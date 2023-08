Video: Galilea Montijo habla de sus apasionadas vacaciones junto a su novio Isaac Moreno en Holbox

Galilea Montijo ya no esconde su amor con el modelo español Isaac Moreno y habló de sus apasionadas vacaciones que disfrutó en la isla de Holbox, en el estado sureño de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, donde se dejó ver sin tapujos.

A su regreso de sus vacaciones, Galilea reapareció en el programa “Hoy” y dijo que extrañó a sus compañeros, quienes le preguntaron cómo pasó su viaje, dejando escapar uno que otro comentario pícaro, a lo que la conductora contestó con su característico sentido del humor.

“Los extrañé. Tengo mucho qué contar”, expresó Montijo, a lo que su compañera Tania Rincón respondió: “Siento que en donde estabas no había tele”, comentó en tono pícaro.

“No, no había tele… no había nada”, respondió Galilea con una gran sonrisa.

Galilea reconoce que pasó unas apasionadas vacaciones

Al ser cuestionada en qué se entretenía, la conductora respondió de forma pícara que “snorkeleando”, haciendo referencia a un video donde fue captada muy juguetona con su novio en la playa.

“Buscando al tiburón ballena, buscando a Nemo, entre isla e isla, Tarzán y Chita”, indicó la guapa conductora de 50 años.

Sus compañeros dijeron: “¡Qué ‘chabocho’!”, lo que provocó la risa entre los presentes.

Y es que no fue el único momento en que la pareja fue captada muy apasionada durante sus vacaciones en Holbox.

Captan a Galilea muy apasionada en la piscina con su novio

Aunque en sus redes sociales no compartieron fotos juntos, el programa Despierta América, que se transmite por la cadena Univision, publicó un video donde se ve a Galilea Montijo y a su novio disfrutar de sus apasionadas vacaciones mientras estaban en la piscina del hotel donde se hospedaron.

En el video se ve a la pareja de enamorados muy felices disfrutando los momentos juntos mientras estaban disfrutando del clima del Caribe mexicano.

Se ve como la conductora del programa “Hoy” extiende sus brazos para rodear el cuello de su atractivo novio.

Gali muy cariñosa con Isaac Moreno

Galilea se muestra muy cariñosa y apasionada con Isaac Moreno, de 45 años. En la piscina se la pasaron abrazados, parecía que no querían separarse.

En una de las tomas se ve que está a punto de darle un beso en la boca, pero la conductora de 50 años decide dárselo en la mejilla. View this post on Instagram A post shared by ɪsᴀᴀᴄ ᴍᴏʀᴇɴᴏ (@ipmoreno)

A pesar de estar en la piscina, Galilea trae unos lentes oscuros y un sombrero para protegerse del sol.

