Helmut Marko pide disculpas a medias a Sergio “Checo” Pérez por llamarlo “sudamericano” 

Helmut Marko, asesor de Red Bull, ha emitido varios comentarios a lo largo de la temporada que son cuestionables sobre la situación de Sergio Checo Pérez y Max Verstappen.

En el más reciente, Marko llamó a Checo Pérez “sudamericano” para explicar que no tenía la misma mentalidad de Verstappen.

“Es sudamericano y no puede concentrarse tanto como Max Verstappen y Sebastian Vettel”, expresó el asesor de la escudería de Red Bull. El comentario levantó molestias entre los fanáticos mexicanos que son parte de Norteamérica.

Marko intentó disculparse varios días después de que sus comentarios se hicieron viral en redes sociales, pero su disculpa fue a medias tras asegurar que no se explicó de buena manera.

“Eso no era lo que quería decir. Me refería a que un mexicano tiene una mentalidad diferente a la de un alemán o a la de un neerlandés”, volvió a explicar Helmut.

Tan solo horas después de su segundo comentario Servus Tv, canal televisivo austriaco, reseñó un comunicado presuntamente escrito por él donde trata de pedir disculpas por una segunda vez.

“Respecto a mis dichos sobre Sergio Pérez en el programa Sport und Talk de ServusTV el lunes 4 de septiembre, me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre personas de cualquier país, de cualquier raza o cualquier etnia. Estaba tratando de señalar que Checo ha fluctuado en su rendimiento este año, pero fue un error atribuir esto a su herencia cultural”, narró el comunicado.

A pesar de los malos comentarios de Marko, la escudería Red Bull escogió mantener silencio y no pronunciarse sobre las palabras de su asesor. Pero el ex piloto no es la primera vez que muestra sus verdaderas opiniones contra el piloto mexicano o hacia Max Verstappen.

Mientras tanto, Max Verstappen va rumbo a su tercer título y el mexicano Checo Pérez busca quedar en el segundo puesto en una temporada que ha tenido altibajos y le ha tocado lidiar con comentarios adversos.

