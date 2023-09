Christian ‘Chaco’ Giménez defiende a Julián Quiñones y su decisión de jugar para la selección mexicana

Mientras que Julián Quiñones espera su carta de naturalización para jugar oficialmente con la selección de México en octubre, la discusión en torno al delantero sigue aumentando con voces a favor y en contra de que se vista con la playera verde de El Tri.

Un jugador que ya pasó por la misma situación es el ex futbolista Christian ‘Chaco’ Giménez, por lo que defendió la próxima convocatoria de Quiñones por lo que le puede aportar al seleccionado mexicano.

“Es un jugador que le puede aportar mucho a la selección, que viene con un alto nivel desde hace mucho tiempo. Llegó muy joven a México, algo a su favor. Tuvo una convocatoria para Colombia y dijo que no porque quiere representar a México”, dijo el Chaco Giménez en conversación con TUDN.

“El solo hecho de estar convocado a la Selección, sea naturalizado o mexicano es una presión” Christian Giménez

El mexico-argentino también comentó del gran orgullo que sienten aquellos que se naturalizan como aztecas para jugar por el seleccionado.

“Cada vez que me tocaba ir a la Selección era con mucho orgullo (…) Siempre quería demostrar que amaba este país. Cuando me tocó cantar el himno nacional en el Estadio Azteca ahí me di cuenta que el sentimiento era muy fuere con México”, resaltó.

¿Competencia entre Julián Quiñones y Santiago Giménez en la selección de México? Esto dice el Chaco Giménez

A pesar que nació en Buenos Aires, el hijo del Chaco Giménez desde los dos años ya estaba en México y era mexicano; su formación, a cargo de Cruz Azul, lo ha llevado a ser uno de los mejores delanteros que tiene actualmente El Tri.

Santiago Giménez, a sus 22 años, es de los futbolistas con mayor proyección de futuro y con un gol suyo México celebró la pasada Copa Oro 2023.

Al respecto de si Julián Quiñones pudiera representar un problema para el ‘Bebote’ Giménez, el Chaco consideró que ambos se complementan sobre el terreno de juego y le darán variables al entrenador Jaime ‘Jimmy’ Lozano.

“Los dos tienen características diferentes, además Santi no es un nueve quieto. Julián se tira un poco más a la banda”, dijo el retirado futbolista.

Sigue leyendo:

– Roberto Gómez Junco polemiza sobre Julián Quiñones y su naturalización y ataca a los dirigentes mexicanos

– ¿Julián Quiñones reprobó el examen de naturalización mexicana? El delantero se ríe en redes sociales

– Orbelín Pineda aseguró que Julián Quiñones puede aportar mucha experiencia a la Selección de México