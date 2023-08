Wendy Guevara sufre de una falla de vestuario en pleno programa en vivo y Nicola sale a su rescate | VIDEO

En medio del éxito obtenido con su participación en ‘La Casa de los Famosos’, la influencer Wendy Guevara se mantiene como el tema de conversación en las redes sociales, aunque ahora es por una razón inesperada.

Y es que fue durante una reciente entrevista en el programa “Con Permiso”, conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa, que la oriunda de Nuevo León protagonizó un accidente de vestuario que casi deja al descubierto sus atributos.

Guevara y su mejor amigo Nicola Porcella, con quien se le ha relacionado sentimentalmente tras su participación en el reality de Televisa, se encontraban hablando sobre su experiencia en la casa más famosa de México cuando uno de los botones de su llamativo blazer dio de sí y terminó en las manos de la creadora de contenido.

La pieza, que de por sí ya contaba con un peligroso escote, captó la atención de las cámaras y Wendy Guevara no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la situación como solo ella lo sabe hacer: “Ay se nos va el rating… mira, se me cayó el botón por el chicharrón, pero no se me ve, ¿verdad?”, cuestionó la joven.

Por su parte, Nicola Porcella no perdió la oportunidad de sumarse a la conversación y salir a su rescate intentando tapar la vista de las miradas curiosas: “No, no se ve nada, pero ‘tape, tape'”, se le escucha decir mientras intenta cubrir el escote de la influencer con su cabello.

Mientras esto ocurría, Pepillo Origel y Martha Figueroa, así como el resto de la producción, se mostraron de lo más divertidos ante la cómica interacción de dúo que se robó el corazón del público.

Cabe recalcar que además del accidente de vestuario de Wendy Guevara, durante la entrevista se tocaron varios temas que resonaron ante el público, siendo uno de ellos la decisión de Nicola Porcella de establecerse en México para iniciar una carrera artística.

“Yo ya me quedo acá en México, estoy en eso (…) Te soy honesto, sí hay varias propuestas sobre la mesa, pero quiero enfocarme en cómo lo voy a hacer yo, prepararme. Yo tengo que darle lo mejor de mí a la gente, porque ahorita es fácil decir: ‘Ah sí, agarro esto y lo otro’, pero la idea es construir algo a largo plazo“, destacó el famoso.

