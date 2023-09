Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de septiembre de 2023

PISCIS

Querido Piscis, tu sensibilidad es más profunda que un lago en pleno invierno. Este mes, tus emociones estarán en la superficie, pero no te dejes llevar por la corriente sin rumbo. Encuentra formas saludables de canalizar tus sentimientos en lugar de ahogarte en ellos. Si no, te sentirás más perdido que un pez en un río revuelto. Iniciarás el mes con toda la actitud de comerte el mundo, pero debes de tener calma para no cometer imprudencias. Cuídate de accidentes automovilísticos pues estarán a la orden del día. Vienen días muy perros en los cuales tendrás que aprender a decir que no, aunque los demás se molesten y enojen. No hagas caso a comentarios tontos de otras personas, deja que tiren miércoles todo lo que quieran, recuerda que no es tu problema lo que ellos piensan o digan de ti. Si ya tienes un compromiso quita las mentiras de tu relación pues podrían aparecer problemas serios los cuales repercutirán mucho en su unión. Retorna amistad del pasado con quien tuviste problemas. Fin de semana de reflexionar mucho sobre lo que quieres y deseas en la vida para no perderte en el camino. Cuidado con cambios de ultima hora en el amor porque sin darte cuenta podrías afectar a quien más quieres por ser tan cabeza dura.

ACUARIO

¡Acuario, siempre marchando al ritmo de tu propia melodía como un músico callejero! Este mes, tu originalidad estará en su apogeo, pero no te desconectes demasiado de la realidad. A veces, es importante seguir algunas reglas para evitar problemas mayores. Si no, terminarás más aislado que un telescopio en una noche nublada. van a moquetear a una amistad porque andará de lengua suelta en los próximos días. Es momento que visualices el escenario que quieres para tu futuro pues si pasa por tu mente las fuerzas del universo y tu empeño podrían lograr que en corto plazo se materialicen. Cuidado con amores de una noche sobre todo si es con personas que acabas de conocer, no sueltes prenda tan rápido. Si el amor no ha tocado tu puerta, espera un poco más, es mejor esperar al o la indicada que cometer equivocaciones y enredarte con cualquier shingadera. Días en los cuales te sentirás algo triste por personas que tuvieron que salir de tu vida. Un viaje comenzará a planearse. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores. Vienen días en los cuales comenzarás a pensar mucho en el futuro y realizarás cambios que te traerán mucha evolución. No te dejes llevar por chismes porque muchas de las personas que crees que son tus amigas te ven con ojos de envidia.

CAPRICORNIO

Querido Capricornio, tu determinación es más sólida que una roca en medio del desierto. Este mes, tus metas estarán en la mira, pero no te conviertas en un workaholic sin vida social. Recuerda que también mereces momentos de diversión y relajación. Si no, te sentirás más agotado que un burro cargando lingotes de oro. Ya no te permitas caer por nadie ni des pie a equivocaciones, perdonar una y otra vez a quien se la vive engañando crea solo un vicio del cual jamás lograrás salir. Vienen días en los cuales deberás de entender que hay tiempo para todo, no te adelantes en tus planes y sueños o no te saldrán como tu deseas. Cambios y nuevas perspectivas en tu vida, comenzarás a ver un nuevo escenario muy perro que te llega en los próximos días, comprenderás el por qué no funcionó con unas personas y darás por terminados muchos de esos ciclos. Si tu pareja se ha mostrado indiferente pon mucha atención pues una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar. Vienen cambios en los cuales debes comenzar a penar en tu presente que es lo único existente que tienes hoy en día.

SAGITARIO

¡Sagitario, siempre buscando la aventura como un marinero en alta mar! Este mes, tu espíritu aventurero estará en su punto máximo, pero no dejes que tus impulsos te lleven por malos caminos. Mantén un poco de cautela antes de embarcarte en situaciones arriesgadas. Si no, podrías terminar más naufragado que un barco pirata sin brújula. Sueños premonitorios y posibilidad de fiesta este fin de semana. Recibirás noticias de alguien muy especial de tierras lejanas. El día que dejes de pensar en el futuro y preocuparte más por tu presente será el día que comiences a construir tu felicidad. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. No caigas en provocaciones absurdas y tontas que solo te lleven a que te pierdan la confianza o creen un mal concepto de ti. Si tienes piores nada, una noche de pasión fuera de casa podría fortificar la relación y hacer más excitante el momento, ten cuidado con celos y desconfianza pues por querer llamar la atención de tu pareja podría sentirse ofendido u ofendida.

