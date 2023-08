No solo Miguel Bosé, actriz española también sufre robo con violencia en su casa de México

En los últimos días se ha dado a conocer que diversas celebridades han sufrido asaltos con violencia al interior de sus viviendas. El primero fue Miguel Bosé, luego la exmánager de Alejandra Guzmán y ahora tocó el turno a la actriz española Mónica Pont, quien lleva 3 años viviendo en México.

De acuerdo a la histrión, los lamentables hechos se produjeron después de que un sujeto, a punta de pistola, la despojara a ella y a su hijo de unos relojes rólex cuando se disponían a entrar al ascensor de su casa.

Según su testimonio, el robo se produjo después de que ella y su hijo, de 19 años, fueran seguidos por el malhechor desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras llegar provenientes de Cancún.

“En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarlos. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte. Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses”, declaró la actriz a EdaTV.

Tras el susto que se llevó y tras agradecer al portero de su casa por arriesgar su vida para protegerla a ella y a su hijo, la histrión anunció que, contrario a lo dicho por Miguel Bosé, dejará México tan pronto como le sea posible.

“Mi vida y la de los míos está por encima de todo”, comentó Mónica Pont, quien quedó muy afectada tras la pesadilla vivida a las afueras de su hogar.

