ChatGPT Enterprise: cuáles son las funciones de la nueva versión de IA de OpenAI

OpenAI ha dado un paso importante en su crecimiento al presentar su última innovación: ChatGPT Enterprise, una versión especialmente diseñada para satisfacer las necesidades empresariales. A medida que el campo de la inteligencia artificial continúa evolucionando, OpenAI ha elevado el listón al proporcionar a las empresas una herramienta versátil y segura que promete revolucionar la forma en que se abordan las tareas cotidianas.

ChatGPT Enterprise no solo hereda las funcionalidades sobresalientes de su predecesor, ChatGPT, sino que también presenta una seguridad de datos de nivel empresarial. Esto significa que la información ingresada en el sistema y los resultados generados están resguardados de manera rigurosa, asegurando que no caigan en manos de terceros no autorizados. La confidencialidad y la integridad de los datos son primordiales en el entorno empresarial actual, y ChatGPT Enterprise satisface estas demandas con creces.

La capacidad de personalización es otro aspecto destacado de ChatGPT Enterprise. Las empresas tienen la oportunidad de adaptar la herramienta según sus necesidades específicas, lo que garantiza una experiencia única y altamente eficiente. Las capacidades de análisis también han sido mejoradas, lo que permite obtener resultados más precisos y relevantes en comparación con su contraparte anterior.

Una característica sobresaliente de ChatGPT Enterprise es su consola de administración, que concede a las empresas el control total sobre cómo sus empleados utilizan la herramienta. Esta función es esencial para supervisar y dirigir el flujo de trabajo interno, asegurando un uso productivo y coherente de la herramienta en toda la organización.

Según OpenAI: “Hoy marca otro paso hacia un asistente de IA para el trabajo que ayude con cualquier tarea, proteja los datos de su empresa y esté personalizado para su organización”. Esta declaración refleja la ambición de OpenAI de brindar soluciones inteligentes y adaptadas a las necesidades de las empresas modernas.

Aunque los detalles sobre los precios no han sido revelados, OpenAI enfatiza que los costos estarán relacionados con el uso y los casos de uso específicos de cada empresa. Las empresas interesadas en aprovechar las ventajas de ChatGPT Enterprise están invitadas a ponerse en contacto con OpenAI para obtener más información.

En términos de rendimiento, ChatGPT Enterprise supera las expectativas al ofrecer un rendimiento dos veces mejor que la versión premium de su predecesor, ChatGPT 4. Esta mejora sustancial en la capacidad de respuesta y la calidad de las respuestas es un testimonio del compromiso constante de OpenAI con la excelencia y la satisfacción del cliente.

Sigue leyendo:

– 3 comandos para hacer trabajos de la universidad con ChatGPT

– ChatGPT es una máquina de quemar dinero: revelan cuánto cuesta mantenerlo activo

– Qué es la “alucinación” de la inteligencia artificial y por qué es una de las fallas potencialmente más peligrosas de esta tecnología