Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 11 al 16 de septiembre de 2023

Aries

Semana de estar analizando un nuevo proyecto de trabajo y estar en juntas con personas importantes para darte un nuevo puesto. Recuerda que tus mejores días van a ser el 12 y el 13 de septiembre así que trata de estrenar ropa y zapatos esos días para que tu buena suerte se multiplique más.

Tu sabiduría y liderazgo hace que tengas más suerte que los demás así que trata de aprovechar esas virtudes y estimularlas en tu vida diaria. En el amor no sabes si seguir o no con tu pareja recuerda que tu signo es muy intenso y dominante así que tu trata de relajarte y sabotearte tú mismo la felicidad. En tu escuela trata de hacer las tareas y llevar un disciplina, yo sé que a veces te da flojera de terminar tus proyectos solo trata de adminístrate bien tu tiempo.

A los Aries que están solteros en esta semana se vuelven enamorar muy fuerte, recuerda que tu signo siempre tiene que estar en compañía y alguien del signo de tierra llegará. Ten cuidado con problemas legales o de impuestos trata de llevar bien tus cuentas. Te visitan familiares de fuera, ya planeas tus vacaciones para el mes de noviembre, tus números de la suerte 13, 50, tu color el rojo y verde, te regalan una mascota.

Tauro

Semana de estar cambiando toda tu forma tu actitud y renovarte por completo, recuerda que estás en una época de ver más por ti y tu salud y siempre ser el mejor en todo, ten cuidado con problemas de pulmones y trata de dejar un poco el cigarro para que ya no afecte tanto tu salud y hacer más ejercicio.

En tu casa se juntarán por el motivo de una enfermedad de un familiar, sigue estudiando y entras a un diplomado, recuerda que tu inteligencia es muy fuerte y eso te ayuda a siempre a tener muy buenas calificaciones. Te llega un bono y te pagan tus vacaciones en el trabajo, cambias el carro por uno más reciente, te busca un amor que del signo de Virgo o Escorpio para querer volver trata de a darte una oportunidad y ser feliz.

Este día 13 de septiembre trata de estar con toda la buena actitud porque recuerda que tu pensamiento es muy fuerte y lo que pidas este día se te dará y usa mucho perfume antes de salir de casa. Tus números de la suerte 05, 49, trata de usar más el color blanco y rojo en tu ropa. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio, te invitan a salir de viaje para visitar a tus padres.

Géminis

Semana de administrar más tu tiempo y realizar todo lo que tiene en proyectos recuerda que estás en esa época de hacer un patrimonio y crecer más en lo profesional, solo trata de no platicar tus planes y menos a tu pareja sentimental porque a veces no te entiende.

Te viene un problema con alguien del signo de Aries o Acuario y será por un chisme así trata de resolverlo antes que llegue a mayores recuerda ya no ser tan confiado. Tendrás un golpe de suerte y va ser el día 13 de septiembre con los números 07, 13 y tu color es el azul y amarillo. En el amor sigue pensado que tu pareja no te hace feliz, pero se te hace muy difícil tomar una decisión de separarse mi recomendación y te calmes y trata de platicarlo más con tus padres para que te den un buen consejo.

Eres muy buen anfitrión y eso te ayuda a siempre tener gente en tu casa y en esta semana vas estar festejando a un familiar, para los amigos solteros de Géminis les bien un embarazo sorpresa así que cuidado. Cambias tu celular por uno más reciente, sales de viaje por cuestión de negocios, te haces una cirugía dental que todo saldré de lo mejor.

Cáncer

Semana de estar con muy buenas energías a tu alrededor, por fin te llega lo que estabas esperando un buen trabajo o la propuesta de un negocio más próspero, recuerda que estás en tu etapa de abundancia y eso hace que las fuerzas cósmicas estén presentes en tu vida. Te busca un amigo para incitarte de vacaciones en fin de año.

Realizas unos pagos atrasados en tu tarjeta de crédito, te busca un antiguo jefe o director para ofrecerte trabajo otra vez, ten cuidado con problemas de nervios y estrés recuerda que va ser tu punto débil, días de reinventarse en todo lo personal que si quieres hacerte alguna cirugía estética o arreglos que lo hagas que te va ir muy bien.

En el amor debes de ser más determinante, es decir, que si no ves que tu pareja quiera algo serio contigo que es mejor cambiar y empezar de nuevo en otra parte, que te viene un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 04, 39 y usa más el color verde y amarillo, es el momento de volver a estudiar y actualizarse en tu carrera universitaria.

Leo

Semana de estar con fuertes presiones de trabajo y juntas de última hora, recuerda que tu signo es muy intenso y nunca se deja de los demás pero esta semana trata de no pelear con tus superiores y de dialogar cualquier situación que no te agrade.

