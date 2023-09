Cher anuncia su próximo álbum, que será de corte navideño

Desde 2018 Cher no presenta una nueva producción musical, pero ahora ha dado una sorpresa a todos sus fans, al anunciar a través de su cuenta de Instagram que ya tiene listo su álbum número 27, y es de corte navideño. Llevará por título Cher Christmas y contará con dos portadas, las cuales compartió en esa red social.

El disco saldrá a la venta el 20 de octubre, y contará con colaboraciones de artistas como Cyndi Lauper, Darlene Love, Michael Bublé y Stevie Wonder. Ella no ha querido revelar las canciones que incluirá Cher Christmas, pero en una entrevista en el programa Good Morning Britain comentó que “no es el álbum navideño de tu madre. Es un álbum navideño de Cher, sea lo que sea que lleve consigo el nombre. Definitivamente es mi idea de un álbum navideño. Tenía que hacer lo que sentía. No hay “Silent night”.

Casi al mismo tiempo del lanzamiento de Cher Christmas se estrenará el primer sencillo, “DJ play a Christmas song”. La cantante de 77 años, quien en su larga carrera ha obtenido éxito mundial en varios géneros musicales, dijo estar orgullosa de este nuevo proyecto: “Estoy realmente emocionada. En mis discos nunca he tenido duetos. Aquí incluirlos fue una decisión tomada en el último minuto”.

Sigue leyendo: