6 mitos de la artritis que necesitas dejar de creer

Aunque pareciera que la artritis solo afecta a personas mayores, es más común de lo que crees. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indican que al menos 58,5 millones de estadounidenses la padecen, el 7% de ellos están entre los 17 y 44 años de edad.

La artritis es un término general para las afecciones inflamatorias que impactan las articulaciones, los tejidos alrededor de ellas y otros epitelios conectivos, en general el sistema musculoesquelético. Hay más de 100 tipos, por eso los síntomas son variados, aunque todos incluyen dolor y rigidez en estas zonas.

La osteoartritis, que provoca el desgaste de las coyunturas, es la más común y ocurre con mayor frecuencia en las manos, caderas y rodillas.

Otros tipos comunes son:

La artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune.

La artritis psoriásica, una afección de la piel.

Espondilitis anquilosante, la cual afecta principalmente la columna y aumenta el riesgo de la fusión de las vértebras.

La gota, que es causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones.

Esta afección no tiene cura, por lo que las personas deben vivir con el dolor, la fatiga y la discapacidad que puede causar. Muchos pacientes no pueden trabajar, cuidar de su familia, moverse sin dolor o incluso ser independientes. Por ello, visibilizar esta realidad puede aumentar la comprensión y dejar de creer en mitos que muchas veces empeoran la sintomatología.

La artritis solo afecta a las personas mayores

Si bien es más común en adultos mayores, los niños y jóvenes también pueden presentar esta enfermedad. De hecho, los CDC apuntan a que muchas bacterias y virus pueden infectar las articulaciones y posteriormente provocar el desarrollo de la artritis. El sobrepeso y la obesidad también son un factor de riesgo, especialmente de la osteoartritis en las rodillas.

Hacer crujir los nudillos causa artritis

La reumatóloga londinense, Amara Ezeonyeji, indicó a The Independent que este es un mito común. Actualmente, no hay evidencia científica que relacione el crujido de los nudillos con el desarrollo de artritis. La liberación de presión en las articulaciones no es un desencadenante de la enfermedad, aunque se recomienda que lo practique un especialista.

“Es solo desgaste”

La osteoartritis puede afectar a la mitad de las personas que cumplan 70 años de edad. Sin embargo, la directora ejecutiva de la organización benéfica de apoyo a la artritis Versus Arthritis, Deborah Alsina, indicó al mismo medio que no es una parte inevitable del envejecimiento.

Las articulaciones se reparan y mantienen constantemente, en caso de que hagas ejercicio y mantengas un peso saludable puedes mantener la afección controlada.

El clima frío y húmedo causa artritis

Las temperaturas bajas y húmedas pueden empeorar las articulaciones artríticas pero no inicia la afección. La artritis es principalmente el resultado de factores genéticos y ambientales, como bacterias y virus.

El ejercicio empeora la artritis

Pese a que los pacientes con artritis indican que les cuesta hacer ejercicio, es recomendable para mitigar la rigidez y el dolor. El uso de las articulaciones le ayudará a fortalecer sus músculos y mejorar el suministro de sangre, lo que mantendrá las articulaciones en mejor forma por más tiempo. Lo más recomendable es nadar y andar en bicicleta, ya que estas actividades físicas no ejercen presión sobre las coyunturas.

La artritis es sólo dolor en las articulaciones, no es grave

La artritis no solo debilita las articulaciones, puede reducir la calidad de vida de los afectados e incluso afecta a otros órganos y tejidos. Por ejemplo, la artritis reumatoide es autoinmune, lo cual significa que el sistema inmunitario ataca por error a las células sanas del cuerpo.

La recomendación general es perder peso, seguir una dieta sana y equilibrada, hacer ejercicio regularmente y no fumar tabaco.

