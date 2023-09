Louis Van Gaal arremetió contra Lionel Messi y la organización del Mundial de Qatar 2022 al insinuar que estaba arreglado

El duelo entre Países Bajos y Argentina en el Mundial de Qatar 2022 dejó muchas polémicas que quedaron para el recuerdo. El conjunto europeo pudo haber eliminado a la selección sudamericana en los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero el duelo estuvo empañado por algunas decisiones arbitrales que fueron cuestionadas por los jugadores de la “Naranja Mecánica“. Varios meses tras el partido, Louis van Gaal le lanzó un dardo a Lionel Messi.

El triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 tuvo un ingrediente especial: Lionel Messi consiguió su primera Copa del Mundo. Este trofeo era uno de los que le faltaba al argentino en sus vitrinas. Sin embargo, el seleccionador europeo le restó mérito a la consecución de este trofeo al insinuar que estaba arreglado para que el argentino saliera campeón.

“Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, dijo Louis van Gaal en una entrevista con el portal NOS.

No está de más recordar que aquel duelo por los cuartos de final estuvo lleno de roces y polémicas entre los jugadores de argentina y Países Bajos. De hecho, futbolistas de la Albiceleste rozaron la expulsión en varias ocasiones durante el compromiso, pero terminaron el partido con su alineación completa.

Virgil van Dijk no está de acuerdo con Van Gaal

Uno de los protagonistas de aquella noche en Qatar fue Virgil van Dijk. El defensor neerlandés fue cuestionado sobre las palabras de su exseleccionador. El futbolista del Liverpool reconoció no estar de acuerdo con la postura de Louis van Gaal sobre la victoria del seleccionado argentino en le Copa del Mundo.

“Escuché lo que dijo Van Gaal. Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede opinar, por supuesto. Yo no comparto esa opinión”, dijo Van Dijk en unas declaraciones recopiladas por Olé.

Messi vs. Van Gaal

Louis van Gaal es un estratega que ha sido tildado como un entrenador que no es muy amante de los jugadores sudamericanos. En la Copa del Mundo tuvo un roce con Lionel Messi al indicar es un jugador que en el aspecto defensivo no da garantías. El argentino le respondió en los medios y también en la cancha.

“Messi no juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”, dijo Van Gaal y el argentino le respondió, tras finalizar el partido, “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”.

LIONEL MESSI: "No me gusta que se hable antes de los partidos. Eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros".



Aquel duelo entre Argentina y Países Bajos será recordado durante mucho tiempo. Ambos conjuntos igualaron 2-2 durante los 90 minutos y el tiempo extra. Pero la Albiceleste se llevó el triunfo desde la tanda de penales por 3-4.

