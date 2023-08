Agenda de LA: qué hacer en Los Angeles del 31 de agosto al 6 de septiembre

Mariachi Vargas en concierto

El Mariachi Vargas de Tecalitlán, considerado el mejor mariachi del mundo, ofrecerá un show en el Starlight Bowl (1249 Lockheed View Dr., Burbank), en el que tendrá como invitadas a las cantantes Aida Cuevas y Lupita Infante. Ambas artistas interpretarán sus temas más conocidos, mientras que el mariachi tocará temas clásicos de su amplio repertorio. Sábado 7 pm. Boletos desde $65. Informes starlightbowl.com. Reforma

El último del Levitt Pavilion

Las serie de conciertos de verano del Levitt Pavilion, que tiene lugar en el parque MacArthur (2230 W. 6th St., Los Angeles) llegó a su recta final, y su cierre estará a cargo de Beatriz Solís, hija de los intérpretes mexicanos Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís “El Buki”. Además actúan Nancy Sánchez y Las Chorizeras (en la foto) y la Eisner Intergenerational Orchestra from the Heart of Los Angeles. Domingo 5 a 8 pm. Evento gratuito. Informes levittlosangeles.org.

Cumbia en el Ford

El colectivo de arte y música Cumbiatón es el anfitrión del próximo concierto de cumbia que tendrá lugar en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd E., Los Angeles). La noche estará a cargo de Yeison Landero, Mariposas del Alma, Yosimar Reyes y Discos Resaca. Viernes 8 pm. Boletos desde $30. Informes theford.com.

Música de Brasil

También en el Teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd E., Los Angeles) tendrá lugar el concierto de la banda revolucionaria de Brasil, Os Mutantes, que promete llevar a los asistentes a un viaje psicodélico por la música de su país. También participa la Ghost Funk Orchestra. Domingo 7:30 pm. Boletos desde $37. Informes: theford.com.

Cine familiar

Josh Brolin, Ke Huy Quan, Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton y Jeff Cohen son los encargados de traer la nostalgia con la historia de protagonizaron hace décadas, Goonies, una cinta que se presentará en el Hollywood Forever Cemetery (6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles) y en la que unos amigos hacen todo lo posible por mantener en secreto su escondite. Domingo 8 pm. Boletos $22. Informes hollywoodforever.com.

Música en los jardines

La serie Summer Nights de la estación de radio KCRW continúa esta vez en los Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge). Con la participación de los DJs Wyldeflower y Raúl Campos, que prometen una noche de mucha música y diversión bajo las estrellas; los títeres del Bob Baker Marionette Theater estarán en los jardines. Viernes 6 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes kcrw.com.

Concierto de Star Wars

“Star Wars: Return of the Jedi” es un concierto que tendrá lugar en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), en el que la Los Angeles Philharmonic tocará la banda sonora en vivo de esta cinta de la saga de Star Wars. David Newman será el conductor. Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $22. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Archivo

Música del recuerdo

También en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) se efectuará un concierto con música solo apta para románticos y para quienes siguen enamorados de las melodías que hicieron historia en los años ochenta. La banda Air Supply y el cantante Michael Bolton traerán al icónico escenario sus éxitos de hace 30 años. Domingo 7:30 pm. Boletos desde $22. Informes hollywoodbowl.com.

Foto: Archivo

Viernes de museo

Esta semana, el Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) presenta su evento First Friday: Culture Between Cocktails, donde durante su hora feliz, los visitantes pueden explorar las galerías, su teatro digital y sus plazas al aire libre. Habrá cocteles, vino, cerveza y otros refrescos a la venta. Entrada $10. Informes catalinamuseum.org.