Administra más tu dinero y trata de no gastar en cosas que no necesitas, en cuestiones de amor sientes que tu pareja se te está alejando de ti recuerda que el amor no se acaba solo se mueve de lugar así que trata de reconquistarlo y poner más atención a tu vida sentimental que no todo es sexo también los detalles cuentan. Entras a un curso de baile y yoga y eso te va ayudar a para tranquilizar tus nervios, mandas arreglar tu carro y le cambias las llantas.

Tu signo tiene el don de la política y ser líder así trata de entrar a una campaña política y trabajar en gobierno que eso se te dar muy fácil, celebras el cumpleaños de un familiar, este día 13 de septiembre trata de prender una vela de color azul y pedir a todos los Ángeles que te ayuden en lo que más necesitas y también tendrás un golpe de suerte con los números 06, 31 y trata de usar en tu ropa el color el rojo y amarillo.

Virgo

Semana de estar celebrando tu cumpleaños y organizando tu fiesta que serás muy festejado y lleno de regalos, recuerda que las personas que van son realmente los que te quieren disfrutar y reinventarte para este nuevo año que comienza, trata de no preocuparte de más, es decir, no pensar tanto en los problemas tu dale vuelta a la hoja y siempre para adelante.

El día 13 de septiembre van a ser de buena suerte para tu signo, recuerda pedir ya ese aumento de sueldo y te suban de categoría que ya te lo mereces y ese mismo día prende una veladora de color blanca para que tu buena energía crezca más. Sabrás de un nacimiento de un sobrino o primito que te dará mucho gusto.

Estarás viendo el conseguir un crédito bancario para un departamento y así cambiarte de casa, terminas de pagar cuentas del pasado y por fin dejas a un lado esa mortificación, cuestiones de salud trata de tomar más agua y seguir una dieta de jugos y verduras para puedas bajar más rápido de peso recuerda que tu punto débil es el estómago. Compras un boleto de avión para ir a vista a tus familiares en estos días , tus números de la suerte son 03, 27, trata de combinarlo con día de nacimiento y tu color es el amarillo y verde.

Libra

Semana de estar con muchas energías encontradas y revueltas, es decir, no sabrás qué hacer con los problemas que se te presentan por eso debes de analizar siempre más de dos veces lo que vas a hacer para que no tengas después sentimientos de culpa por no hacer lo correcto. Días de mucho trabajo y ponerse al corriente con tu papelería de impuestos y pagos.

Te busca un amor nuevo que acabas de conocer por medio de las redes sociales, recuerda que debes de ser más precavido por lo que te pueda ofrecer ese amor. Tendrás más propuesta de trabajo y negocios nuevos, debes de ser controlado tus impulsos que ya no debes permitirte pelear sin razón que eso altera mucho tu energía positiva. Son días de quererse más a uno mismo y no dejar a un lado a la familia que van ser el pilar de tu vida.

Te llegará la propuesta de un mejor trabajo que te va recomendar un ex jefe, que tengas cuidado con los gastos exagerados que seas más previsora, tendrás un golpe de suerte el día 15 de septiembre con los números 11, 23 y tu color el verde y rojo. Que tengas la idea de irte a vivir a otro país que necesitas mover tus energías para que puedas llegar al éxito, que debes de cuidar más a tu padre que va a estar enfermito.

Escorpio

Semana de estar ya actualizando toda tu papelería de trabajo recuerda que vas a necesitar para tu trámites personales y trata de ya sacar tu título universitario. En este semana por fin te pones al corriente con tus pagos y decides empezar ahorrar para salir de vacaciones en el mes de diciembre con tu familia, en el amor a veces te sientes utilizado y piensas que tu pareja solo está por interés trata de analizar bien tu situación sentimental y verás que va a llegar la solución a tu vida para que te sientas más tranquilo.

Recibes una buena noticia sobre un trabajo nuevo y mejor pagado, en estos días deberás ser más prudente con todo lo que platiques que lo que pidas puede ser usado en tu contra. Semana de tener las ganas y la iniciativa de un negocio propio y la llegada de fortuna a tu vida así que no lo pienses y hazlo que te va ir de lo mejor.

En el amor tendrás algún dificultades con tu pareja por eso debes de ser más prudente con lo que comentas y no soltar tu celular que a veces hay muchos malos entendidos paciencia y comunicación , tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29, tu color va ser el azul y blanco y tu mejor día va a ser el día 15 de septiembre, trata de comprar más verdura y fruta para que te alimentes mejor.

