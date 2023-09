Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de septiembre de 2023

Piscis

Eres compasivo y creativo, pero a veces te dejas llevar por tus emociones. Este mes, establece límites para proteger tu energía emocional. No puedes salvar a todo el mundo. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro no tienen sentimientos inclusive ni los conocen, fíjate bien a quien le llorar no cualquiera merece tus lagrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece o te ha hecho daño. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja. Ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventurilla de una noche, esta persona que podría entrar a tu vida llegará mediante una red social o te la presentará una amistad en próximas fechas, mostrará mucho interés por ti, ten cuidado. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos pero trata de llevarlo a cabo solo o sola pues involucrar a otras personas podría traer ciertos problemas financieros.

Acuario

Eres un visionario, pero a veces puedes ser tan excéntrico que los demás no te entienden. Trata de ser más claro en tus comunicaciones para que otros puedan unirse a tu causa. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte en donde más te pudiera doler, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a freír espárragos pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas para tu vida. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, no porque la vida te haya golpeado fuertemente en tu pasado signifique que tu debas de hacer lo mismo con las personas que te rodean, cuida más tus sentimientos y no te expongas tanto. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro no tienen sentimientos inclusive ni los conocen, fíjate bien a quien le llorar no cualquiera merece tus lagrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece o te ha hecho daño.

Capricornio

Eres ambicioso y trabajador, pero a veces olvidas disfrutar de la vida. Dedica tiempo a relajarte y disfrutar de las pequeñas cosas, no todo es trabajo, cabra escaladora. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Tus pensamientos definen hacia dónde vas y quien eres en realidad, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, ve bien el terreno que pisas para que no te pierdas en tu camino. La vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios, persona de piel a perlada tocará tu corazón en pocos días, llegará por medo de una mistad. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, no porque la vida te haya golpeado fuertemente en tu pasado signifique que tu debas de hacer lo mismo con las personas que te rodean, cuida más tus sentimientos y no te expongas tanto. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores pero no bajes la guardia pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio.

Sagitario

Eres aventurero y optimista, pero a veces puedes ser impulsivo y decir cosas sin pensar. Este mes, cuidado con las palabras que salen de tu boca. No todos aprecian tu honestidad brutal. Familiar cae en cama, todo saldrá muy bien no te preocupes por eso. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos pero trata de llevarlo a cabo solo o sola pues involucrar a otras personas podría traer ciertos problemas financieros. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala bien lejos pero no sigas alimentado esperanzas de que va cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores pero no bajes la guardia pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

Escorpión

Eres intenso y apasionado, pero tu desconfianza puede alejar a las personas. Trabaja en abrir tu corazón y dejar entrar a otros. No todos tienen segundas intenciones. Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés para que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas pues podrías terminar bien enamorado o enamorada, ponte las pilas o te podría comer el mandado una persona de tez blanca. Amistad empezará a ladrar de tu vida, a estas alturas de tu vida debes de saber en quien sí y en quien no confiar, tienes un sexto sentido que te indica qué persona es de fiar y quien de plano debes mandarla al chorizo. Mucha suerte en juegos de azar. Se ven caídas y golpes, pon atención por donde caminas que podrías darte un buen golpe. Ten presente que vida solo una y a la tuya a nadie le corresponde vivirla más que a ti mismo o misma, deja de preguntar qué tienes que hacer a los demás y actúa conforme lo que te dicte tu cabeza y tu corazón. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala bien lejos pero no sigas alimentado esperanzas de que va cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes.

Libra

Buscas la armonía y la belleza en todo, pero a veces evitas los conflictos a toda costa. Este mes, enfrenta tus problemas en lugar de evitarlos. La verdad puede ser incómoda, pero es necesaria. Ten cuidado con tu corazón ha estado muy lastimado y podría terminar sufriendo de más, necesitas empezar a reparar cicatrices antes de volver a entrar en una relación, te enamoras rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, con pequeños detalles suelen ganar tu corazón, eso es bueno, pero a la vez te puede perjudicar pues te expones a que las personas jueguen o abusen de tus sentimientos y de tu nobleza. Podrías exponerte a crítica y malos comentarios si sigues metiéndote donde no te llaman, deja que la vida tome su curso y no opines de lo que no sabes o de lo que no es de tu incumbencia. Recuerda que nadie merece tus mendigas lagrimas y quien las merezca que se joda porque no se las vas a dar, así que déjate de ridiculeces y mejor haz ejercicio, atiende tu vida, sal a divertirte, se feliz y deja de lamentarte por cuestiones que no importan ni valen la pena.

