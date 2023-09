Otro extranjero busca llegar al Tri: Unai Bilbao empezó su proceso de naturalización para ser elegible

En medio de una gran polémica sobre las convocatorias a los jugadores naturalizados para que sean parte del Tri, debido a lo que está sucediendo con Julián Quiñones; un nuevo actor apareció en escena y avivó la llama del tema: Unai Bilbao, el defensor del Atlético San Luis, quien reveló sus intenciones de formar parte del combinado nacional y dijo que ya inició los trámites para ser convocable y ponerse en el radar del “Jimmy” Lozano, el DT del equipo.

El propio zaguero central español reconoció su interés por vestir la camiseta tricolor y expresó sus argumentos.

“Si, honestamente sí (le gustaría jugar para la Selección Mexicana). Al final estoy muy orgulloso de lo que México representa para mí. Cuando voy a Bilbao soy el primero en decir lo que este país me ha dado; me ha dado todo a nivel deportivo y personal. Me ha dado una esposa, una niña, y es algo que haría con mucho orgullo”, expresó en entrevista con ESPN.

Cabe recordar que Unai llegó a México en el 2018 y fue parte del cuadro que ayudó al equipo a ascender a primera división, donde ya se ha consolidado como una de las figuras de su equipo.

Sobre el proceso de naturalización, el jugador manifestó que ya radicó en México el tiempo que exige la Secretaría de Relaciones Exteriores y pronto realizará su examen de naturalización, algo para lo que ya se encuentra estudiando.

“Estoy con un bufete de abogados que me está ayudando con el tema. Estoy en proceso de hacer el examen, porque desde el momento en el que pasaron los años, yo ya viviendo acá en México y por mi familia, no lo dudé. Es una nacionalidad que quiero que me represente y representar en el deporte en el que estoy”, agregó el nacido en Bilbao hace 29 años.

Finalmente, sobre el presente del Tri, el zaguero dijo que confía plenamente en que esta generación de jugadores hará un buen papel con Jaime Lozano a la cabeza.

“Tengo confianza en los jugadores, hay mucho talento, gente joven que tiene nivel para afrontar ese mundial para México y creo que hay con qué hacerlo. La afición mexicana tiene que confiar en Jaime, de aquí en unos años, México puede dar de que hablar y por supuesto hay que confiar en ello”, sentenció.

