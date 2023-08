Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 24 al 30 de agosto

Película sobre Metallica

El Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) proyectará la cinta Metallica: Through the Never en 3D. En el filme, mientras Metallica se desvive en una arena repleta en donde se escuchan los temas “Master of Puppet” y One”, el ayudante de la banda, Dean DeHaan, se aventura a salir a las calles de la arena cuando el pandemonio ocurre de repente. Sábado 7:30 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Música latina en el Museo de Arte

La serie Latin Sounds, que tiene lugar todos los veranos en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), presenta en esta ocasión al salsero Freddie Ravel, nombrado el Keynote Maestro por parte de la ciudad de Los Angeles. El artista es reconocido por sus colaboraciones con Carlos Santana, Madonna, Prince y otros. Sábado 5 a 7 pm. Entrada gratuita. Informes lacma.org.

Exhibición de gráficos

Para celebrar los 50 años del impacto de la galería Self Help Graphics and Art, el Laguna Art Museum (307 Cliff Dr., Laguna Beach) presenta Marking an Era: Celebrating Self Help Graphics & Art at 50, la más extensa exhibición de trabajos de artistas del SHG que pertenecen a este museo. Es una mirada contemporánea a los trabajos iniciales y temas que han iniciado conversaciones y colaboraciones en el centro de la creación del arte chicano en la región y más allá. Termina el 15 de enero. Entradas desde $9; gratis menores de 17 años. Informes lagunaartmuseum.

Cine ochentero

Dirty Dancing es una cinta de 1987 en la que Baby tiene que pasar su verano en el apacible y aburrido pueblo donde viven sus padres. Su suerte cambia cuando conoce a Johnny, un talentoso bailarín, de quien se enamora. Juntos tendrán que ingeniárselas para participar en una presentación de baile. Se proyectará en el Theatre at Ace Hotel (929 S. Broadway, Los Angeles) como parte de su Theatre Movie Matinnes. Domingo 2 pm. Boletos $20. Informes acehotel.com.

Show de autos gigantes

El show de camionetas con llantas gigantes, motores rugientes y pilotos temerarios, Monster Jam, llega a Los Angeles este fin de semana para deleitar a sus miles de fans del sur de California. El evento tendrá lugar en la arena Crypto.com (1111 S. Figueroa St., Los Angeles), donde atletas que han ganado competencias internacionales demostrarán sus habilidades en estos vehículos de 12 mil libras. Viernes a domingo en varios horarios. Boletos desde $28. Informes axs.com.

Festival de cine infantil

Este año, el Los Angeles International Children’s Film Festival: Virtual Voyage, se llevará a cabo de manera virtual. Se mostrarán más de 40 cortos de animación, acción en vivo y documentales de cineastas de todas partes del mundo; todos aptos para todas las edades. Del 26 de septiembre al 3 de septiembre. Gratis. Informes childrensfilmla.org.

Taller familiar

Diseño de manuscritos es un taller que tendrá lugar en el museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) y en el que los participantes podrán diseñar su propio manuscrito iluminado. Habrá una mesa en la que los visitantes podrán explorar las herramientas que se usan para realizar estas obras de arte únicas. Domingo 11 am a 3 pm. Gratis. Informes getty.edu.

Música de los ochentas

Dos de las bandas ochenteras más exitosas y emblemáticas de esa época estarán reunidas para ofrecer un concierto en el Hollywood Bowl ( 2301 N. Highland Ave., Los Angeles). Lidera la noche Culture Club con su excéntrico Boy George, intérprete de temas como “Karma Chameleon”, “Do You Really Want to Hurt Me” y “I’ll Tumble 4 Ya”. También participa Berlin. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $22. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Getty Images

Cine familiar

El Huntington Library, Art Museum, and Botanical Gardens (1151 Oxford Rd., San Marino) proyectará la cinta The Muppets como parte de su serie Family Fridays: Movie Nights. Este evento familiar incluye un show previo y actividades manuales para los niños. Los asistentes pueden traer sus artículos de picnic. Viernes 7:30 pm. Boletos desde $10; gratis menores de 3 años. Informes huntington.org.

Ópera en pequeño

El teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., E, Los Angeles) presenta The Barber of Seville (El barbero de Sevilla), una comedia clásica con un toque de modernidad. La obra clásica de Rossini se presenta en colaboración con el Pacific Opera Project. Viernes 8 pm. Boletos desde $24. Informes theford.com.