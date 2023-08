Irak ejecuta a tres responsables de ataque en Bagdad en 2016 que dejó 320 muertos

Irak ejecutó a tres de los responsables de uno de los peores atentados suicidas de este siglo, que dejó alrededor de 320 muertos en un mercado del centro de Bagdad en 2016 y que fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico, informó el gobierno iraquí.

“Anoche y esta mañana se impuso el justo castigo y se ejecutó la pena de muerte contra tres de los principales condenados por participar en el atentado terrorista”, dijo en X (antes Twitter) la oficina del primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani. El comunicado no reveló los nombres de los ejecutados.

El jefe del Ejecutivo hizo el anuncio durante una visita a las familias de las víctimas del ataque, que tuvo lugar en el céntrico barrio de Karrada a inicios de julio de 2016, un año antes de que el Estado Islámico fuera territorialmente derrotado en Irak y en medio de un espiral de violencia sectaria en el país árabe.

