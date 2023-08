Carlos Santana ofrece disculpas por comentarios transfóbicos

Carlos Santana, el renombrado guitarrista mexicoestadounidense, es objeto de controversia en los últimos días debido a comentarios que algunos de sus seguidores han calificado como transfóbicos durante uno de sus conciertos en Nueva Jersey.

En vista de la reacción generada, Santana tomó la decisión de ofrecer disculpas por sus palabras, en las que insinuó una visión limitada sobre la identidad de género, basada en determinantes biológicos.

Santana, ampliamente reconocido por éxitos musicales como ‘Black Magic Woman’ y ‘Maria Maria’, se disculpó en relación con los comentarios que emitió y que fueron interpretados como transfóbicos. Sus palabras, que afirmaban que “una mujer es una mujer y un hombre es un hombre”, desencadenaron críticas y reacciones en las redes sociales y en la comunidad en general.

El guitarrista optó por utilizar su cuenta de Facebook para retractarse de sus comentarios que habían causado controversia. Sin embargo, la publicación fue eliminada y se encuentra inaccesible. A pesar de esto, se logró registrar el mensaje de disculpa que intentó transmitir.

En sus propias palabras, Santana expresó: “Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan lo que quiero honrar y respetar sobre los ideales y creencias de todas las personas. Me doy cuenta de que lo que dije lastimó a la gente y esa no era mi intención.

Pido disculpas sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí”. La disculpa evidencia su reconocimiento del impacto negativo que sus palabras tuvieron en diversos sectores de la sociedad.

En sus disculpas, Carlos Santana también subrayó su profundo respeto por la Comunidad LGBTQ y sus admiradores, a quienes reconoció como individuos que comparten la misma libertad para expresar y vivir sus identidades auténticas.

El guitarrista enfatizó la importancia del libre albedrío y la capacidad de cada individuo para definirse a sí mismo. “Este es el planeta del libre albedrío y a todos se nos ha dado este regalo. Ahora perseguiré este objetivo de ser feliz y divertirme, y que cada uno crea lo que quiera y siga en su corazón sin miedo.

Se necesita coraje para crecer y brillar con la luz que eres y para ser verdadero, genuino y auténtico”, escribió Santana en su disculpa.

El comentario que generó la controversia fue hecho durante uno de sus conciertos, donde Santana, caracterizado por su emblemático sombrero y lentes, compartió su perspectiva sobre la identidad de género y la orientación sexual.

“Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, tú sabes quién eres y qué eres. Después, cuando lo superas, ves cosas y empiezas a creer que puedes ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien, porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre, eso es todo. Lo que quieras hacer en el armario, es asunto tuyo”, expresó Santana en ese momento.

El intérprete de “Black Magic Woman”, no es la única figura pública que ha suscitado controversia recientemente con comentarios considerados como anti-trans.

Otros artistas en controversia por comentarios LGBTQ

En un ejemplo reciente, durante una entrevista publicada el 23 de agosto en Stereogum, Alice Cooper expresó su opinión sobre la atención afirmativa de género, calificándola como “una moda pasajera”. Además, Cooper añadió que el discurso que rodea a la comunidad transgénero ha alcanzado un nivel de exageración absurda.

Las declaraciones de Alice Cooper resaltan la creciente discusión en torno a los temas de género y diversidad en la esfera pública. La atención afirmativa de género, que busca fomentar la inclusión y el respeto hacia las personas transgénero, ha sido un tema candente en la sociedad contemporánea.

Sin embargo, el comentario de Cooper pone de manifiesto opiniones divergentes y las tensiones que rodean estos temas, generando debates sobre la relevancia y la profundidad de la comprensión en la esfera pública.

