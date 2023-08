BRICS inician cumbre en Sudáfrica en busca de mayor influencia global

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, recibe a sus pares de China y Brasil, Xi Jinping y Luiz Inácio Lula da Silva, y al primer ministro indio, Narendra Modi, para un encuentro que se prolongará hasta este jueves 24 de agosto.

Lula da Silva y Xi fueron los primeros en llegar a la capital económica sudafricana, mientras que Modi y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, que acude en representación de Moscú, llegaron a lo largo de la mañana.

El presidente ruso, Vladimir Putin, es objeto de un mandato de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por la guerra en Ucrania, por lo que participará en el encuentro por videoconferencia.

La 15ª Cumbre de los BRICS llega en un momento de división en la escena internacional, que se ha amplificado por la invasión rusa de la antigua república soviética.

Ni Sudáfrica, ni China, ni India han condenado la ofensiva de Rusia. Brasil se ha negado a enviar armas a Ucrania o a imponer sanciones a Moscú. Y Ramaphosa insistió el domingo en su política de no alineación, asegurando que Sudáfrica “no se dejará arrastrar a una competición entre las potencias mundiales”.

En una tribuna publicada el lunes en medios sudafricanos, el presidente chino Xi afirmó que los dirigentes en la cumbre exhortarán a la comunidad internacional a “promover un papel más importante del mecanismo de cooperación de los BRICS en la gobernanza mundial”.

El bloque, nacido en 2009, representa actualmente el 23 por ciento del PIB mundial, el 42 por ciento de la población y más del 16 por ciento del comercio global.

Pese a la disparidad de sus miembros, los BRICS coinciden en la reivindicación de un equilibrio político y económico mundial más inclusivo, en particular frente a Estados Unidos y la Unión Europea.

El grupo busca extender su influencia y se plantea abrirse a nuevos miembros. Al menos 40 países han expresado su deseo de unirse al club, incluidos Argentina, Irán, Bangladés o Arabia Saudita, y 23 de ellos ya presentaron formalmente su solicitud de adhesión.

Pero los cinco miembros actuales, alejados geográficamente y con economías de crecimiento dispar, tienen “opiniones divergentes sobre los países que deberían entrar en el bloque y las condiciones” de acceso, explicó a la agencia AFP Jannie Rossouw, de la Universidad Witwatersrand en Johannesburgo.

Sudáfrica ha estado trabajando este año en una lista de “directrices” para la entrada de nuevos miembros, dijo su ministra de Relaciones Exteriores, Naledi Pandor.

La cuestión de la expansión divide sobre todo a India y China, las dos economías más fuertes del bloque. Pekín quiere extender su influencia, mientras que Nueva Delhi desconfía de las intenciones de su rival regional.

“En el largo plazo, la rivalidad entre China e India probablemente es el mayor desafío que enfrentan los BRICS”, considera Rossouw.

#BRICSza| Arrival of the President of the People’s Republic of China (PRC), H.E. Xi Jinping in South Africa to participate in the XV BRICS Summit from 22-24 August 2023, in Sandton, Johannesburg. #BRICS | #BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/FE8Y1WRSq2

— BRICSza (@BRICSza) August 22, 2023