Cómo ahorrar dinero en servicios de streaming 

¿Buscas una forma más económica de ver Hulu, Netflix y otros servicios de streaming? Estos son los mejores consejos de CR para reducir los costos a la hora de ver televisión.

By James K. Willcox

Si no lo has verificado últimamente, es posible que te sorprendas de cuánto gastas en servicios de transmisión de TV cada mes. Eso es lo que nos pasó a mi esposa y a mí recientemente cuando revisamos nuestros gastos.

Una vez que comprobamos los estados de la cuenta de nuestras tarjetas de crédito, descubrimos que estábamos pagando suscripciones mensuales a nueve servicios de video separados, incluidos Amazon Prime, Hulu y Netflix. La factura total era de más de $50 al mes, o alrededor de $600 al año, además de los $1,920 que pagamos anualmente por nuestro servicio de televisión satelital, que tenemos en lugar del cable.

No somos los únicos. Según la Encuesta de Experiencias Estadounidenses (PDF) representativa a nivel nacional de CR realizada a 2,097 adultos estadounidenses en febrero de 2023, más de la mitad de los hogares estadounidenses dicen que se suscriben a cuatro o más servicios de streaming. Y casi 1 de cada 10 se suscribe a nueve o más.

Esas cifras aumentaron considerablemente en los últimos años, ya que muchas de las compañías de medios más grandes del país lanzaron sus propios servicios de transmisión con contenido original popular y dejaron de otorgar licencias de programas y películas a servicios como Amazon Prime y Netflix. (Consulta la Guía de servicios de transmisión de video de CR para obtener un resumen de todos los servicios principales, con precios y detalles de programación).

Ese cambio significa que las películas de Marvel y Star Wars que solías ver en Netflix ahora están disponibles solo con la suscripción a Disney+ y que tienes que suscribirte a Apple TV+ para ver “Ted Lasso” y “Severance”. Los fanáticos de “The Lincoln Lawyer” y “The Witcher” todavía necesitan Netflix, y tendrán que añadir Max (el servicio de transmisión de HBO) para ver “The White Lotus” y “Succession”, aunque la empresa matriz WarnerMedia dijo recientemente que podría comenzar a otorgar licencias de ciertos programas a algunos servicios de streaming gratuitos.

En poco tiempo, es fácil perder la noción de todos los servicios que estás pagando. Mi esposa y yo nos habíamos olvidado por completo de algunas de nuestras suscripciones. Por ejemplo, obtuvimos un año gratis de Apple TV+ cuando compré un nuevo iPad. Cuando revisamos nuestras facturas el otoño pasado, descubrimos que el período gratuito había terminado mucho antes y habíamos estado pagando $5 (luego subió a $7), al mes por el servicio, a pesar de que no habíamos visto nada en Apple TV+ desde la última temporada de “Ted Lasso”.

No es algo inusual; El 42% de los consumidores dicen que se olvidaron de una suscripción que todavía estaban pagando pero que ya no usaban, según una encuesta reciente de C+R Research.

Sin embargo, hay formas sencillas de simplificar el lío tan confuso y costoso en el que se han convertido los servicios de streaming. Las siguientes estrategias pueden ayudarte a crear un excelente plan para poder ver la mayoría de los programas que quieres a un precio que puedas pagar.

1. Decide qué hacer con el cable

Antes de profundizar en los servicios de transmisión, primero veamos el cable, que es la mayor parte de la factura mensual de entretenimiento en el hogar.

Mi esposa y yo consideramos cancelar nuestro servicio satelital de DirecTV, pero decidimos mantenerlo porque es una buena forma de ver casi todos los juegos de los Yankees. También puedes encontrar que un paquete tradicional de cable (o satélite) es la mejor manera de obtener toda la televisión en red que deseas. Es posible que puedas negociar una tarifa de televisión por cable más económica. Sin embargo, existen otras opciones que podrían ser mucho más baratas.

El enfoque menos costoso es usar una antena interior económica. Si vives en una ciudad o cerca de ella, podrías recibir todas las redes tradicionales, incluidas las transmisiones locales, de forma gratuita.

