Joe Biden romperá con la tradición de conmemorar los ataques del 11 de septiembre

Este año, en ninguno de los tres lugares donde se acostumbran conmemorar los ataques que sufrió el país el 11 de septiembre de 2001, estará presente el mandatario de la nación.

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció que, a su regreso de un viaje programado a Hanoi, Vietnam, el 10 de septiembre, Joe Biden visitará una base aérea ubicada en Alaska, sitio desde donde contempla emitir un mensaje sobre los trágicos incidentes que conmocionaron al mundo hace 22 años.

De manera simultánea, en la ciudad de Nueva York, Kamala Harris, vicepresidenta de la nación, y su esposo Douglas Emhoff, encabezarán una ceremonia de conmemoración en el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre.

Esta será la primera ocasión en que un presidente de la nación no asistirá a alguno de los tres lugares donde ocurrieron los ataques en 2001, ni tampoco estará presente en la Casa Blanca para conmemorarlos el incidente desde ahí.

Hasta el momento se desconoce la razón que orilló a Joe Biden a modificar la sede para conmemorar los ataques que sufrió Estados Unidos hace 22 años. (Alex Wong/Getty Images)

En 2005, George W. Bush, optó por realizar una ceremonia desde el césped de la Casa Blanca en lugar de desplazarse a New York, el norte de Virginia y Shanksville, Pensilvania, los tres lugares donde ocurrieron los ataques.

Posteriormente, en 2015, Barack Obama eligió conmemorar los ataques al guardar un minuto de silencio en los jardines de la Casa Blanca previo a realizar un viaje a Fort Meade en Maryland.

De esta manera, antes de la llegada de Joe Biden a la presidencia, quienes le antecedieron en el puesto alternaban cada dos años desplazarse hacia alguno de los tres sitios donde ocurrieron los ataques.

No obstante, la conmemoración que se avecina romperá con la costumbre, al menos hasta que arribe un nuevo mandatario a la Casa Blanca y a él le corresponda la decisión sobre el sitio desde el cual se emita un mensaje dedicado a las personas que perdieron la vida, pero sobre todo para recordarle, no sólo a los estadounidenses, sino al mundo entero que un incidente similar no debe repetirse bajo ninguna justificación, pues conforme transcurre el tiempo continúa provocando dolor entre los familiares de las víctimas e indignación en el resto de la población.

