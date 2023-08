Algunas de las freidoras de aire más pequeñas y mejor calificadas pueden cocinar alimentos tan bien y crujientes como sus contrapartes más grandes, y a menudo a precios más bajos.

Las freidoras de aire pequeñas son excelentes para cocinar una o dos porciones y, a menudo, son más económicas.

By Tanya A. Christian

Una freidora de aire pequeña está mejor diseñada para cocinar una o dos hamburguesas de pollo que un pollo entero. Aún así, en las pruebas de laboratorio de Consumer Reports, encontramos que las mejores freidoras de aire pequeñas pueden dorar los alimentos tan bien como las freidoras de aire más grandes. También, el poder cocinar (más saludable) las papas fritas, los nuggets y las alitas de pollo son en definitiva la cereza del pastel. Nuestra investigación a profundidad sobre el cocinar con freidoras de aire y nuestra guía para revivir las sobras de comida con las freidoras de aire están llenas de formas rápidas y sencillas de ampliar tu menú.

La parte más complicada de comprar la mejor freidora de aire pequeña para tus necesidades específicas es determinar la capacidad real del modelo. Esto se debe a que simplemente no puedes confiar en las dimensiones de la freidora de aire. Hay modelos grandes que cocinan menos comida de lo que esperas y hay modelos más pequeños que cocinan más. Necesitas saber el tamaño de la canasta o el contenedor, aunque no siempre se puede confiar en la cantidad establecida por el fabricante. En nuestras pruebas de freidoras de aire, los ingenieros de CR descubrieron que las canastas y las bandejas suelen ser más pequeñas que la capacidad anunciada. Las capacidades reales de los modelos en nuestras clasificaciones van desde 1.3 cuartos de galón hasta 9 cuartos de galón, mientras que las capacidades declaradas van desde 2 cuartos de galón hasta 9.7 cuartos de galón.

Además, el comparar modelos puede ser un desafío porque las marcas anuncian la capacidad utilizando diferentes unidades de medición: libras, litros o cuartos de galón. Por esta razón los evaluadores de CR convirtieron las unidades a cuartos de galón en los modelos que evaluaron “para que así las personas puedan comparar manzanas con manzanas”, dice Larry Ciufo, ingeniero líder de las pruebas de freidoras de aire de CR.

Aunque la mayoría de las freidoras de aire están diseñadas para cocinar para grupos numerosos de personas, si estás buscando un modelo más pequeño las opciones aún así son muchas. A continuación te mostramos cinco de las mejores freidoras de aire pequeñas de nuestras pruebas, enumeradas en orden alfabético y con las dimensiones indicadas en altura, ancho y profundidad. Para reducir la lista de las mejores opciones de freidoras de aire compactas, solo elegimos modelos de 1 pie cúbico o menos, con una capacidad real de 3 cuartos de galón o menos. Todas estas opciones pueden cocinar alimentos para una o dos personas, y algunas de ellas se encuentran entre las freidoras de aire más silenciosas que hemos probado. Si estás buscando una freidora de aire que pueda cocinar suficiente para cuatro o más personas, consulta nuestra lista de las mejores freidoras de aire grandes. Los miembros de CR pueden tener acceso a las calificaciones completas de más de 50 modelos de freidoras de aire y además puedes clasificar los resultados según su precio, tamaño y otras características que mejor se adapten a tus necesidades.

Lo que vas a notar con nuestras recomendaciones es que aunque es posible que pierdas un poco de espacio en capacidad para cocinar con una freidora de aire pequeña, a menudo vas a ahorrar tanto espacio en tus gabinetes de cocina como unos cuantos dólares, ya que las freidoras de aire más pequeñas suelen costar menos que los modelos más grandes. Las selecciones a continuación tienen todas un precio menor a $75. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de freidoras de aire y lo que pueden hacer, consulta nuestra guía de compra de freidoras de aire.

Cosori Lite CAF-LI211

Capacidad real: 2.5 cuartos de galón

Dimensiones: 11 x 9 x 10 pulgadas

El modelo Cosorio Lite CAF-LI211 es perfecto para estudiantes universitarios, personas que viven solas o cualquier persona que tenga poco espacio en la cocina. Esta freidora de aire tiene una capacidad real de 1.7 cuartos de galón y tiene varias características que la hacen muy atractiva, como una canasta que se puede poner en el lavavajillas, además de contar con configuraciones preprogramadas y una pantalla digital. Con un tamaño de solo 9×11 pulgadas, este modelo viene en un pequeño paquete de 5 libras (y su precio también es bastante económico). Además, este modelo sobresalió dentro de nuestras pruebas y recibió calificaciones altas por ser fácil de usar y de limpiar, al igual que por mantener un nivel bajo de ruido durante su funcionamiento. El Cosori Lite viene con una garantía de dos años.