Si obtienes una buena recepción, una antena interior te permitirá ver ABC, CBS, Fox y NBC, además de PBS, Telemundo y docenas de subcanales digitales que se han agregado en los últimos 20 años. CR ha probado buenas antenas que se venden por tan solo $20. Solo asegúrate antes de revisar la política de devoluciones, en caso de que tengas mala recepción en tu hogar.

Si la antena no te funciona, plantéate usar un servicio de reemplazo de cable. Puede ser más barato que tu plan de cable y ofrecerte la misma programación. Los servicios de reemplazo de cable se transmiten a través de Internet, al igual que Netflix, pero emiten redes locales y muchas otras estaciones que se encuentran en el cable. Los precios de estos servicios (Hulu + Live TV, YouTube TV y algunos otros) han aumentado, aunque todavía pueden ser más baratos que un paquete de cable o satélite.

2. Enumera los servicios que estás pagando

Una vez que hayas resuelto la cuestión del cable, es hora de hacer una lista de todos los servicios de streaming a los que estás subscrito. Esto puede ser tan simple como moverte por las aplicaciones en tu televisor, pero asegúrate de revisar también las facturas de tus tarjetas de crédito.

Para facilitar el seguimiento de todas tus suscripciones de transmisión, considera ponerlas todas en una misma tarjeta de crédito. Otra opción es suscribirte a través de tu cuenta de Amazon, Apple TV+ o Roku, para que la facturación esté en un solo lugar. Luego, todos los meses, revisa cada servicio que estás pagando y determina si todavía lo estás usando lo suficiente como para justificar el costo. Esto también puede ayudarte a detectar cualquier aumento de precios.

Una vez que hayas hecho una lista completa de tus servicios de transmisión, podría ser fácil eliminar algunos de ellos. Por ejemplo, si te suscribiste el año pasado a un servicio de nicho como BroadwayHD, por $12 al mes, solo para ver “42nd Street”, probablemente puedas dejarlo.

Pero ¿qué pasa con los grandes servicios, como Apple TV+, Max y Hulu, que periódicamente presentan programas realmente buenos de los que la gente habla durante meses? Hay una solución para eso.

3. Pasa de un servicio a otro

Muchas personas se registran en servicios de streaming para ver una serie en particular y luego continúan pagando incluso después de haber terminado cada episodio. Simplemente se convierte en parte de tus gastos mensuales, como una factura de servicios públicos. Pero eso es algo innecesario.

Debido a que estos servicios no requieren contratos, puedes unirte a Disney+ para organizar una fiesta compulsiva de “Star Wars” y luego abandonarlo hasta que se estrene otra temporada de “The Mandalorian”. Algo que te ahorrará $8 o más al mes.

Esta no es una idea novedosa: el 36% de los clientes de transmisión ya son “contenedores de servicios”, que se suscribieron a los servicios de transmisión, cambiaron y luego se volvieron a suscribir varias veces durante un período de 12 meses, según un estudio de Parks Associates. Y no te preocupes por perderte: los sitios web y las aplicaciones como JustWatch y Reelgood te permiten realizar un seguimiento de cuándo estarán disponibles los programas que deseas ver, para que puedas registrarte justo cuando comienza la nueva temporada.

4. Elige una opción más económica

No hace mucho tiempo, cada uno de los servicios de streaming ofrecía sólo una opción de precio. Ahora, muchas compañías han agregado planes más económicos, donde los espectáculos vienen con comerciales. Esa es una buena manera de ahorrar dinero, especialmente cuando los servicios aumentan sus precios. Por ejemplo, en mi hogar nos suscribimos a las versiones con publicidad de Hulu y Paramount+. Ahora puedes obtener opciones con publicidad a menor precio de Disney ($8 al mes), Max ($10 al mes) y Netflix ($7 al mes).

La buena noticia es que los servicios con publicidad pueden verse menos afectados por las subidas de precios. Disney, por ejemplo, dijo recientemente que aumentaría los precios de las versiones sin publicidad de Disney+ y Hulu en más del 20% cada una en octubre. El precio de los servicios con publicidad no cambiará.

5. Disfruta de programas y películas gratis

Muchos programas y películas excelentes, como “Mad Men” y “The Green Mile”, están disponibles en servicios de streaming gratuitos como Freevee, Pluto TV y Tubi. Estos ejemplos también tienen contenido original. A cambio de verlos, tendrás que aguantar algunos anuncios.

