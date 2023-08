Olvidan a niña de 1 año en transporte escolar y muere tras quedarse horas bajo el sol en Nebraska

El calor extremo que afecta a casi 100 millones de personas en una gran franja de Estados Unidos hizo que las escuelas, los trabajadores al aire libre y los organizadores de eventos al aire libre tuvieran que adaptarse el martes, y se cobró la vida de una niña de 1 año que quedó en la camioneta de una guardería de Nebraska en uno de los días más calurosos del año.

Oficiales y médicos fueron llamados el lunes por la tarde a Kidz of the Future Childcare en Omaha por un bebé que no respondía dentro de la camioneta, dijo la policía.

El llamado se produjo cuando las temperaturas alcanzaron los 90 grados el índice de calor se disparó a alrededor de 110 grados, parte de la ola de calor que ha estado azotando la parte central del país durante días.

Según reportes en ABC News, la niña, Ra’Miyah Worthington, fue declarada muerta en un hospital, dijo la policía. Sus padres preguntaron por qué no se notó su ausencia en la guardería.

“Ella amaba, amaba, amaba a su familia”, dijo su madre, Sina Johnson, a la estación de televisión WOWT. “Ella amaba a su papá. Ella era la niña de papá”.

Los fiscales acusaron el martes al conductor de la camioneta, Ryan Williams, de Omaha, de 62 años, de un delito grave de negligencia infantil con resultado de muerte, que conlleva una sentencia de hasta cuatro años de prisión.

Una audiencia de fianza para Williams fue fijada para el miércoles por la mañana. Los registros judiciales en línea aún no incluían un abogado que pudiera comentar en su nombre, y se desconectó una lista de teléfonos.

“Él era responsable de llevar a esos niños adentro”, dijo la fiscal adjunta jefe del condado de Douglas, Brenda Beadle. “Esa niña estuvo en esa camioneta entre cinco y seis horas con una temperatura afuera de casi 100 grados”.

La muerte se produjo cuando el Servicio Meteorológico Nacional emitió el martes alertas de calor para partes de 22 estados que se extienden desde el Medio Oeste y las Grandes Llanuras hasta la Costa del Golfo.