Crux Marshmello 17499

Capacidad real: 3 cuartos de galón

Dimensiones: 11 x 9 x 12 pulgadas

Crux combina cocina con creatividad y cultura para ofrecer una línea de productos que son atractivos a la vista, con colores divertidos que interactúan entre sí, y además son fáciles de usar. Este modelo en particular fue producido en colaboración con el productor de música Marshmello, cuyo diseño está inspirado en su estilo único. También es la primera freidora de aire de Crux que integra la tecnología TurboCrisp de la marca, la cual permite que los alimentos se cocinen en una fracción del tiempo sin que se sequen. En nuestra evaluación de laboratorio, encontramos que los controles de este modelo son fáciles de usar y la unidad es también fácil de limpiar. Sin embargo produce un poco de ruido cuando está funcionando, por esta razón quienes la evaluaron le dieron una calificación media en esa prueba. La freidora de aire Crux X Marshmello viene con cuatro moldes de silicona para hacer pastelillos, ocho modos preestablecidos para cocinar y una garantía de dos años. (Para ver más accesorios Crux x Marshmello, consulta nuestras recomendaciones de accesorios para freidoras de aire que te dan más por tu dinero).

Dash Express Tasti-Crisp 2.6 Quart Air Fryer

Capacidad real: 1.9 cuartos de galón

Dimensiones: 11 x 9 x 11 pulgadas

Al igual que su versión digital que sigue a continuación, la freidora de aire analógica Dash Express Tasti-Crisp tiene una capacidad real de 1.9 cuartos de galón y un tamaño total de menos de un pie cúbico. También es uno de los modelos más livianos, con un peso de sólo 6 libras. Aunque solo recibió una calificación media por sus controles, la puntuación que obtuvo por limpieza fue muy buena y además pasó la prueba de ruido con éxito. Comparte el honor de ser la freidora de aire más silenciosa en nuestras pruebas al igual que su contraparte digital. Otro punto a su favor es que es uno de los modelos más económicos en nuestras evaluaciones y viene con una garantía de dos años.

Dash Digital Tasti-Crisp Air Fryer 2.6 Quart

Capacidad real: 1.9 cuartos de galón

Dimensiones: 11 x 9 x 11 pulgadas

El Dash Digital Tasti Crisp es pequeño pero poderoso. Con una capacidad media de 1.9 cuartos de galón y un tamaño total de menos de un pie cúbico, este modelo de 1000 vatios es una de las freidoras de aire más compactas de nuestras evaluaciones y se encuentra entre las mejores. Tiene controles fáciles de usar, se limpia fácilmente y sobresale en nuestra prueba de ruido. A diferencia del modelo analógico que mencionamos anteriormente, este viene con una pantalla digital, también integra tres configuraciones preestablecidas y te permite guardar tus opciones de configuración favoritas. Tiene una garantía de un año, que es el periodo de tiempo normal dentro de las freidoras de aire que probamos.

National NA-3001AF

Capacidad medida: 1.7 cuartos de galón

Dimensiones: 11 x 9 x 11 pulgadas

Si bien es cierto que la freidora de aire National de 2.1 cuartos de galón es un modelo analógico, lo que significa que no tiene todas las características modernas y avanzadas con las que cuenta una freidora de aire digital. Sin embargo si tiene otras que son de gran beneficio, como por ejemplo su nivel de ruido es relativamente bajo, además las partes de adentro se pueden poner en el lavavajillas y son fáciles de limpiar. A diferencia de la mayoría de las freidoras de aire que cuentan con la opcion de configuracion de tiempo y de temperatura de cocción, este modelo viene con una pantalla táctil LED con seis configuraciones preestablecidas para cocinar pollo, camarones, pescado, carne roja, papas fritas y hasta hornear. Con 1.7 cuartos de galón, es una de las freidoras de aire de menor capacidad en nuestras evaluaciones, por lo que es la más adecuada para una sola persona. Cabe la pena mencionar que la garantía del fabricante se limita a 90 días, lo que es un periodo mucho más corto en comparación al promedio de un año que vimos en la mayoría de freidoras de aire que evaluamos.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.