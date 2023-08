Extrabajador de Pemex, Sergio Salgado, clama justicia a AMLO ante la falta liquidación y jubilación

Sergio Salgado Medrano, extrabajador de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), clama justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la falta de una liquidación y jubilación conforme a la ley, tras más de 30 años de servicio en la empresa del estado mexicano.

“Que viera mi caso, yo lo único que quiero es jubilarme, que me paguen, conforme a la ley que me paguen, y si quieren incluso que trabaje gratis les trabajo, yo vivo aquí en Tabasco. Una jubilación digna, que me ayude (AMLO) a resolver mi problema… Vivo solo aquí en Villahermosa, soy viudo desde hace 10 años“, señala Sergio.

Sergio Salgado durante sus labores con Pemex. Foto: cortesía Sergio Salgado.

En entrevista para La Opinión, Salgado Medrano, de 65 años, asegura que Pemex no le reconoció su base como trabajador de la empresa desde que entró en el año de 1983. Luego de cumplir sus primeros 25 años de servicio, y al no recibir una respuesta favorable, Sergio decidió presentar una primera demanda en abril de 2015.

“De inicio yo lo que demandaba es que me hicieran de base porque ya tenía en ese año 15 años laborando en la misma plaza y con una antigüedad ya casi de los 25 años de haber colaborado, entonces como no me hacían de planta yo tuve que demandar. Mis amigos se estaban jubilando con mayores de 25 años de tiempo laborado y ya mayores de 55 años de edad y como no me basificaban, no me podían hacer la jubilación efectiva por lo que me vi en la necesidad de demandar, que me hicieran de base, para que siguiera yo trabajando o hasta que llegara el cumplimiento de mi edad y tiempo laborado para que me jubile”, aseguró.

Sergio Salgado presenta demandas contra Pemex ante falta de jubilación y liquidación. Cortesía: Sergio Salgado Medrano.

Tras presentar esta primera demanda, Sergio Salgado asegura que Pemex dejó de contratarlo en 2016, lo que lo llevó a presentar una segunda demanda para exigir su reinstalación como trabajador. Como respuesta a esta nueva demanda, fue reinstalado en 2018.

“En 2016 me dejan de contratar en la plaza que yo tenía, y volví a demandar la reinstalación, esa es la segunda demanda y que me pagaran los salarios caídos que generara esa segunda demanda y posteriormente en el 2018 me re-instalan en base a ese laudo que sale a mi beneficio, que me debían de reinstalar y que me debían de pagar los salarios caídos más los intereses”, comentó.

Luego de mostrar algunos documentos a La Opinión que lo acreditan como extrabajador de Pemex y su labor de servicio, Sergio asegura que Pemex se ampara y no responde a varios laudos laborales que podrían poner fin al conflicto entre el trabajador y la empresa.

“Aunque ya es el cuarto laudo que sale, dice el laudo que me deben de pagar, hacerme un contrato desde el 2001, que lo firmen y darme mi hoja de trabajo donde va a aparecer mi antigüedad de más de 32 años, y el mismo laudo le da la razón a Pemex en la cuestión de la reinstalación que yo fui reinstalado en el 2018, entonces si le dan la razón que lo exime que me reinstalen, lo que procede es que se rompe la relación laboral por parte de ellos y es un despido injustificado con ese tiempo laborado, pero se supone que me van a liquidar porque eso establece el laudo, y si tu lo checas dice que me deben 32 años, prima de antigüedad y tres meses de salario por la indemnización de que me están corriendo y todo eso en salario de 2015”, precisó.

El llamado de justicia llegó hasta Palacio Nacional debido a que Sergio le envió una carta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 20 de junio de 2022 donde le expone su caso, sin embargo no logró obtener una respuesta favorable por parte de Pemex.

“Le estaba pidiendo (a Andrés Manuel López Obrador) que pusiera atención a mi caso, que yo lo que quería era jubilarme porque ya cumplía con los años laborados y le explicaba el caso que Pemex estaba retrasando todo el juicio mío desde 2015 y no lo resolvían ni para bien ni para mal… Creo entender que el señor presidente recibe la carta con respecto a Petróleos Mexicanos, se la turna al Director de Pemex, y este se lo pasa al de recursos humanos de Pemex a nivel corporativo y ellos lo van bajando de nivel y la que me contesta es una licenciada de mi mismo nivel que me dice que como está en juicio mi demanda y la resolución no ha salido, que no me pueden jubilar”, lamentó.

Sergio Salgado envía carta a AMLO donde pide su jubilación. Cortesía: Sergio Salgado.

Sergio, quien vive actualmente en el estado mexicano de Tabasco, se encuentra desempleado desde febrero de 2023 y asegura que su situación se replica en al menos cinco trabajadores más de Pemex.

Sigue leyendo:

– Líos tras la elección de sindicato de Pemex mete en apuros a México frente a EE.UU.

– AMLO reitera que el precio de los combustibles no subirá por lo que pide a los mexicanos no preocuparse

– Pemex concreta la compra de la refinería Deer Park de Houston, Texas