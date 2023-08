Ronda Política: La hora de la verdad para Mark Ridley-Thomas

Para cuando esta columna vea la luz, ya sabremos la sentencia dictada contra el concejal Mark Ridley-Thomas, condenado en marzo por cargos de conspiración, soborno y otros de fraude durante su tiempo como supervisor del condado de Los Ángeles.

Los fiscales han recomendado seis años de cárcel, más tres años de libertad condicional y una multa por $30,000. Pero sus abogados defensores piden prisión domiciliaria en lugar de privación de su libertad tras las rejas. Esto con base a que su coacusada, la exdirectora de la escuela de trabajo social de la Universidad del Sur de California (USC), Marilyn Flynn, quien se declaró culpable de sobornar al exsupervisor fue sentenciada a 18 meses de confinamiento domiciliario y a una multa de $150,000.

Con la diferencia de que las acusaciones contra Ridley-Thomas son mucho más graves, y habrá que tomar en cuenta que la señora Flynn es una adulta mayor de 84 años, y no era una funcionaria electa por los votantes.

Bueno, hasta el exconcejal y ex jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Bernard Parks mandó una carta al fiscal en la que hace ver que la pena que pide para Ridley-Thomas es muy indulgente porque además el exconcejal no ha aceptado ninguna responsabilidad ni ha mostrado arrepentimiento.

Lo peor – dijo Parks – es que intentó usar su raza para socavar la fe pública en el proceso judicial. Hay que decir que Parks perdió ante Ridley-Thomas en la campaña para supervisor del condado en 2008.

En fin, hasta el último momento, el caso Ridley-Thomas sigue provocando todo tipo de reacciones mientras que sus abogados están apelando su condena.

Lo cierto es que el veterano político abusó de la confianza pública y violó las leyes de este país, al cometer actos de corrupción política. Por lo tanto debe atenerse a las consecuencias de sus acciones.

Esperemos que la condena que se le dicte sea justa y también que esto mande un mensaje a los políticos en funciones.

Al contralor Kenneth Mejía no le aceptan a su nominado para la Comisión de Ética. (Cortesía)

Mal Sabor de boca

¿Qué pasó? ¿Por qué no le aceptaron al contralor Kenneth Mejia a su nominado Jamie York para la Comisión de Ética de la Ciudad de Los Ángeles? York es miembro del Consejo Vecinal de Reseda y un defensor de la ética y la reforma política.

La mayor parte de los concejales argumentaron en contra del nominado del contralor que no les consultaron ni hubo cabildeo. “La nominación fue desaprobada de manera unánime por los miembros porque el contralor simplemente no hizo un esfuerzo por responder a las preguntas y preocupaciones”, dijo el presidente del Concejo, Paul Krekorian.

Pero ellos como concejales por qué no hicieron su tarea. Tienen un numeroso equipo de ayudantes pagados por los contribuyentes para que les asistan.

Ahora sí que ese cuento de que el contralor no vendió bien a su nominado no fue muy convincente; y por el contrario se ha filtrado que la oposición de los concejales tiene que ver con que el nominado estaba a favor de que aquellos que hacen presión política en el Ayuntamiento se registren como cabilderos. Ahora entendemos porque el bloqueo fue unánime.

Los votos inconsistentes del concejal Hugo Soto-Martínez (Suministrada)

El voto inconsistente de HMS

Los concejales Nithya Raman, Eunisses Hernández y Hugo Soto-Martínez dieron los tres votos en contra del contrato por cuatro años con Los Angeles Police Protective League (el sindicato de policías) por casi $1,000 millones para aumentar salarios y bonos a los oficiales.

Pero un momento, que el concejal Soto-Martínez no es el mismo que votó hace dos meses para aumentar el presupuesto más grande de la historia para el LAPD, cuando en campaña juró y perjuró que no aprobaría ni un dólar para contratar un nuevo policía. Eso pareciera indicar que las convicciones del concejal Soto-Martinez no son tan sólidas como en campaña las quiso aparecer ante los electores para ganarse sus votos. Ahora también el cambio entre su primer voto a favor del presupuesto del LAPD y un segundo voto en contra del contrato salarial refleja que por ahí le dieron un jalón de orejas.

Sale la sentencia

Al cierre de esta columna, se dio la noticia de que Mark Ridley-Thomas recibió una sentencia para ir a prisión por tres años y medio, más tres años de libertad condicional al cumplir sus años de condena. El veterano político debe entregarse a las autoridades el 13 de noviembre.