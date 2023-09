Qué se sabe de la red de trata de cubanos reclutados por Rusia para combatir en Ucrania que fue denunciada por el gobierno de la isla

Ciudadanos cubanos que viajan a Rusia y acaban combatiendo contra Ucrania.

Esa es la denuncia que hizo este lunes el gobierno de Cuba, que aseguró haber desmantelado una banda de tráfico humano que se dedicaba a llevar cubanos a Rusia para reclutarlos como soldados y de esa forma participar en la guerra de Ucrania.

“El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

El gobierno señaló que no promueve que se permita o se patrocine que ciudadanos cubanos participen en acciones bélicas dentro del conflicto entre Ucrania y Rusia.

“Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”, añade el documento.

El comunicado del gobierno cubano responde al caso de varios jóvenes cubanos que denunciaron en redes sociales que fueron llevados bajo engaño a Rusia para participar en el conflicto.

Las denuncias, que fueron publicadas en varios medios locales e internacionales, estaban relacionadas con videos realizados por los jóvenes Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz.

Ambos jóvenes denunciaron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.

“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, le dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.

“Estamos en una ciudad que no conocemos, en una situación en la que no queremos estar”, añadió.

BBC Mundo se comunicó con Mario Velázquez, padre de Velázquez y que reside en México, pero declinó hacer comentarios.

Hasta el momento no hay un dato oficial del gobierno ruso sobre la presencia de soldados cubanos en su ejército.

Sin embargo, en el mes de mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército ruso.

Todo a raíz de la oferta que había hecho el gobierno de Moscú de ofrecer la ciudadanía de forma expedita a los extranjeros y sus familias que se inscribieran en el ejército.

Debido a que Rusia no le exige visa de turista a los cubanos para entrar, existe una creciente comunidad en el país. En 2019 se contó el ingreso de 28.000 cubanos, aunque se desconoce cuántos de ellos se quedaron de forma permanente en suelo ruso.

De albañiles a soldados

El pasado mes de mayo el portal de noticias ruso Ryazan Gazette señaló que cubanos se estaban uniendo a las filas que combaten en territorio ucraniano.

De acuerdo a lo que señalaba el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único por parte del gobierno de Moscú y de la provincia de Riazán, donde fueron ubicados los soldados, de cerca de US$5.000.

Riazán está ubicada a unos 230 kilómetros al sur de Moscú y allí operan varias bases militares.

A principios de ese mes, el presidente ruso, Vladimir Putin, había expedido un decreto que concede la ciudadanía rusa de forma expedita a los extranjeros que se unan a la campaña militar que Rusia adelanta en Ucrania.

La disposición presidencial, publicada en el portal estatal de información jurídica, señala que para adquirir la ciudadanía rusa mediante el procedimiento exprés los extranjeros tendrán que firmar un contrato de prestación de servicio militar durante un año.

Pero las revelaciones de estos jóvenes fueron las que tomaron relevancia en los últimos días, especialmente porque señalan que fueron llevados con mentiras hasta Rusia.

Velazquez señaló que una vez llegados a Rusia, les hicieron unos exámenes médicos para llevarlos al regimiento militar.

Sin embargo, como dijeron familiares de Velázquez en distintos medios, no fue finalmente reclutado debido a que solo tiene un riñón.

Pero otros cubanos que acompañaron a Velázquez en el viaje, pero que no revelaron su identidad, señalaron que habían sido engañados mediante un contrato para remover los escombros en las ciudades rusas afectadas por la guerra, pero terminaron reclutados en el ejército ruso.

Ellos también señalaron que habría unos 18 cubanos en la misma situación.

Familiares de los jóvenes cubanos señalaron que dos mujeres, una de ellas de nacionalidad rusa, convencieron a los jóvenes de firmar el contrato -que no estaba escrito en español- y después los hicieron viajar.

“La señora nunca pudo explicar realmente lo del trabajo y ahora mi sobrino no sabe qué hacer en una ciudad en la que no conoce a nadie y en la que no hablan su idioma”, explicó Mayein Leyva, tía de Velázquez.

“Mi hijo fue engañado como muchos otros jóvenes que fueron enviados por el gobierno a una guerra”, dijo el 26 de agosto Mario Velázquez en su página de Facebook.

Mercenarios que combaten por Rusia

Pero este no es el primer caso que se conoce de intento de reclutar mercenarios extranjeros para ayudar al ejército ruso en su campaña en Ucrania. También hay muchos soldados extranjeros que voluntariamente están combatiendo a favor de Kyiv.

Además del ya conocido Grupo Wagner, que funciona en Rusia como una fuerza paramilitar en algunas zonas de Ucrania y en otras partes del mundo, también se ha logrado detectar la presencia de unidades con soldados de otros países.

Getty Images Cuba y Rusia han mantenido una estrecha relación en los últimos años, sin embargo, el gobierno de La Habana se ha abstenido de apoyar la invasión rusa en Ucrania.

De acuerdo al reporte hecho por el Servicio Ruso de la BBC, el año pasado se supo que el Kremlin, a través del Grupo Wagner, estaba reclutando sirios para participar en las hostilidades en Ucrania.

Decenas de personas en toda Siria, que se encuentra devastada por la guerra civil, expresaron interés en unirse a los combates, informó BBC Rusia.

Como informó el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra (ISW) en marzo de 2022, el Kremlin anunció su disposición a acoger en Ucrania a “16.000 combatientes de Oriente Medio”.

Numerosos medios de comunicación sirios y usuarios de redes sociales afirmaron entonces que las fuerzas rusas estaban identificando y reclutando combatientes sirios dispuestos a luchar en Ucrania con contratos de seis meses.

En junio se informó de la muerte de un ciudadano iraquí que luchó como parte del Grupo Wagner en Ucrania.

Hasta el momento se desconoce si ciudadanos de otros países de América Latina han sido reclutados como mercenarios para ser parte de la invasión rusa en Ucrania.

En la avanzada diplomática en América Latina, Moscú ha señalado a Cuba como “su gran aliado en la región”.

Sin embargo, el gobierno de La Habana ha sido más precavido en su manera de referirse a Rusia y sobre todo, en su posición frente al conflicto con Ucrania. Por ejemplo, en las distintas sesiones de la ONU donde se trató el tema, Cuba se abstuvo de dar su posición.

