A Gigi Saúl Guerrero le encanta el terror

El peor error de los padres de Gigi Saúl Guerrero fue prohibirle a su hija ver películas de terror.

“No me dejaban verlas”, dijo la directora de cine —precisamente de terror—. “Pero mi curiosidad ganó la batalla con mis papás”.

Ahora, la también actriz nacida y criada en Ciudad de México, es una de las realizadoras más prometedoras de esta industria, al grado de, a sus 33 años, haberse ganado el mote de “La muñeca del terror”.

De hecho, es la única mujer que participa en Satanic Hispanics, una antología de terror que reúne a cinco directores latinos que mostrarán sus trabajos el 14 de septiembre en algunas salas de Estados Unidos. Algunos segmentos son en inglés y otros en español.

El trabajo de Gigi se titula “Nahuales”, que es una historia grabada en Catemaco, Veracruz, un pueblo mexicano famoso por la gran demanda que tienen los brujos que ahí habitan y que practican la magia negra.

Cuando Gigi supo de este lugar al sur de México, sabía que tenía una gran historia de terror en sus manos. Su historia habla de un político corrupto que usa los servicios de estos personajes de Catemaco. Y el título de su segmento tiene que ver con estos seres que son espíritus guardianes que según las creencias de algunos grupos mesoamericanos habitaban en animales como los venados, los jaguares o las aves.

“Me encanta la idea de que todos tenemos un nahual por dentro”, dijo la directora, quien desde hace más de una década reside en Canadá. “Esa idea de que los nahuales hacen cosas malas [no es del todo correcta], pero leyendo más, supe que era algo hermoso […] Me encantó la idea de mostrar una historia muy personal de la venganza de la cultura indígena”.

Además de Gigi, en la antología participan los realizadores Mike Méndez (The Traveler), Demian Rugna (También lo vi), Eduardo Sánchez (El vampiro) y Alejandro Brugués (The Hammer of Zanzibar).

Entre los créditos de la directora mexicana se encuentran Bloody Bits: Shorts Compilation Vol. 2, México Bárbaro y Bingo Hell.

Y de porqué se inclinó por este género, dijo que porque “puedes escapar de la realidad y te diviertes”.

“Es el único género en el que ves diferentes reacciones en las salas”, dijo “[Además] puedes agarrar cualquier tema, darle un giro y solo tienes que ponerle un poco de terror”.