La Opinión triunfa en la entrega de premios de Ethnic Media Services

La comunidad latina estuvo bien representada durante la gala de premiación de Ethnic Media Services (EMS) donde La Opinión obtuvo tres premios: dos menciones de honor para la reportera Araceli Martínez Ortega, y el primer lugar en la excelencia de periodismo investigativo, a cargo de quien escribe este artículo, por una historia sobre la discriminación y el odio sufrido por Julia García, una mujer transgénero.

En el hotel Kimptom Sawyer de Sacramento se congregaron el fin de semana centenares de reporteros, periodistas, locutores y presentadores de radio y televisión de medios étnicos de California, donde los organizadores de EMS, encabezados por Sandy Close, reafirmaron el desarrollo de proyectos de mercadotecnia y periodismo intercultural, para promover el discurso público inclusivo en California. El organismo opera bajo el patrocinio fiscal del Centro de Estudios de San Francisco.

“Estos premios son el resultado del trabajo duro de personas como Araceli Martinez y Jorge Luis Macias, quienes están comprometidos con lo que le pasa a la comunidad latina”, declaró Armando Varela, director ejecutivo de La Opinión, quien estuvo presente en la premiación.

“Felicitamos a ambos, y los invito a que sigan siendo parte del compromiso del diario de darnos a conocer el sentir de la comunidad latina”, añadió. “Los retos y compromisos del futuro seguirán siendo los mismos, porque los dos reporteros son personas dedicadas a ser la voz de los que no tienen voz”.

Mas de 300 crónicas, perfiles, reportes e historias de un centenar de medios de comunicación representaron el sentir y la vida de las comunidades latina, armenia, eslava, afroamericana, coreana, china, filipina, vietnamita, hindú, nativa americana, musulmana, judía y muchas más que reflejaron la pluralidad de California.

Los trabajos fueron evaluados por 25 escritores, periodistas, especialistas en comunicación y académicos de todo el estado de California, quienes actuaron como jueces en los premios de medios étnicos que patrocinó Ethnic Media Services y California Black Media.

“Nos sentimos honrados de que un panel tan diverso de jueces con fluidez cultural y lingüístico haya desempeñado un papel tan importante”, valoró Regina Brown Wilson, directora ejecutiva de California Black Media.

“Juzgar reportajes sobresalientes de más de 100 medios de noticias en idioma inglés y en numerosos otros idiomas no fue una tarea fácil; leyeron noticias de última hora, reportajes, comentarios, análisis explicativos sobre temas y eventos que en gran medida pasan desapercibidos en los medios del mercado general, pero que son profundamente relevantes para las comunidades locales”

Los ganadores fueron anunciados tras concluir un simposio de un día de duración sobre la construcción de comunicaciones y enlaces con los funcionarios que toman las decisiones gubernamentales a todos los niveles en California.

El trabajo de la prensa étnica es crucial y los premios son la joya de la corona para muchos periodistas”, comentó Sandy Close, directora de EMS, a La Opinión. “Este es nuestro momento, y ustedes son mi inspiración”.

El reportero independiente de La Opinión, Jorge Luis Macías (der.) junto a Armando Varela, director ejecutivo de La Opinión.



California es, quizás, uno de los estados mayormente diversos étnica y culturalmente del mundo, donde se hablan aproximadamente 200 idiomas distintos, siendo inglés el lenguaje predominante, seguido del español. También hay más de 100 lenguas indígenas, lo que hace del estado una de las regiones con mayor diversidad lingüística del mundo.

“¡Qué testimonio de feroz pasión por el periodismo, orgullo indómito y singularidad cultural!”, dijo Michelle White, integrante del equipo de EMS. “Ha sido una experiencia increíblemente única”.

José Luis Benavides, catedrático de periodismo en Español y director del Centro Tom & Ethel Bradley, en la Universidad de California Northridge (CSUN) consideró relevante la reunión de la prensa étnica que celebró a los medios de comunicación de lo que se conoce que no son del “main stream”, convencionales o de la “gran prensa” de la comunidad anglosajona que, “históricamente ha servido para marginar sistemáticamente a otras comunidades desde que la prensa existe”.

El experto destacó la labor informativa del periodista independiente Jorge Luis Macías y de Araceli Martinez Ortega, subcampeona con el editorial “Cuando los implantes de mama se convierten en una pesadilla que te puede costar la vida” y un artículo de profundidad periodística titulado “Tres latinas adultas retan a la pandemia y se gradúan de doctoras”.

“Es importante celebrar el trabajo que hacen todos los medios étnicos y La Opinión entre ellos, porque no solamente se celebra la victoria, sino que también acredita su trabajo, el cual es especial en lo que se conoce como medios étnicos y que sirven a la comunidad no solo para resguardar su historia y registrar los temas que los medios anglos no cubren porque no son relevantes para ellos”, añadió.

Con La Opinión también celebró la senadora estatal. María Elena Durazo, pilar del sindicalismo en California y defensora de los trabajadores inmigrantes, quien señaló: “Nunca debemos darnos por vencidos; hay que seguir siempre adelante y la prueba es que, cuando hay dedicación y compromiso con la comunidad, llega el reconocimiento”.

Durazo exhortó a que La Opinión mantenga el compromiso de efectuar la cobertura que requiere la comunidad latina.

Los ganadores y categorías

Artículo escrito más extenso que una noticia:

Nate Tinner-Williams (Black Catholic Messenger). Una entrevista con un sacerdote ortodoxo que un juez llamó “fabuloso” .

Kalynh Ngo (Nguoi Viet) por el perfil de To Van Lai, un productor musical y editor, que diseñó videos musicales para dar a las diásporas vietnamitas recuerdos culturales de sus seres queridos.