Virgo

Eres meticuloso y perfeccionista, pero no dejes que los detalles te hagan perder de vista la imagen más grande. A veces, un enfoque más relajado puede ser beneficioso. Podrías caer en un ciclo de depresión algo fuerte en próximas fechas al recordar lo que se ha ido de tu vida y lo que has perdido, recuerda que las cosas pasan por algo y algún aprendizaje ha de ver dejado dichas situaciones. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico, amistad te propondrá ser parte de él, dale luz verde quizás es lo que necesitas. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo contantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Familiar cae en cama, todo saldrá muy bien no te preocupes por eso.

Leo

Eres el rey o la reina del zodiaco, pero a veces tu ego puede eclipsar a los demás. Aprende a compartir el escenario y escuchar a los demás. No todos pueden ser tus súbditos. Tienes muchas personas que te quieren y valoran pero también has ganado muchos enemigos en las ultimas fecha y eso se debe a que no sabes quedarte cayado y te gusta decir las cosas como son. Es momento de dejar el pasado atrás de ir por nuevos horizontes y nuevas metas, no permitas que nadie robe tu felicidad y tus ganas de muchas e ir cada día por más. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos. Familiares de tierras lejanas te visitarán. Chismes en el área laboral e inclusive podrían meterte en problemas, trata de no dar réplica o será el cuento de nunca acabar, dedícate a lo tuyo y que los demás se hagan garras con sus cosas. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete.

Cancer

Cáncer, eres como una madre preocupada por todos, pero no olvides cuidarte a ti mismo. Este mes, dedica tiempo a tu bienestar emocional y no te dejes llevar por las emociones. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. Vienen días en los cuales te costará mucho trabajo levantarte de tu cama, deja que el mundo ruede, que no te afecte lo que pasa a tu alrededor, saca fuerzas de donde tengas y muéstrale al mundo de qué estas hecho. No hagas caso a comentarios negativos los cuales aparecerán en esta semana. Una amistad te buscará pa´ pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo. Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán. No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. Tus pensamientos definen hacia dónde vas y quien eres en realidad, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, ve bien el terreno que pisas para que no te pierdas en tu camino.

Géminis

Eres como un canal de televisión que cambia constantemente. Tu mente está siempre en movimiento, pero a veces te falta concentración. Enfoca tu energía en una cosa a la vez y lograrás más. Un viaje podría surgir en próximas fechas, será un viaje de placer que disfrutarás mucho con amistades. No te permitas caer en situaciones tontas, te has caído muchas veces y has aprendido del golpe, no te encariñes con el suelo. Días de mucha reflexión, familiar mejorará mucho de salud. Aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso y no quedarte con ganas de nada. Recibirás noticias de familiares lejanos y tendrás sueños con personas que ya no son parte de este mundo, aprende a entender el mensaje que te dejan, una veladora blanca en su nombre podría descifrar el mensaje. Te vienen días llenos de bendiciones, agradece cada día que vives. Cuídate mucho de tu salud la has descuidado y estas por pagar las consecuencias. Te vienen grandes movimientos en los amores, regresan personas de tu pasado las cuales ya no querías en tu vida sin embargo hay cuentas pendientes que solucionar.

Tauro

Taurino, sabes lo que quieres y eres terco como una mula. Este mes, tu obstinación podría llevarte a una lucha innecesaria. Abre un poco la mente y considera otras perspectivas. Puede que te sorprendas. Se visualiza la llegada de personas a tu vida con las cuales encajarás de lo mejor, ten cuidado con contar cosas de tus amistades, podrías desencadenar chismes difíciles de detener. Cuidado con chismes en la familia, no des pie a que hablen mal de ti. Ten mucho cuidado con lo que quieres y deseas pues podrías atraerlo a ti y se te podría cumplir. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. Cambios muy importantes en tu estado de ánimo, podrías abrir la boca y decir un montón de cosas que sabes pero que te has guardado para no afectar a otras personas. La vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios, persona de piel aperlada tocará tu corazón en pocos días, llegará por medo de una mistad.

Aries

Eres como una llama ardiente que no puede ser apagada, pero a veces te quemas a ti mismo. Este mes, controla ese temperamento impulsivo antes de que arruine tus relaciones. ¡Hazlo bien, carnero testarudo! No cuentes tus proyectos y planes pues la envidia y energía negativa no duerme y sin darte cuenta te está afectando. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Aprende a salir y disfrutar de la vida sin involucrar el corazón o te podrían dañar, la vida es corta, déjate querer, vete a gozar y dale a tu cuerpo lo que pida y cuando deba de haber un compromiso este llegará. Hay mucha envidia a tu alrededor y prueba de ello es que muchos planes no te salen como esperas o no cuajan las cosas o cuando ya está todo acomodado algo pasa que entorpece todo y se cancela todo, aprende a que se te resbalen los comentarios negativos y a tomar el toro por los cuernos, manda bien lejos a la gente mediocre que no hace ni deja hacer, recuerda que la envidia nace por la incapacidad de las personas a ser como tú.