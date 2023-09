Carlos Vela declara quien es su favorito entre Lionel Messi y Zlatan Ibrahimovic por su impacto en la MLS

Carlos Vela es uno de los jugadores más experimentados de la Major League Soccer y el delantero mexicano le preguntaron sobre cuál jugador tuvo más impacto en la MLS entre Lionel Messi y Zlatan Ibrahimovic.

“Zlatan sí dominó, pero no ganó nada, Messi en menos tiempo ha ganado. No son cosas que se puedan comparar porque son jugadores diferentes, en situaciones diferentes”, opinó el goleador del LAFC para As.

Con el LA Galaxy, Zlatan disputó un total de 58 partidos con 53 goles y 15 asistencias, aunque no logró ganar un torneo en la liga estadounidense. Por su parte, Messi comienza su andar y sumó su primer título con la Leagues Cup.

Vela también opinó sobre si Messi podrá seguir demostrando un buen nivel en los siguientes partidos de la MLS.

“Me sorprendería que jugara mal. Da igual en qué parte del mundo, cuando tú eres el mejor jugador, a la liga que vayas, vas a estar bien. Cuando eres el mejor, da igual a dónde vayas.

“La pregunta que me sorprendería es si no hace goles, o si no hace jugadas, eso me sorprendería”, dijo el mexicano.

Carlos Vela vs. Lionel Messi

El argentino Lionel Messi liderará este domingo al Inter Miami en su visita a Los Ángeles FC, vigente campeón de la MLS, en su último partido liguero antes de dejar a su club para concentrarse con la selección argentina y comenzar la fase de clasificación al Mundial 2026.

La jornada de la MLS comenzará este sábado con Cincinnati-Orlando City y Dallas-Atlanta United como partidos más destacados.

Después de que quedarse sin goles en casa ante el Nashville, por primera vez desde la llegada de Messi, y regresar a la última plaza de la Conferencia Este, el Inter Miami está llamado a reaccionar ante el equipo que ha dominado el último año y medio del fútbol estadounidense.

Messi lleva once goles en diez partidos con el Inter Miami y lideró al equipo hacia la conquista del primer título de su historia, la Leagues Cup. Además, clasificó al equipo para la final de la Copa US Open, que se disputará el 27 de septiembre contra el Houston Dynamo.

Al astro argentino le espera ahora una cita de alta exigencia en Los Ángeles, contra un equipo que ocupa la segunda plaza en el Oeste, detrás del Saint Louis.

Será un duelo particular entre Messi y el mexicano Carlos Vela, que lleva nueve goles y seis asistencias en esta temporada con el club angelino.

