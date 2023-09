Cómo saber cuando te habla tu intuición: 5 maneras de distinguirla para tomar decisiones

¿Alguna vez has tomado una decisión acertada producto de una corazonada y luego eliges nuevamente escuchando tus pensamientos, pero el resultado no es el que esperabas? Esto se debe a que, en ocasiones, escuchamos a nuestra intuición, y otras veces no.

La intuición es considerada una fuerza mística pues a menudo se le asocia con un sexto sentido. Es por eso que nos resulta difícil diferenciarla de otros pensamientos habituales. Para ayudarnos a resolver esta incógnita existen algunas claves.

Psíquicos y videntes afirman que todos nacemos con dones espirituales, pero pocas veces los desarrollamos y en caso concreto de la intuición puede estar asociada con la clarividencia.

Es por tal motivo que reseñamos 5 claves para distinguir la intuición de los pensamientos regulares, según las recomendaciones que publicó una experta en el tema al sitio Mind Body Green.

La intuición es similar a los momentos de inspiración. Foto: Shutterstock

1. Intuición: pensamiento innovador y poco convencional

Los pensamientos intuitivos a menudo desafían el pensamiento convencional al ofrecer nuevas perspectivas o ángulos novedosos. Destacan por iluminar aspectos que, de otro modo, podríamos pasar por alto.

La experta puso como ejemplo una conversación con la pareja y de pronto notamos que se distrae. Nuestra intuición podría decirnos que ella no está desinteresada en lo que decimos, sino que hay algo que puede preocuparla

2. La intuición es impredecible

Los pensamientos intuitivos no se limitan a momentos específicos; pueden surgir inesperadamente. Si bien las sesiones de resolución de problemas lógicos o los períodos de reflexión profunda ciertamente pueden dar lugar a conocimientos intuitivos, los avances profundos a menudo ocurren cuando menos lo esperamos. Estos momentos sorpresivos puede llegar en cualquier momento.

3. La intuición se asocia con la sincronicidad del universo

Los pensamientos intuitivos pueden comprobarse mediante sincronicidades. Carl Jung explica a las sincronicidades no son casualidades, sino causalidades. Por ejemplo, si tu intuición sugiere una dirección única para un proyecto creativo, puedes encontrar señales o símbolos fortuitos que se hagan eco de esta guía. Estas sincronicidades sirven como poderosas confirmaciones externas de tu intuición interna.

4. La intuición es concisa

Los pensamientos regulares a menudo toman forma producto de indagaciones o progresiones lógicas, mientras que los pensamientos intuitivos son concisos y completamente desarrollados. Cuando surge la intuición, ofrece una respuesta clara y concisa. Esta claridad puede ofrecer tranquilidad y orientación inmediata, especialmente en tiempos de confusión o incertidumbre.

5. La intuición es objetiva

Los pensamientos intuitivos mantienen una esencia equilibrada, neutral y objetiva, incluso cuando abordan temas cargados de emociones. Si bien el contenido de una percepción intuitiva puede desencadenar emociones fuertes, en sí misma sigue siendo objetiva. Cuando las emociones surgen en respuesta a un pensamiento intuitivo es esencial hacer una pausa y dar tiempo para la reflexión y el discernimiento.

Sigue leyendo:

• Bostezar tiene un significado espiritual: conoce cuál es y su relación con tu energía

• ¿Zumbido en los oídos? Conoce 7 significados espirituales que rodean a este ruido

• 5 señales espirituales para saber si alguien piensa en ti a la distancia