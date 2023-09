El Desfile del Día de la Independencia de México regresa al Este de Los Ángeles.

Con el lema “Empoderar a las mujeres latinas en nuestra comunidad”, este domingo 10 de septiembre se celebra la edición 77° del desfile tricolor.

El actor, productor y copresentador de televisión Mark Consuelos (“Live with Kelly and Mark”, “Riverdale”, “Only Murders in the Building” y “How I Met Your Father”), será el gran mariscal de las festividades, que incluyen música en vivo, entretenimiento cultural, atracciones, comida y diversión para toda la familia.

El desfile recorre Cesar E. Chávez Avenue a partir de las 10:00 a.m. en la intersección con Mednik Avenue, en dirección al este, para concluir en Record Avenue.

Posteriormente, la fiesta mexicana continúa con el Gran Festival en Mednik Avenue, entre Cesar E. Chavez Avenue y 1st Street, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. La entrada es gratuita.

No faltará la música mexicana. Foto: David McNew / Getty Images

El primer desfile se celebró en 1946, producido y dirigido por el Comité Mexicano Cívico Patriótico, desde la Placita Olvera hasta Lincoln Park. Se convirtió en la celebración del Día de la Independencia de México más grande en los Estados Unidos.

Desde el primer año y en cada una de las 77 ediciones que ha tenido el desfile, el Comité Mexicano Cívico Patriótico se ha convertido en la fuerza impulsora de la celebración por el Desfile y el Festival del Día de la Independencia de México en el Este de Los Ángeles.

Este festejo es un símbolo que hace patente la unidad y la tradición que se vive en la comunidad mexicana en Los Ángeles, y en ella se dan cita miles de participantes de varias generaciones, y año con año se superan las expectativas.

El Desfile y el Festival del Día de la Independencia de México también cuenta con el apoyo del Consulado General de México en Los Ángeles, del Condado de Los Ángeles y de la Ciudad de Los Ángeles.

Para más información sobre el Desfile del Día de la Independencia de México en el Este de Los Ángeles puede consultar este enlace.

