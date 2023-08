A Jorge Masvidal le parece increíble la llegada de Messi al Inter y considera que Miami es la ciudad más explosiva para jugar fútbol en Estados Unidos

Jorge Masvidal, legendario peleador del UFC, conversó en exclusiva para La Opinión con Ricardo López-Juárez y desde allí tocó distintos puntos que marcaron su carrera como lo fueron las peleas callejeras y su compañía para promocionar a nuevos talentos dentro del octágono. También tocó algunos tópicos ajenos a su deporte como lo es la llegada a Miami de Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

A Masvidal le parece una “locura” en el mejor sentido de la palabra, la llegada del Messi al Inter Miami, además considera que esta ciudad es la más explosiva para jugar al fútbol en Estados Unidos. “Es una locura, quién lo hubiera pensado, esta gente viene de grandes equipos de Europa y le pagan millones de millones para mantenerlos allí y ahora de un día para el otro, está aqui después de ganar el campeonato del mundo, en mi ciudad”, apostilló.

Miami es la ciudad más explosiva para juar fútbol dice Jorge Masvidal

No obstante, señaló que Miami es la mejor ciudad para jugar al fútbol en los Estados Unidos. “Yo siempre he sentido algo que lo sabía en el corazón, Miami para el fútbol es la ciudad más explosiva de todo el país. Se que California también tiene barrios latinos, pero todos los que están acá hacen soccer y todos los que vienen de Jamaica y los haitianos, hacen que exista una concentración que hacen de este deporte una cultura”.

Asimismo asegura que el es de los únicos que no veía el fútbol entre sus familiares y amigos, ya que únicamente le interesaban las peleas, incluso ni entendía el fútbol, tenía poco interés en mirarlo. “En los últimos 10 años es que he mirado más fútbol, pero cuando yo estaba creciendo, no miraba otro deporte, era nada más MMA y Boxeo”, reiteró.

Lionel Messi con los colores del Inter Miami (Foto: Andy Lyons/Getty Images)

Masvidal en primera fila en el combate de Alexa Grasso vs Valentina Shevchenko

Masvidal también admite que veía otros deportes de combate como lucha Muay Tai y algunos deportes olímpicos, pero ni siquiera había visto en su momento, un juego completo de baloncesto. “Yo no veía otros deportes, lo mío era pelea, pelea y más pelea”, puntualizó.

Masvidal afirmó que estará en primera fila el próximo 16 de septiembre en Las Vegas en el combate estelar de Alexa Grasso en donde se enfrentará ante Valentina Shevchenko en la cartelera del UFC, una fecha que coincide con el grito de la Independencia de México.

Sigue leyendo:

. Jorge Masvidal arremete contra Díaz Canel y regímenes de Nicaragua y Venezuela: “Abajo el comunismo” (Video)

. Jorge Masvidal vuelve a mostrar su apoyo a Donald Trump al publicar una foto con el expresidente en sus redes sociales

. Boxeador Robeisy Ramírez retiene su faja de campeón y reta contundentemente al régimen cubano que le prohibió cantar el himno y portar símbolos patrios