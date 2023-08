Luchan por medida que reduce disparidades de salud de latinos e indígenas

La suerte de un proyecto de ley que busca reducir las disparidades de salud entre los latinos e indígenas mesoamericanos en California será definida la próxima semana, cuando los miembros del Comité de Apropiaciones de la Asamblea voten a favor o en contra de que siga adelante en el proceso legislativo.

La medida SB 435 de la senadora de Long Beach, Lena González obligaría al Departamento de Servicios de Cuidado de Salud de California, al Departamento de Salud de California, al Departamento de Adultos Mayores y al Departamento de Información y Acceso al Cuidado de la Salud a colectar de manera anónima, información demográfica sobre el origen étnico de los latinos e indígenas.

Requirá que se recopile y tabulen datos sobre importantes resultados relacionados con la salud, incluidas las tasas de enfermedades, principales causas de muerte por grupo demográfico, subcategorías de las principales causas de muerte en California, y otra información de salud relevante.

La senadora Lena González quiere poner fin a las disparidades de salud entre los latinos e indígenas. (Cortesía Asamblea de California)

En la actualidad, en California, los sistemas y programas no recaban información específica de salud sobre los subgrupos que hay dentro de la comunidad latina y los diferentes grupos indígenas de Mesoamérica que viven en el estado.

En California se hablan más de 500 lenguas indígenas, y algunos subgrupos tienen necesidades especiales como la falta de acceso en su idioma a información y servicios confiables.

“Necesitamos abrir nuestros ojos a las diversas necesidades de salud de los grupos latinos en nuestro estado”, dijo la senadora de Long Beach, Lena González, autora de la medida.

“Los latinos son casi el 40% de la población en California, pero no somos un monolito. Entre las poblaciones indígenas y latinoamericanas, solo en nuestro estado la gente habla 560 idiomas y dialectos diferentes”.

Señaló que los estudios han demostrado que los puertorriqueños tienen la mayor prevalencia de asma en comparación con otros subgrupos latinos.

“Este es el tipo de datos reflexivos e inclusivos que necesitamos para crear una mayor equidad en salud y mejorar el acceso a la atención médica para todos”.

Es por eso dijo que es la autora de la SB 435, la Ley de Reducción de Disparidades Latinas e Indígenas; y por eso urgió a sus colegas de la Asamblea a apoyar este proyecto de ley a medida que avanza hacia una votación en el pleno en las próximas semanas.

Si la medida sale del comité de suspenso, deberá ser llevada a votación al pleno de Asamblea. Si es aprobada, será enviada al escritorio del gobernador Gavin Newsom.

Defensores de la comunidad abogan por la SB 435. (Cortesía LCHC)

La SB 435 tiene el apoyo de más de 60 organizaciones no lucrativas como CHIRLA, CIELO, Altamed, Centro Legal TODEC, Western Center on Law and Poverty, Union de Guatemaltecos Inmigrantes, Children Now, Justice in Aging y muchos más.

En una carta de apoyo, la Latino Coalition for a Healthy California (LCHC) dijo que aprobar la SB 435 es crítico y necesario como un primer paso para dar seguimiento a las disparidades enfrentadas por estas poblaciones a lo largo del estado.

“Específicamente para recopilar y publicar datos desglosados para cada grupo latino importante, incluyendo, entre otros a mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, panameños, beliceños, puertorriqueños, dominicanos, cubanos y sudamericanos”.

Pero también de los indigenas como los mixtecos, zapotecos, triquis, mayas y aztecas, y cada uno de los principales grupo de lenguas indígenas latinoamericanas, como zapoteco, chinanteco, k’iche, náhuatl, mixteco, purépecha, tzotzil”.

En la carta de apoyo nacen ver que durante la pandemia de covid-19, las comunidades indígenas no pudieron acceder a información oportuna y confiable para recibir las vacunas en California y como resultado sufrieron un mayor número de muertes.

“Sin datos desglosados, las autoridades y los investigadores deben confiar en información menos detallada publicada por agencias estatales; o en datos locales que pueden ser recolectados de manera inconsistente”.