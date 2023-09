Alexander Zverev hace echar del US Open a fanático que gritaba frases de Hitler en pleno partido (Video)

El tenista alemán Alexander Zverev, vivió un incómodo momento mientras enfrentaba al italiano Jannik Sinner, en duelo correspondiente a los octavos de final del US Open. Esto debido a los gritos de un fanático rememorando terribles situaciones de la época de la Alemania Nazi.

Ante esta realidad, el tenista decidió detener el encuentro hasta que echaran del recinto al aficionado que fue señalado por el público y expulsado por el árbitro, generando aplausos de los presentes.

🎾 | El tenista alemán, Alexander Zverev, hizo expulsar del estadio a un espectador que repitió una frase de Hitler. Ocurrió anoche, durante el duelo contra el italiano, Jannik Sinner, por el Abierto de los Estados Unidos. pic.twitter.com/MFOZLlN9OX — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 5, 2023

¿Cuál fue la frase que enfureció a Alexander Zverev?

La frase que enfureció al tenista alemán, Alexander Zverev fue una de las más famosas de Hitler en la época del nacismo. “Alemania, Alemania, sobre todo”, gritaba el fanático que salió del recinto sin oponer ningún tipo de resistencia.

Esa frase era una estrofa del himno alemán del nacismo, el cual fue popularizado durante una de las épocas más oscuras de la historia y escrito por August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, mucho antes de la dictadura nazi, según explicó el diario alemán Bild.

Alexander Zverev en el US Open (Foto: COREY SIPKIN/AFP via Getty Images)

La reacción de Alexander Zverev

Alexander Zverev reaccionó de inmediato y pidió suspender el encuentro hasta que esté individuo se retirara. “No, no, no. Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que hay en el mundo es inaceptable e increíble“, apostilló Zverev.

“Como alemán, no estoy orgulloso de esa historia y no considero correcto hacer eso. Estaba sentado en primera fila, así que mucha gente lo oyó. Si yo no hubiera reaccionado, habría estado mal por mi parte“, puntualizó el aplaudido tenista alemán.