Rachel Tan (Sky Link TV) cuyo perfil de un héroe negro en Chinatown de Oakland, que llevó a un juez a declararlo una presentación que trasciende los límites del idioma chino mandarín y cantonés, la cultura y la raza.

Editoriales y comentarios destacados:

Javier Alvarado y Rossana Drumond (Alianza), primer lugar por una en una entrevista con el líder comunitario José Hernández; encarcelado en Mesa Verde Detention Center, en Bakersfield, California.

El jurado lo calificó como “un artículo emprendedor” que informa sobre la existencia de discriminación racial y malos tratos dentro prisiones y también brinda información valiosa sobre ayuda legal disponible para inmigrantes indocumentados, encarcelados o no.

Joseph Leung (Sing Tao TV), quien explora las complejas relaciones entre los Estados Unidos y China en una serie de tres partes que profundiza en el significado de fomentar relaciones más sólidas entre ambas naciones y advertir contra demonizar y atacar a China como adversario, lo que puede sin darse cuenta, convertir a todos los asiáticos étnicos de Estados Unidos en potenciales blancos de crímenes de odio.

Primer lugar en editoriales en inglés:

Ramón Faustino L. Dolor (Philippine News Today) por su editorial titulado “Un caso de asesinato en masa” sobre la desaparición aficionados a las peleas de gallos.

Primer lugar en reporte de investigación en inglés:

Genoa Barrow (Sacramento Observer), cuyo artículo destaca piezas faltantes en el sistema de justicia y el enfoque policiaco en el manejo del abuso doméstico y actos posteriores de comportamiento violento dentro de la comunidad afroamericana de Sacramento. Un juez calificó la historia como “una excelente investigación original, combinada con periodismo de servicio”.

Primer lugar de reporte de investigación en idioma Español:

Jorge Luis Macías (La Opinión) quien investigó las experiencias de una mujer transgénero que experimentó odio y discriminación. El jurado describió la historia como “el vívido testimonio de las amargas experiencias de una mujer, lo que podría haber dejado a otros indefensos, pero que la impulsó a abogar por los demás”.

Primer lugar de reportaje televisivo en idioma coreano:

Paul Chun (SBS), quien escribió sobre la industria del sexo en Los Ángeles Koreatown.

Excelente reporte internacional:

John Dinh, Xuan Thai, Dinh Quang y Anh Thai (Little Saigon), reporte televisivo desde Ucrania y Polonia durante los primeros días de la guerra con Rusia; Charles Ding (World Journal), quien relató cómo diferentes países manejaron la crisis mundial de salud por la pandemia de Covid-19.

Corrie Martin (AsAm News ), obtuvo el primer lugar en cobertura de noticias internacionales en inglés. Ella escribió un artículo titulado “Jane Chen utiliza su organización sin fines de lucro para ayudar a bebés vulnerables, ahora Centra los esfuerzos en Ucrania”. El juez dijo que se trataba de una historia sobre una vida que también se trata de muchas vidas.

Pamela Anchang (Immigrant News), quien, en su programa televisivo de entrevistas, vincula el debate sobre cuestiones de género, tolerancia e identidad nacional en las comunidades de África, que residen en Estados Unidos y Charles Ding (World Journal) reportó cómo diferentes países manejaron la pandemia.



Mireya Olivera, del periodico Impulso ganó el primer lugar por su informe destacado sobre sobre el escándalo de comentarios racistas de los concejales Kevin de León, Gil Cedillo y la dimitida expresidenta del ayuntamiento, Nury Martínez.

Informes destacados de noticias de última hora:

Mireya Olivera (Impulso) en edición impresa de periódico sobre el escándalo de comentarios racistas de los concejales Kevin de León, Gil Cedillo y la dimitida expresidenta del ayuntamiento, Nury Martínez, concejales de Los Ángeles; María Ortiz Briones (Vida en el Valle), cuya historia ofreció lo que un juez llamó “excelente cobertura de las elecciones locales en el condado de Tulare en noviembre de 2022, destacando la creciente influencia de los candidatos latinos”.

Otro ganador fue John Kim (YTV), quien cubrió cómo la creación de arte público en el aniversario de los disturbios de Los Ángeles puede curar las divisiones entre las comunidades afroamericanas y coreanas americanas.

Excelente informe explicativo:

Sua Jang (Korea Daily), por la cobertura de las vidas y derechos de los ancianos coreano-americanos. Cici Chen (Sing Tao Radio) por historia de la fabricación de chips en China y los Estados Unidos; Breanna Reeves (Black Voice News) por su pieza “Birthing While Black, que es una serie multimedia en profundidad sobre mortalidad materna entre las mujeres negras, que enfrentan las mayores tasas de mortalidad de cualquier grupo en el mundo industrializado, y cómo las doulas o sirvientas pueden marcar la diferencia para las madres y los bebés.

Ensayo fotográfico, fotografía, sitio web y redes sociales:

El primer premio al mejor ensayo fotográfico fue para Jason Lewis (LA Standard) por capturar la exuberancia de la celebración del Juneteenth.

El primer premio a la mejor fotografía fue para Keyang Pang.(US News Express) por el retrato del pastor Billy Chang en una vigilia con velas en Irvine, el día después de que ayudó a someter a un pistolero durante el tiroteo en la Iglesia Presbiteriana de Taiwán, en el condado de Orange, el 15 de mayo de 2022.

El ganador del primer lugar en la categoría de mejor sitio web fue para Indian Voices, y en la categoría de redes sociales, Radio B’alam de Oakland, California, se acreditó el primer lugar por sus presentaciones en vivo en Facebook que muestran la capacidad de organización de los inmigrantes indígenas Mam de Guatemala.