ESCORPION

Querido Escorpio, tu intensidad es más fuerte que el aroma a incienso en una iglesia. Este mes, tus emociones estarán hirviendo a fuego lento, pero cuidado con no caer en la manipulación. Si juegas tus cartas demasiado cerca del pecho, podrías quedarte solo con tus secretos, más aislado que un lobo solitario en la noche. Eres uno de los signos más ambiciosos pues solo así logras obtener lo que te propongas sabes calcular las distancias entre las personas que te rodean, pero le fallas en las cuestiones sentimentales. No te dejes llevar por lo que las personas dicen y piensan de ti la última palabra es tuya y será siempre la más importante. Te llega dinero extra de una deuda que había en tu pasado. No te gusta andar con rodeos y se desespera mucho sino ve interés rápido por parte de la otra persona. Pon en claro hacia donde te diriges y qué estás haciendo para cumplir tus metas y sueños. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. Es momento que veas por tu felicidad, a la fregada las esperas y las faltas de valor propio, cuida más tu imagen ante la persona que te gusta pues podría decepcionarte de tu manera de comportarte y actuar con las demás personas. Es momento de cambiar tu forma de ser y cada día ponerte más perra para que nadie se pase de listo o contigo.

LIBRA

¡Ah, Libra, siempre buscando el equilibrio como un funambulista en una cuerda floja! Este mes, tu deseo de armonía te llevará a hacer malabarismos con relaciones y decisiones. Pero ojo, no te quedes atascado en la indecisión. Si no eliges un camino, te encontrarás más atrapado que un zapato en el barro. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía. Cuidado con infidelidades en caso de tener una relación. Una noticia te pondrá muy de malas. Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azucares refinados, ahí está la clave. La vida te compensará de cosas maravillosas y te devolverá lo que antes no te dio. No des pie a que te vuelvan a engañar o traicionar, sino pones un alto en este momento a esas situaciones no podrás hacerlo más adelante. Ten mucho cuidado con juegos de azar pues no se ve buena suerte para ti en estos momentos de tu vida. Vienen propuestas muy buena y tentadora en el área de los trabajos, eso si no sueltes uno sin tener asegurado otro pues podrías quedarte como el perro de las dos tortas.

VIRGO

Querido Virgo, tu perfeccionismo es más intenso que un chef en una competencia culinaria. Este mes, tu atención a los detalles estará en su punto máximo, pero no te ahogues en los pequeños asuntos. A veces, es mejor mirar el panorama general en lugar de centrarte en cada mota de polvo. Si no, te volverás más crítico que un juez en un concurso de malabaristas. Pon atención a tus sueños te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte. Noticia de ex amor está por aparecer. Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti no te agüites, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo. Cuida mucho tu carácter pues podrías lastimar a quien no lo merece. Vienen días de mucha incertidumbre en cuestiones familiares que tendrás que atender a la brevedad para que resulten como esperas. Harán evento donde no serás requerido o requerida. Días en los que deberás de poner un alto a todo eso que te causa estrés y te quita el sueño, deja de pensar en lo que ya fue, mira que ya dolió demasiado. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa.

LEO

¡Leo, el mundo es tu escenario y todos los demás son simples extras! Este mes, tu confianza estará más alta que un castillo en las nubes. Pero cuidado con no cruzar la línea entre la autoestima y el ego descontrolado. Si no prestas atención, podrías terminar solo y rugiendo en el vacío. Te viene una visita inesperada y te enteras de chisme de una amistad que te dejará sacado o sacada de onda. Problemas con una persona de tu pasado que regresa nomas a joders. Recuerda lo que vales, no te mal gastes ni bajes tu precio pues estarás expuesto o expuesta esta semana a que eso suceda, vienen cambios importantes a tu vida entre ellos un movimiento de dinero que te va a beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una fiesta o una amistad. Noticias de trámites que hiciste o harás saldrá a tu favor y todo resultará de la mejor manera. En la medida que pasen los días entrarás en momentos bien tristes pues te darás cuenta de que te falta algo y no eres del todo feliz, recuerda que la felicidad la vas a encontrar en tu interior y no en el de otras personas.

