Alana Lliteras de ‘Top Chef VIP’ anunció que se retira de las redes sociales y esta es la razón

Luego de haber obtenido el codiciado título de Top Chef VIP 2 y un premio en efectivo de $100,000 dólares, Alana Lliteras se ha mantenido con bajo perfil en redes sociales y luego de mucho tiempo de espera el público finalmente obtuvo una respuesta sobre la razón detrás de su decisión.

En un comunicado emitido a través de su cuenta de Instagram, la joven de 20 años abrió su corazón como nunca antes y detalló el motivo por el que su presencia en redes sociales ha sido cada vez más escasa.

“Por motivos personales de procesos que estoy viviendo en estos momentos de mi vida he decidido dejar un rato las redes sociales ya que es algo que hoy en día me afecta más de lo que me ayuda”, explicó Alana Lliteras a sus seguidores antes de despedirse de la plataforma.

De acuerdo con la famosa, su decisión no es permanente y planea volver a encontrarse con su plataforma y la comunidad digital de 289,000 seguidores que amasó una vez que se sienta lista.

Alana Llisteras vía Instagram | Foto: Cortesía

“Gracias por siempre estar. Prometo regresar en cuanto yo sienta que es el momento indicado y que es algo que nuevamente le hace bien a mi vida“, añadió la joven dentro de su comunicado. “También para regresar más recargada de energía y poderles brindar siempre lo más bonito de mí”, finalizó.

Alana Lliteras se llevó el gran título de ‘Top Chef VIP 2’ el pasado mes de julio luego de que sus platos se coronaran ganadores ante aquellos presentados por Laura Zapata, Sebastián Villalobos y Germán Montero.

Seguir leyendo:

‘Top Chef VIP 2’: Alana Lliteras es la ganadora de la temporada

‘Top Chef VIP 2’: Sebastián Villalobos gana el cuchillo de oro y dedica su triunfo a su bisabuela

Elenco de ‘Top Chef VIP’: Conoce a los 16 famosos de la nueva competencia ardiente de Telemundo