Jesús “Tecatito” Corona se confiesa: “Lo que tenía claro es que quería estar en Rayados de Monterrey”

Jesús “Tecatito” Corona es uno de los grandes refuerzos de los Rayados de Monterrey para el Torneo Apertura 2023 y el mexicano se confesó sobre qué siempre su deseo era volver a México con los Rayados.

“Me siento contento de estar en Rayados, ya lo he dicho, estos 10 años no fueron nada más un paseo por Europa, tanto a nivel deportivo como humano, he mejorado bastante”, comentó ‘Tecatito’ Corona, en su presentación como jugador de los Rayados.

Tecatito se formó en la cantera y fuerzas básicas de Monterrey antes de partir al Porto de la primera división de Portugal en 2013. Ahora tras un mal pasaje con el Sevilla FC, el mexicano jugará de nuevo en su equipo junto a Sergio Canales.

“Por la experiencia, de estos 10 años, me ha tocado tener mucho roce con muchos jugadores muy buenos, eso no cualquiera lo consigue, hoy regreso con esa experiencia, de saber cuándo tocar un balón, cuándo parar una jugada, cuándo atacar, eso lo aprendí en Europa”, comentó ‘Tecatito’ Corona.

Corona comentó que buscó la oportunidad de salir del Sevilla y permanecer en el Viejo Continente, pero al final decidió por regresar al fútbol mexicano, una decisión que han optado varios futbolistas en la última temporada de la Liga MX.

“La verdad es que tenía años, uno o dos años, queriendo estar con Rayados, se me logra ahora sí. Se acercó Tato y todo se pudo dar, estamos agradecidos por el esfuerzo que hiciste, lo que tenía claro es que quería estar en Rayados, con mi equipo, que hoy se haya hecho me tiene muy contento”, mencionó ‘Tecatito’ Corona.

Uno de los miedos que prevalece sobre el Tecatito Corona es sus constantes lesiones durante el último año que le alejaron de la titularidad en el Sevilla. El jugador mexicano detalló que no es un jugador de lesionarse y que todo surgió porque lo operaron mal.

“No sé por qué dicen de las lesiones, me lesiono poco. Fue una lesión complicada, fueron cuatro o cinco meses, no me logré recuperar, porque me dejaron mal, me volvieron a operar y quedé. Venía muy bien, haciendo pretemporada”, expresó.

