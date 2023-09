Henry Martín se recupera para reaparecer con el América frente a Chivas; André Jardine se muestra cauteloso

Las Águilas del América apuran sus opciones de contar con su capitán y goleador Henry Martín para el Clásico Nacional de México que disputarán contra Chivas de Guadalajara el próximo sábado 16 de septiembre.

La ‘Bomba’ Martín sigue fuera por una lesión que sufrió durante la Leagues Cup el pasado mes de agosto, uniéndose a otras sensibles bajas como la de Néstor Araujo y Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez.

En los últimos entrenamientos durante el parón por la fecha FIFA, el delantero de 30 años se unió a los ejercicios a la par del resto de sus compañeros e incluso las Águilas por redes sociales celebraron la incorporación.

Henry Martín fue el goleador de las Águilas del América el pasado Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Foto: Imago7 / Manlio Contreras

De acuerdo con un reporte del periodista Julio Ibañez, el cuerpo técnico azulcrema está convencido de que Henry Martín podrá estar en el duelo frente a las Chivas de Guadalajara, coincidiendo con el regreso del Cabecita Rodríguez y posiblemente Alejandro Zendejas.

André Jardine, actual entrenador del América, sabe que su principal arma es Martín, que en duelos directos contra el ‘Rebaño’ le ha marcado en seis oportunidades.

Sin embargo, ante la prensa Jardine se ha mostrado cauteloso y precavido ante las altas expectativas que se pueden generar en la afición.

Ante la prensa, el técnico brasileño expresó que con el atacante hay que manejarse con cuidado.

“Son lesiones que no fueron simples. No hay que apresurar porque una re-lesión sería la peor noticia que podríamos tener. Entonces tener calma, vamos a ver cómo se presenta Henry Martín el martes que entrenamos, que se sienta bien, que no sienta molestia en el gemelo, es un jugador muy importante para nosotros”, dijo, tras la victoria de las Águilas 2-1 frente a Tigres en un amistoso disputado el domingo en Texas.

El balance del Club América en este Torneo Apertura 2023 de la Liga MX sin Martín en el ataque es de dos empates y mismo número de victorias, mostrando vulnerabilidades en defensa y falta de solvencia en ataque.

