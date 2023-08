Exsuegra se sincera y asegura que mansión asaltada de Miguel Bosé sí fue de Inés Gómez Mont

En la última semana se ha hablado largo y tendido sobre el robo con violencia que sufrió Miguel Bosé en la mansión que habita en Rancho San Francisco, un exclusivo y muy vigilado barrio en Ciudad de México.

Además de hablarse de lo sucedido, también se ha llegado a decir que la mansión del intérprete perteneció a Inés Gómez Mont, la presentadora de televisión que salió huyendo de México tras ser acusada de diversos delitos por las autoridades.

Aunque algunas voces han asegurado que esa casa nunca perteneció a Gómez Mont, incluida la propia señalada, hay otras veces que afirman todo lo contrario, como la de Tita Bravo, mamá de Javier Díaz y exsuegra de la conductora.

Lo anterior lo hizo saber en una entrevista que otorgó al programa ‘Sale el Sol’, donde aseguró que la casa hurtada es la misma en la que sus 4 nietos pasaron parte de su infancia antes de que fueran sacados de México por su mamá.

“Ahí vivió mi hijo con Inés, se casaron y la mamá les vendió la casa. Esa misma casa, es la mismísima casa donde vivía Javier Díaz con la señora”, señaló.

Esa situación, de acuerdo a Doña Tita, habría sido la razón por la que el intérprete de ‘Amante Bandido’ no habría querido levantar una denuncia ante la autoridades, pues tendría el temor de que su actual hogar fuera decomisado por las autoridades al pertenecer a una prófuga de la justicia.

“Le han de haber dicho ‘no hagas nada’, cuando uno no sabe qué hacer pues no haces nada, yo cuando no sé qué hacer, no hago nada, pero ya cuando me entra la pila, me ya salen como 20 opciones”, compartió al respecto.

