Biden promete ayudar a afectados en Maui previo a su visita, en medio de críticas e incredulidad de residentes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este domingo que hará todo lo que esté a su alcance para ayudar a la isla hawaiana de Maui a “recuperarse y reconstruirse” tras los peores incendios en la historia de este país, que la redujo a cenizas.

Biden visitará el lunes la isla en medio de críticas: de la oposición política por el silencio que guardó durante cuatro días tras la tragedia que ha costado la vida de 114 personas, y de residentes, que no esperan demasiado de su llegada ni de las promesas que haga tras haberlo perdido todo.

“Mi corazón, mis oraciones y mi enfoque están con las víctimas de los incendios forestales de Maui y sus familias”, indicó en un comunicado Biden, que mañana se reunirá con sobrevivientes y autoridades.

“Sé cuán profundamente la pérdida puede afectar a una familia y una comunidad y sé que nada puede reemplazar la pérdida de una vida”, indicó el presidente que viajará con su esposa Jill.

El demócrata aseguró además a los residentes de Maui que su administración respetará “las tierras sagradas, las culturas y las tradiciones” en los esfuerzos de recuperación.

Biden habló por primera vez de los incendios el 10 de agosto y no volvió a hacerlo hasta el martes 15, cuando la cifra de muertos ascendía a 99 personas y ya le habían llovido las críticas por parte de la oposición republicana y de algunos medios de prensa.

Hoy, en su comunicado, el mandatario enumeró una extensa lista de acciones que su administración ha tomado para ayudar a los residentes de la isla.

