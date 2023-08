Sheriff de Georgia se declaró culpable de tocar indebidamente a la jueza de televisión Glenda Hatchett

Un sheriff de Georgia se declaró culpable el lunes de tocar indebidamente a la jueza de televisión Glenda Hatchett durante una conferencia de policial realizada el año pasado.

El alguacil del condado de Bleckley, Kristopher Coody, se declaró culpable en la corte estatal del condado de Cobb de un cargo menor de agresión sexual y fue sentenciado a un año de libertad condicional, informaron los medios de comunicación.

Coody también renunció al cargo que ocupaba desde 2017.

“Me violó tanto y en ese momento me sentí tan impotente. Me veo como una mujer fuerte. Nunca he sido una víctima y sentí que era importante que hubiera rendición de cuentas”, dijo Hatchett a The Associated Press en una entrevista telefónica el lunes después de la audiencia.

Hatchett, abogada de Atlanta, protagonizó los programas de telerrealidad “Judge Hatchett” y “The Verdict With Judge Hatchett”. También representó a la familia de Philando Castile, un conductor negro que fue asesinado a tiros por un oficial de policía de Minnesota en un suburbio de Twin Cities, en una demanda muy publicitada.

En enero de 2022, asistió a una reunión de la Asociación de Alguaciles de Georgia como invitada de un alguacil retirado de Georgia, quien le presentó a varios colegas. Uno de los sheriffs que conoció en el bar del hotel de convenciones en las afueras de Atlanta fue Coody.

Hatchett contó que le dijo a Coody que no estaba segura de dónde estaba ubicado su condado de origen. El sheriff le señaló el pecho con el dedo, dijo, y respondió: “En el corazón de Georgia”. Luego, el oficial repitió esas palabras mientras agarraba su seno izquierdo y comenzaba a apretarlo y frotarlo.

Hatchett dijo que se congeló y quedó estado de shock, por lo que fue su anfitrión, el ex alguacil del condado de DeKalb, Thomas Brown, quien agarró el brazo de Coody y se lo quitó.

“Sucedió un martes y el jueves por la mañana no podía levantarme de la cama. Así que comencé a asesorar literalmente esa noche”, dijo Hatchett.

Informó el incidente a las autoridades del condado de Cobb, quienes obtuvieron una orden de arresto contra Coody. El caso había estado pendiente en la corte hasta la declaración de culpabilidad del alguacil el lunes.

Hatchett se sentó en la primera fila de la sala del tribunal mientras el juez Carl Bowers sentenció a Coody a cumplir un año de libertad condicional, pagar una multa de $500 y realizar 400 horas de servicio comunitario.

El abogado del alguacil, Joel Pugh, dijo que Coody envió una carta de renuncia el lunes por la mañana al gobernador de Georgia, Brian Kemp.

Daniel Cape fue nombrado sheriff interino en un comunicado de prensa de la oficina el lunes.

Hatchett dijo que se sintió obligada a hablar en parte porque muchas mujeres no pueden hacerlo.

“No quiero ser la mujer modelo de esto, pero creo que es importante para mí ser muy sincera. Es importante que otras víctimas vean que lo responsabilizo”, señaló.

Coody se había desempeñado desde 2017 como sheriff del condado de Bleckley, una comunidad rural de unas 12.000 personas ubicada a unas 40 millas al sureste de Macon.

