puerta para bebés. Cualquiera que elijas, es fundamental seguir las instrucciones de instalación del fabricante para asegurarte de que la puerta funcione como fue diseñada.

Ten cuidado con las puertas para bebés que son de segunda mano o usadas, ya que pueden no cumplir con las normas de seguridad actuales. Para obtener más información sobre las normas, consejos de compra y qué se debe evitar, consulta nuestra guía de compra de puertas de seguridad para bebés.

Cómo Consumer Reports prueba las puertas para bebés

CR prueba las puertas de seguridad en términos de facilidad de instalación: que tan difíciles son las instrucciones y cuánto trabajo implica, y en términos de facilidad de uso: evaluamos qué tan conveniente es abrir la puerta y pasar a través de ella, y observamos si se puede abrir con una sola mano.

Lo más importante es que probamos las puertas para bebés en términos de seguridad. Para ello, utilizamos un medidor de fuerza digital para medir su capacidad de resistir las fuerzas laterales (si la puerta resiste abrirse o colapsar cuando alguien o algo la jala o la empuja). Instalamos la puerta para bebes en el marco de una puerta, la cerramos, y colocamos el gancho medidor de fuerza, después jalamos hasta que la puerta de seguridad se abre o la fuerza que registra el medidor es de 100 libras. (A partir de julio del 2021, las puertas certificadas por la Asociación de Fabricantes de Productos Juveniles deben resistir 30 libras de fuerza antes de abrirse o desprenderse).

CR ha probado 16 puertas de seguridad para bebés, incluyendo dos corrales con secciones que se pueden instalar como puertas. A continuación encontrarás cinco de las mejores puertas para bebés según nuestras calificaciones.

Las 5 mejores puertas de seguridad para bebés