Además, es posible que puedas aprovechar las promociones gratuitas en los servicios de pago. Ya no puedes obtener Max gratis de un plan ilimitado de AT&T, pero puedes hacerte con algunos planes de Netflix a través de ciertos planes inalámbricos de T-Mobile Magenta. Las personas con el plan Go5G Plus de T-Mobile pueden tener Apple TV+ gratis. Los clientes de Verizon con servicio ilimitado pueden optar a Disney Bundle, que incluye Disney+, Hulu y ESPN+, gratis.

Apple ofrece sus propias promociones. A partir de este verano, la compañía todavía ofrecía tres meses de Apple TV+ sin cargo si comprabas un nuevo iPhone, iPad, Apple TV o Mac. Si aprovechas promociones como esta, asegúrate de anotar la fecha de finalización del período gratuito en tu calendario en caso de que quieras cancelar antes de que te comience a cobrar.

6. Comparte inicios de sesión (mientras puedas)

Compartir contraseñas de cuentas ha sido común desde que llegaron los primeros servicios de transmisión, y muchas compañías lo alentaron. Pero la reciente represión de Netflix (solo las personas dentro del mismo hogar pueden compartir cuentas de forma gratuita) ha dejado a muchos de nosotros preguntándonos si otros servicios seguirán su ejemplo.

Eso aún no ha sucedido, aunque el CEO de Disney, Bob Iger, declaró recientemente a los analistas que la compañía está “explorando activamente formas” de acabar con el uso compartido de contraseñas.

En este momento, Amazon permite que hasta seis personas compartan una cuenta. Apple te da la posibilidad de configurar seis cuentas separadas para compartir el acceso a varios de tus servicios (incluido Apple TV +) como parte de su función Apple Family Sharing. Otros servicios te permiten crear múltiples perfiles para miembros de la familia.

Sin embargo, la mayoría de los servicios controlan el uso compartido de cuentas hasta cierto punto al limitar la cantidad de personas que pueden acceder al servicio en un momento dado. Amazon y Paramount+, por ejemplo, te dejan que solo tres dispositivos transmitan a la vez, mientras que Hulu permite solo dos transmisiones simultáneas.

Varios servicios de transmisión ofrecen planes más costosos que dejan que más personas transmitan al mismo tiempo. Netflix ahora te permite compartir tu cuenta con un miembro adicional, que obtiene su propio perfil y contraseña, por $8 más al mes.

7. Suscríbete a las cadenas de televisión directamente

Digamos que la cadena de televisión que más ves es NBC. En estos días, puedes suscribirte a la transmisión en streaming de NBC, Peacock, donde por $6 al mes puedes ver programas un día después de que se transmitan por la televisión en vivo. Con el plan Peacock Premium Plus de $12 al mes, también recibes noticias locales, el clima y programas de NBC en vivo.

CBS tiene su propia versión, Paramount+, con el mismo precio: $6 por un plan básico y $12 por una versión llamada Paramount+ con Showtime que ofrece televisión local en vivo.

Además de los programas regulares que encontrarías en esas cadenas, conseguirás algunos shows solo de transmisión por streaming. Por ejemplo, Paramount+ tiene varias series de “Star Trek”, además de “Tulsa King”, protagonizada por Sylvester Stallone. También recibirás el reinicio de “Frasier”, protagonizada por Kelsey Grammer. Los programas originales de Peacock incluyen “Poker Face”, con Natasha Lyonne, “Mrs. Davis”, que trata sobre una monja que se enfrenta a una IA (inteligencia artificial) omnipresente y “Twisted Metal”, basado en un juego clásico de PlayStation.

Y recuerda, también puedes entrar y salir de estos servicios cuando lo desees. Mi esposa y yo nos inscribimos recientemente un mes a Peacock para ver las cinco temporadas de “Yellowstone”. Luego lo dejamos y nos registramos de nuevo con Apple TV+ ($7) para ver “Still”, el documental de Michael J. Fox. También pudimos ver las temporadas completas de “The Crowded Room” y “Silo” antes de tener que pagar un mes adicional.

Nota del editor: una versión de este artículo apareció por primera vez en la edición de octubre de 2022 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.