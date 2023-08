¿Desertó? Misterio embarga la Serie Mundial de Pequeñas Ligas por desaparición de entrenador cubano

Esta edición de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas cuenta con el aliciente histórico de la primera representación cubana en el torneo. Sin embargo, ahora es el misterio lo que rodea a la oncena de Bayamo Little League -Granma luego de que se reportara la desaparición del entrenador José Pérez.

De acuerdo con lo informado por la agencia de noticias AP, el portavoz del torneo, Kevin Fountain reportó que al manager no se le ve desde la noche del pasado sábado cuando abandonó el complejo residencial donde se hospedan los equipos. Desde entonces no ha regresado al Little League International Grove.

“Little League Internacional se ha comunicado con todas las autoridades pertinentes y asegurará que el equipo de Bayamo siga teniendo el mejor apoyo y la mejor experiencia en Williamsport”, indicó Fountain.

La desaparición del coach se da luego de que la Federación Cubana ampliara su vínculo con la Little League hasta 2025 y luego de un trato de la organización con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y el Departamento de Estado para obtener las 20 visas para jugadores, entrenadores y directivos.

Aunque no hay noticias sobre su paradero, no se puede descartar la hipótesis de que Pérez haya desertado, algo bastante común en cubanos que llegan a Estados Unidos con organizaciones deportivas.

Hace unos meses, durante el Clásico Mundial de Béisbol tras la eliminación de oncena cubana en las semifinales del certamen ante Estados Unidos, Iván Prieto decidió desertar y no abordar el avión de regreso a la isla, convirtiéndose así en el primero en la historia de este torneo.

El vínculo entre la Little League y Cuba se dio en 2019 con la afiliación de 17 programas juveniles y su ingreso a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, como parte de la expansión en 2021.

José Pérez es, junto a Vladimir Vargas, uno de los dos entrenadores que tiene el equipo cubano, que en su debut el pasado miércoles perdió por la mínima ante Japón. Posteriormente, derrotaron a Australia 11-1, pero cayeron el sábado 3-2 ante Panamá, resultado con el que sellaron su definitiva eliminación.

No obstante, la eliminación no significa la inmediata salida del complejo ni de la nación, pues los equipos residen por más tiempo en la villa e incluso disputan partidos de exhibición.