CÁNCER

Querido Cáncer, tu sensibilidad es más aguda que un gato en la oscuridad. Tus emociones podrían ser un verdadero torbellino, pero eso no significa que tengas que esconderte en tu caparazón. Es hora de soltar esas garras y expresar lo que sientes. Si te aferras a tus resentimientos, estarás más amargado que una taza de café sin azúcar. Perdidas de objetos o dineros, ten más cuidado ahí. Es importante que seas fuerte para una situación que ocurrirá en próximos días con una amistad o un familiar. No trates como prioridad a quien solo te trata como una opción, algunas veces te atontas demasiado al punto de que juegan y hacen lo que quieren contigo. No dejes de luchar por tus metas algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas. Tienes el carácter muy fuerte, siempre queriendo controlar todo, tienes la iniciativa y te gusta decir las cosas como son y directo a la yugular, aquí el problema es que muchas personas esas características las ven como agresiones y suelen ofenderse muy rápido. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales tomarás el control de algo que se te había salido de control.

GÉMINIS

¡Géminis siempre hablando más que una cotorra en una fiesta de charlas! Tu mente estará más inquieta que un niño con hiperactividad en una tienda de juguetes. Aprovecha esa creatividad desbordante, pero por favor, enfócate en una cosa a la vez. Si no, terminarás más disperso que las migas de pan en un picnic de hormigas. Momento de poner las cosas en claro con una persona, no te hagas ideas absurdas ni piensas tan negativamente. Hay mucha suerte en números que terminen en 12, 45 y 89. Ya no temas a cambios y materializa cada una de tus sueños o metas, estas en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no mal gastarlo. Si tienes pareja es posible que haya ciertos roces a causa de celos o de mentiras piadosas que ambos se han dicho. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. Días de mucha tristeza sobre todo a la hora de ir a dormir, problemas laborales en caso de tener o cierta dificultad en encontrar uno. Amistad sale con su domingo siete. Mujer piel blanca te pondrá obstáculos.

TAURO

Querido Tauro, tu terquedad es más fuerte que el olor a ajo en una cocina italiana. En lugar de aferrarte a tus opiniones como una garrapata, intenta ser un poco más flexible. El amor está en el aire, pero si sigues siendo tan posesivo, podrías asustar a tus posibles parejas más rápido que un gallo al amanecer. Días en los que deberás tomar en cuenta los consejos de tus mayores si quieres salir victorioso de muchas situaciones, no pretendas ser alguien que no eres para complacer a quien no hace nada por tenerte en su vida. Vienen momentos de muchos cambios a tu vida, pero deberás de ser muy inteligente para que ningún hijo de la tostada te los arruine. Aprende a no ser tan celosa o celoso en caso de tener pareja porque eso podría traerte demasiados problemas los cuales serán complicados de solucionar. Si una vez desconfiaste de esa persona, ten por seguro que fue por algo, recibirás una traición y te enterarás de chismes en los que te traen. Días de mucha incertidumbre sobre todo en el área de los negocios, saldrás de eso no te preocupes tanto. Traerás muchos corajes al ver las injusticias que se han cometido con cierta situación en la cual ha involucrado a nuevas personas que han llegado a tu vida.

ARIES

¡Ay, Aries querido, siempre dando vueltas como un toro en una tienda de porcelana! Tu energía estará más revuelta que un caldero de brujas en pleno aquelarre. Controla ese ímpetu antes de que termines pisando callos sin darte cuenta. Si piensas que puedes conquistar el mundo en un día, ¡piénsalo dos veces antes de tropezar con tu propia arrogancia! Aprende a no dar segundas oportunidades, si se aprovechan de ti mándalos a la miércoles y en moto para que no vuelvan. Grandes cambios en el área de los dineros los cuales te traerán grandes beneficios en distintas áreas sobre todo en un negocio que has tenido en mente y que por mil razones no has podido llevar a cabo. Si han existido celos y desconfianza en estos días, desaparecerán a medida que dejen de decir mentiras piadosas entre ustedes. Momento de que tomes el toro por los cuernos y vayas por eso que siempre has querido y necesitado a tu lado, que te valgan las críticas y comentarios tontos, es momento que te centres en todo eso que mueve tu vida y mueve tu mundo. Ten calma y paciencia, di lo que sientes y no te calles nada. Ten cuidado a quien le das tu corazón pues podrían volver a dañarte mucho y ocasionarte ciertos problemas. Extrañarás mucho a un ser que ya no está físicamente contigo, pero sin darte cuenta sigue a tu lado acompañándote cada día.