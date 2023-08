Hombre con parálisis escribe mensajes con el pensamiento gracias a un implante cerebral

“Espero que esto mejore la vida de otras personas”, dice Rodney Gorham sobre el implante cerebral que ya cambió su propia existencia, en un mensaje que ha escrito en una pantalla seleccionando las letras con los ojos y haciendo clic en las palabras con el pensamiento.

Hace unos años, este australiano de 63 años recibió un diagnóstico irremediable: padece la enfermedad de Charcot, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una parálisis progresiva de los músculos respiratorios, tronco, brazos y piernas.

La enfermedad no lo matará directamente, apunta su esposa, Carolyn Gorham, porque padece una forma extremadamente rara de la patología. “Así que puede vivir otros 20 años. Su cerebro funciona bien, pero ni siquiera puede rascarse la nariz”.

Space and AI is cool 🙄but #BrainTech is the hottest new sector. The internal universe remains a mystery https://t.co/4bRQrecppO

— Thomas Oxley (@tomoxl) March 29, 2023