Sagitario

Semana de empezar un nuevo reto en tu vida profesional, recuerda que este cambio viene en tu mejor época y las energías positivas van a estar de tu lado y te va ayudar a crecer más en lo económico así que no lo dudes y acepta esta propuesta que te va a venir y realizarte en lo profesional. Cuídate de problemas de riñón y páncreas y trata de ir con un médico, te invitan a un bautizo y vas de padrino de un familiar, trata de seguir con la dieta y mantenerte en el ejercicio.

En estos días no te sometas a ninguna cirugía mejor esperate hasta la próxima semana que las energías de la salud estén de tu lado. Cuidado en el trabajo trata de resolver todo lo que tienes pendiente y hacer bien tu desempeño laboral para que no tengas problemas con tus superiores, es el tiempo de formar un patrimonio para tu futuro que veas la oportunidad de un cambio de trabajo mejor pagado y que si puedes cambiarte de ciudad o país que lo hagas que eso te ayudar mucho a crecer más en lo profesional.

Necesitas madurar en tu vida amorosa y no estar buscando tener dos o más parejas a la vez, que te viene un golpe de suerte con los números 09, 11 tu color el amarrillo y rojo y tu mejor día va ser 13 de septiembre.

Capricornio

Semana de enfrentar las malas situaciones y problemas personales y de trabajo tendrás que resolver las dudas de los demás y tomar la mejor decisión para ser feliz, cuídate de traiciones de amigos del trabajo o escuela trata de no platicar tus planes, te llega un dinero que no esperabas es gracias a la venta de una propiedad, ten cuidado con los enojos en el trabajo recuerda que es mejor no ponerle atención a esas personas que buscan solo molestarte, recuerda que tu signo atrae mucho las envidias.

Ya no juegues con el amor es mejor ser sincero y si ya no quieres a tu pareja es mejor darse un tiempo, van a ser unos días de estar algo melancólico y recordando lo que ya no está contigo, trata de darte ánimos y aprender de los errores. Te va a llegar una propuesta de trabajo nuevo y el estar conociendo personas muy importantes para tu vida.

Estos días vas a resolver problemas sentimentales con personas del pasado, también te indica que debes de cuidarte con los excesos en todos los sentidos que seas más controlado y aprendas a tener un limitante en tu vida, tendrás un golpe de suerte con los números 21, 30 y 77 tu color el rojo y verde y tu mejor día va a ser el día 12 de septiembre.

Acuario

Semana de analizar los pagos que tienes pendientes y recuerda que necesitas administrarte más para que no tengas apuros de dinero y deudas atrasadas recuerda que el Acuario le gusta lucir bien, pero no se mide a la hora de comprar, ten cuidado con el amor no es bueno jugar con dos personas a la vez recuerda que ya es tiempo de tener una pareja y madurar en tu vida.

Te llega la propuesta de subir de puesto en tu trabajo, pero tú a veces te saboteas a ti mismo y no te crees capaz de desempeñarlo, recuerda que tu mente es fuerte y siempre lo que deseas va venir a ti así que enfrentar nuevos retos en tu vida, trata de tener cuidado con problemas de hernias o infección de la piel ve con tu médico. En estos días tendrás la fuerza suficiente para salir de todos los conflictos que debes resolver.

Debes de poner más atención a tu vida personal y no descuidar tu salud, van a ser unos días de logros económicos en cuestión de negocios propios recuerda que lo mejor que tienes Acuario es la ventas y la relación pública. Tu día de suerte el 15 de septiembre y va a ser con los números 08, 15 y trata de usar más el color rojo y amarillo en tu ropa.

Piscis

Semana de cambios radicales en tu vida laboral te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado, recuerda ya no ser tan miedoso para los cambios en tu vida y enfrentar nuevos retos que son tus tiempos de lograr lo que deseas en la vida. Yo sé que a veces piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo y lo principal es enamorarte de ti mismo.

Te entregan un dinero que te debían y piensas en invertir en una casa. Organizas un evento para tu trabajo y empiezas a conocer personas importantes para tu entorno laboral. No pierdas tu tiempo en encuentros amorosos en páginas de web, recuerda que ese tipo de relaciones solo buscan divertirse.

Debes de aprovechar la corriente de energía de la abundancia que va a dejar a su paso en tu vida así que no lo dudes en cambiar de trabajo o el ya poner un negocio propio. Te invitan a salir de viaje con tu pareja y va a ser unos días muy placenteros para ti en estos días. Arreglas asunto legales a tu favor, recibes un dinero por lotería con los números 03 y 18 tu color es el blanco y azul, tu día mágico va a ser el 13 de septiembre. A los Piscis que están casados les va a venir un embarazo en puerta.

